Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα ανήλθε στους 1430, ενώ καταγράφηκαν 3.238 τραυματίες και 3.100 άστεγοι.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται αρκετοί νεαροί ποδοσφαιριστές, όπως ο Γιμβέρτ Μπεροτεράν, ο Βίκτορ Παλάσιος και ο Ραζάν Σιτζάα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης εκτιμά ότι περίπου 6,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή σε ολόκληρη τη χώρα.

Δορυφορικές αναλύσεις έδειξαν σημαντικές ζημιές σε κτίρια, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια προς τον πληθυσμό που δοκιμάζεται.

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Ο απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την Τετάρτη το απόγευμα (τοπική ώρα) δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο βαρύς, καθώς τους 1430 έφτασαν οι νεκροί, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί όσο περνούν οι ώρες.

Πάνω από 1000 οι νεκροί

Ο Χόρχε Ροδρίγκες, πρόεδρος του κοινοβουλίου και αδελφός της μεταβατικής προέδρου της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες, είπε επίσης ότι 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι μετά την καταστροφή, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

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Reuters

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται και στις εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τις οποίες σχεδόν 6,8 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Όπως επισημαίνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), περίπου δύο εκατομμύρια από αυτούς βρίσκονται μόνο στην περιοχή του Καράκας.

Νεκροί και νεαροί ποδοσφαιριστές

Παράλληλα, θρήνος επικρατεί στην ποδοσφαιρική κοινότητα της Βενεζουέλας, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές βρέθηκαν νεκροί στα ερείπια κτηρίων από τους ισχυρούς σεισμούς της Τετάρτης.

Ο Γιμβέρτ Μπεροτεράν, ένα πολλά υποσχόμενο νεαρό ταλέντο, ήταν ανάμεσα στις εκατοντάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, ανακοίνωσαν την Παρασκευή η εθνική ομάδα της Βενεζουέλας και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βενεζουέλας (FVF).

Ο 18χρονος αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο U-17 στη Ντόχα πριν από μερικούς μήνες και πρόσφατα με την εθνική ομάδα U-20.

Tragic losses in Venezuela’s football community after the earthquakes



A young Venezuelan footballer, Víctor Andrés Palacios (14 years old), from the Club Sport San Agustín El Paraíso academy, sadly lost his life in the collapse of buildings caused by the powerful earthquakes. pic.twitter.com/uJDdcbcntn — Vitamvivere (@Vitamvivere) June 26, 2026

Ο σεισμός στοίχισε επίσης τη ζωή στους νεαρούς παίκτες Βίκτορ Παλάσιος μόλις 14 ετών και Ραζάν Σιτζάα, σύμφωνα με την FVF και τους αντίστοιχους ποδοσφαιρικούς συλλόγους.

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Περίπου 7 εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM) ανακοίνωσε ότι, έπειτα από ανάλυση διαθέσιμων πληθυσμιακών στοιχείων και δεδομένων καταστροφών, κατέληξε στο συμπέρασμα πως έως και 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν πληγεί από τους καταστροφικούς σεισμούς που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου.

Οι προβλέψεις αυτές, που περιλαμβάνουν έως και δύο εκατομμύρια κατοίκους μόνο στην πρωτεύουσα Καράκας, αναδεικνύουν το τεράστιο ανθρωπιστικό αποτύπωμα της καταστροφής.

Ο IOM ανέφερε επίσης ότι συνεργάστηκε με το Microsoft AI for Good Lab για την αρχική ανάλυση δορυφορικής χαρτογράφησης, η οποία έδειξε πως το 31,5% των κτιρίων στην πόλη Κατία Λα Μαρ έχει υποστεί ζημιές.

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Σύμφωνα με τον οργανισμό, αυτού του είδους οι αξιολογήσεις βοηθούν τις ανθρωπιστικές αποστολές να εντοπίσουν τις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο και να δώσουν προτεραιότητα στην παροχή σωτήριας βοήθειας, ενώ οι επιτόπιες εκτιμήσεις συνεχίζονται.

«Οι πρώτες ώρες και ημέρες μετά από μια καταστροφή είναι καθοριστικές. Διαμορφώνουν όλα όσα ακολουθούν», δήλωσε η επικεφαλής του IOM, Έιμι Πόουπ.

Προειδοποιώντας ότι οι εκτοπισμοί πληθυσμού αναμένεται να αυξηθούν σε μια χώρα που ήδη αντιμετώπιζε ανθρωπιστική κρίση πριν από τους σεισμούς, η Πόουπ υπογράμμισε ότι απαιτείται άμεση κινητοποίηση ώστε να παρασχεθεί σωτήρια βοήθεια και να στηριχθεί ο λαός της Βενεζουέλας τις δύσκολες ημέρες και τους επόμενους μήνες.

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