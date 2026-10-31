Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB έλαβε πληροφορίες από τις ΗΠΑ σχετικά με προετοιμασίες για τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα.

Η αμερικανική πρεσβεία εξέδωσε προειδοποίηση για απειλή στο Μουσείο Τσαρίτσινο, συμβουλεύοντας τους πολίτες να αποφύγουν τη συγκεκριμένη περιοχή σήμερα.

Παρά την αμερικανική προειδοποίηση, η διεύθυνση του Μουσείου Τσαρίτσινο ανακοίνωσε ότι ο χώρος παραμένει ανοικτός και συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB ανακοίνωσε ότι «έλαβε πληροφορίες από τις ΗΠΑ μέσω των καθιερωμένων δικτύων επικοινωνίας σχετικά με προετοιμασίες για τρομοκρατική επίθεση στην Μόσχα και ότι λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η αμερικανική πρεσβεία στην ρωσική πρωτεύουσα ανακοίνωσε επίσης ότι έχει «αξιόπιστες πληροφορίες για απειλή ενέργειας με μεγάλο αριθμό θυμάτων» στο Μουσείο και Φυσικό Πάρκο-Καταφύγιο Tsaritsyno της Μόσχας και ότι η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε συντονισμό με τις ρωσικές αρχές.

Advertisement

Advertisement

Security Alert: Threat to Tsaritysyno Museum Reserve in Moscow The U.S. Embassy in Moscow is aware of a credible threat of a mass casualty event TODAY October 31, at the Tsaritsyno Museum Reserve in Moscow at Dolskaya Ulitsa 1, Moscow, Russia 11569. The U.S. government is coordinating with appropriate Russian authorities on a response. Actions to take: Avoid the Tsaritsyno Museum Reserve location TODAY, October 31, 2026. Avoid the area, stay alert, and avoid crowds. Be aware of your surroundings. Review your personal security plan. Keep your cellphone charged in case of emergency. Carry proper identification. Monitor local media for any further information Enroll in the Smart Traveler Enrollment Program (STEP ) to receive health and security updates. Assistance: U.S. Embassy Moscow, Russia +7 495 728-5577 [email protected] U.S. Embassy Moscow web page State Department – Consular Affairs (+001) 888-407-4747 or (+001) 202-501-4444 Russia Country Information Follow us on Facebook and Twitter State Department – Consular Affairs 1-888-407-4747 or 1-202-501-4444 — Посольство США в РФ/ U.S. Embassy Russia (@USEmbRu) October 31, 2026

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι πολίτες:

– Αποφύγετε το Μουσείο-Αποθεματικό Τσαρίτσινο ΣΗΜΕΡΑ, 31 Οκτωβρίου 2026. Αποφύγετε την περιοχή, παραμείνετε σε εγρήγορση και αποφύγετε τα πλήθη.

– Προσέχετε το περιβάλλον σας.

– Ελέγξτε το προσωπικό σας σχέδιο ασφάλειας.

– Φροντίστε το κινητό σας να είναι φορτισμένο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

– Φέρτε μαζί σας τα απαραίτητα έγγραφα ταυτότητας.

– Παρακολουθήστε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες

– Εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Εγγραφής Έξυπνων Ταξιδιωτών (STEP ) για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA Novosti, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές αρχές διαβίβασαν πληροφορίες για σχεδιαζόμενη επίθεση και λαμβάνονται σχετικά μέτρα ασφαλείας.

Το μουσείο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. Η διεύθυνση του Τσαρίτσινο δήλωσε μέσω Telegram πως ο χώρος παραμένει ανοικτός, παρά την αμερικανική προειδοποίηση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ