Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πόλη Ολέσκι της Ουκρανίας έχει μετατραπεί σε μια σχεδόν έρημη περιοχή λόγω των συνεπειών του πολέμου και της συνεχιζόμενης ρωσικής κατοχής από το 2022.

Οι εναπομείναντες κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι, αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα και βασικές υπηρεσίες, ενώ η πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά το 2023 μετά την καταστροφή του φράγματος της Νόβα Καχόβκα, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και κατέστρεψε κρίσιμες υποδομές.

Οι λιγοστοί κάτοικοι που αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους προσπαθούν να επιβιώσουν κάτω από συνθήκες διαρκούς αβεβαιότητας και κινδύνου.

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Η Ολέσκι, στη νότια Ουκρανία, ήταν κάποτε μια ήσυχη πόλη στις όχθες του Δνείπερου, με σπίτια, καταστήματα, σχολεία και μια καθημερινότητα που έμοιαζε απολύτως φυσιολογική. Σήμερα, η εικόνα έχει αλλάξει δραματικά. Η πόλη έχει μετατραπεί σε μια σχεδόν έρημη περιοχή, όπου οι τελευταίοι κάτοικοι προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα στις ελλείψεις και τον συνεχή φόβο του πολέμου.

Ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας The Guardian περιγράφει τις συνθήκες που επικρατούν στην Ολέσκι, όπου η πρόσβαση σε τρόφιμα, φάρμακα και βασικές υπηρεσίες είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Ορισμένοι κάτοικοι έχουν φτάσει στο σημείο να συλλέγουν άγρια φυτά και χόρτα, προκειμένου να εξασφαλίσουν κάτι για να φάνε.

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Οι περισσότεροι από όσους παραμένουν στην πόλη είναι ηλικιωμένοι. Κάποιοι δεν είχαν τη δυνατότητα να φύγουν και άλλοι δεν μπορούσαν να αποχωριστούν τα σπίτια στα οποία έζησαν για δεκαετίες.

Για τους ανθρώπους αυτούς, η εγκατάλειψη της Ολέσκι δεν θα σήμαινε απλώς την απομάκρυνση από έναν τόπο. Θα σήμαινε την απώλεια ολόκληρης της ζωής τους. Τα σπίτια, οι αυλές, οι γειτονιές και οι αναμνήσεις τους παραμένουν δεμένα με μια πόλη που ο πόλεμος έχει μετατρέψει σε παγιδευμένη περιοχή.

🚨 BREAKING: Ukraine carried out a massive operation to bring food to starving people in occupied Oleshky.



4,000 kg of food.

100 locations.

Delivered by Ukrainian drones.



I can’t read this without tears.



People in my country were dying from hunger, trapped under occupation -… pic.twitter.com/OrQk1CSaC0 — Angelica Shalagina Official🇺🇦 (@angelshalagina) September 27, 2026

Η Ολέσκι βρίσκεται στην αριστερή όχθη του Δνείπερου, απέναντι από τη Χερσώνα. Παρά τη μικρή γεωγραφική απόσταση από την πόλη, ο πόλεμος έχει δημιουργήσει ένα σχεδόν ανυπέρβλητο χάσμα. Η περιοχή βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από την έναρξη της μεγάλης ρωσικής εισβολής το 2022, με τους κατοίκους να έχουν αποκοπεί σε μεγάλο βαθμό από την υπόλοιπη Ουκρανία.

Οι δρόμοι είναι επικίνδυνοι, οι μετακινήσεις δύσκολες και η πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια περιορισμένη. Για όσους παραμένουν, οι επιθέσεις, οι ελλείψεις και η αβεβαιότητα έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας.

Σαν να μην έφτανε ο πόλεμος, η περιοχή υπέστη ακόμη ένα τεράστιο πλήγμα το 2023, όταν καταστράφηκε το φράγμα της Νόβα Καχόβκα στον Δνείπερο. Η κατάρρευσή του προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες σε περιοχές της Χερσώνας, με την Ολέσκι να βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές που επηρεάστηκαν σοβαρά.

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Νερά κάλυψαν δρόμους και σπίτια, ενώ κάτοικοι εγκλωβίστηκαν στις κατοικίες τους. Για μια περιοχή που ήδη αντιμετώπιζε τις συνέπειες του πολέμου, οι πλημμύρες αποτέλεσαν ένα ακόμη καταστροφικό χτύπημα.

Πολλές από τις υποδομές που καταστράφηκαν δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ πλήρως. Το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα και οι βασικές υπηρεσίες, που κάποτε θεωρούνταν αυτονόητες, έγιναν πλέον δυσεύρετες.

NEW FOOTAGE FROM OLESHKY



Autumn 2026.



Local residents ride bicycles back from Radensk with food, risking their lives just to feed their families.



Up to 1,500 people remain in Oleshky, including around 40 children. Another 4,000 remain in surrounding villages, including roughly… pic.twitter.com/0ue2gTBwUF Advertisement September 26, 2026

Πριν από τον πόλεμο, η Ολέσκι ήταν γνωστή για τη θέση της κοντά στις περίφημες αμμοθίνες Oleshky Sands, αλλά και για τη ζωή δίπλα στον Δνείπερο. Είχε σχολεία, επιχειρήσεις, τοπική οικονομία και μια κανονική καθημερινότητα.

Σήμερα, πολλά σπίτια έχουν εγκαταλειφθεί και οι δρόμοι έχουν ερημώσει. Όσοι έμειναν πίσω προσπαθούν να διατηρήσουν κάποιες από τις παλιές τους συνήθειες, την ώρα που οι βασικές ανάγκες έχουν γίνει καθημερινός αγώνας.

Σε μια πόλη που κάποτε είχε ζωή και κίνηση, η επιβίωση έχει πλέον γίνει η μοναδική προτεραιότητα.

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