Η Σίλια Φλόρες, σύζυγος του Νικολάς Μαδούρο, εμφανίστηκε σκυθρωπή στις πρώτες φωτογραφίες μετά τη σύλληψή της από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις. Ο Μαδούρο έκανε το χαρακτηριστικό σήμα με τον αντίχειρα προς τα πάνω και το σύμβολο της ειρήνης, καθώς και οι δύο οδηγήθηκαν με χειροπέδες και υπό αυστηρή ασφάλεια έξω από τη βάση της Εθνοφρουράς Αεροπορίας Stewart στη Νέα Υόρκη.

Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Φλόρες μετά τη σύλληψη, η οποία πραγματοποιήθηκε από άνδρες της Delta Force το βράδυ της Παρασκευής. Στις φωτογραφίες, η Φλόρες φαίνεται να φοράει φούτερ με κουκούλα και να κρατάει τα χέρια της σφιχτά μπροστά στο στήθος, ενώ ένοπλοι πράκτορες την περιέβαλλαν στον διάδρομο προσγείωσης. Δεν έκανε καμία χειρονομία ούτε έδειξε συναισθηματική αντίδραση καθώς μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο. Και οι δύο συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Κέντρο Κράτησης Metropolitan στο Μπρούκλιν, όπου αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία.

🔴 Así fue la llegada de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores al cuartel de la DEA en Nueva York.



"Happy new year", dice Maduro al caminar por el sitio, mostrando incomodidad en una pierna. pic.twitter.com/liWQGsW9fe — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) January 4, 2026

Η γυναίκα πίσω από τον ηγέτη

Η Σίλια Φλόρες για χρόνια θεωρούνταν μία από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στο αυταρχικό καθεστώς της Βενεζουέλας. Πριν παντρευτεί τον Μαδούρο το 2013, η Φλόρες είχε διατελέσει πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και θεωρείτο βασικός παράγοντας εξουσίας σε μια χώρα 31 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η γνωριμία της με τον Μαδούρο έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ενώ και οι δύο ήταν παντρεμένοι. Οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν μέσα στον στενό κύκλο του Ούγκο Τσάβες μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα που τον είχε οδηγήσει στη φυλακή, και σύντομα αναπτύχθηκε τόσο ερωτική όσο και πολιτική σχέση. Σταδιακά, η σύνδεσή τους ενισχύθηκε και οι δύο χώρισαν από τους τότε συζύγους τους, διαμένοντας μαζί για δύο δεκαετίες πριν παντρευτούν τελικά το 2013, λίγους μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Μαδούρο.

Η Φλόρες, συχνά αποκαλούμενη «Πρώτη Μαχήτρια», ασκούσε επιρροή πολύ πέρα από τα καθήκοντα μιας τυπικής πρώτης κυρίας, συμβουλεύοντας τον Μαδούρο σε νομικά και πολιτικά θέματα. Μέσα στη Βενεζουέλα θεωρούνταν από επικριτές και αναλυτές η πραγματική δύναμη πίσω από τον πρόεδρο, μια στρατηγική και αδίστακτη πολιτική παίκτρια η οποία διαχειριζόταν την κρίση της χώρας και καθόριζε τις πολιτικές επιλογές του Μαδούρο.