Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι ΗΠΑ και το Ιράν ολοκλήρωσαν έναν γύρο έμμεσων συνομιλιών την Τετάρτη χωρίς ενδείξεις για πρόοδο προς μια ειρήνη διαρκείας, εστιάζοντας αντ’αυτού σε ζητήματα που υποτίθεται είχαν λύσει πριν δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, οι διαπραγματευτές πέρασαν δύο ημέρες στη Ντόχα συζητώντας για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και οικονομικά κίνητρα για το Ιράν- δύο στοιχεία της αρχικής συμφωνίας, αντί για πιο δύσκολα θέματα που υποτίθεται ότι θα εξετάζονταν μετά.

Advertisement

Advertisement

Στην Ουάσινγκτον ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είπε ότι οι δύο πλευρές σημείωναν πρόοδο σε πιθανά όρια στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. «Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν πάει καλά» είπε σε δημοσιογράφους,κάνοντας λόγο για «πολύ καλές συναντήσεις».Ωστόσο πηγές του Reuters έλεγαν πως το πυρηνικό πρόγραμμα δεν συζητήθηκε στις συνομιλίες, που ήταν τεχνικού χαρακτήρα.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς είπε πως το θέμα θα συζητηθεί αργότερα. «Προφανώς ανησυχούμε για το πυρηνικό θέμα, θα αρχίσουμε να μιλάμε για αυτό» είπε σε δημοσιογράφους.

Οι δύο πλευρές αλληλεπιδρούσαν μέσω διαμεσολαβητών από το Κατάρ και το Πακιστάν. Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο απεσταλμένος Στιβ Γουΐτκοφ, που απεστάλησαν στην περιοχή για συνομιλίες υψηλού επιπέδου, δεν ήταν παρόντες στις συνομιλίες, σύμφωνα με μια πηγή.

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ιράν, ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, είπε πως οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν. Καμία από τις δύο πλευρές δεν μίλησε για «γεφύρωση» των διαφορών.

Με πληροφορίες από Reuters