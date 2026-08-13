Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ερευνητές δημιούργησαν ένα «ουράνιο τόξο ήχου» χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένες τρισδιάστατες δομές που διαχωρίζουν τις διαφορετικές συχνότητες ενός σύνθετου ηχητικού κύματος στον χώρο.

Η νέα μέθοδος επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο και την κατεύθυνση των ηχητικών κυμάτων χωρίς την ανάγκη για επιπλέον ενεργή επεξεργασία του σήματος.

Αυτή η τεχνολογία εφαρμόζεται πλέον και σε ελαστικά ή υπερηχητικά κύματα εντός στερεών υλικών, διευκολύνοντας την άμεση οπτικοποίηση της ενέργειάς τους με λέιζερ.

Η ικανότητα διαχωρισμού και παγίδευσης συχνοτήτων προσφέρει σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη προηγμένων αισθητήρων, συστημάτων ανάλυσης σημάτων και τεχνολογιών μείωσης του θορύβου.

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Όταν ακούμε τη λέξη «ουράνιο τόξο», σκεφτόμαστε αμέσως τα χρώματα που εμφανίζονται στον ουρανό όταν το φως διασπάται στα διαφορετικά μήκη κύματός του. Τι θα γινόταν όμως αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με τον ήχο;

Το New Scientist παρουσιάζει μια εντυπωσιακή νέα εξέλιξη στην ακουστική: ερευνητές κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερα καθαρό «ουράνιο τόξο ήχου», στο οποίο διαφορετικές συχνότητες κατευθύνονται σε διαφορετικά σημεία του χώρου.

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Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο Science Advances και δείχνει έναν νέο τρόπο ελέγχου των ηχητικών κυμάτων.

Ένα «ουράνιο τόξο» χωρίς χρώματα

Στην πραγματικότητα, φυσικά, δεν βλέπουμε χρώματα να προκύπτουν από έναν ήχο. Η ιδέα βασίζεται στην αντιστοίχιση των διαφορετικών συχνοτήτων με διαφορετικές θέσεις στον χώρο.

Όπως το λευκό φως περιέχει πολλές διαφορετικές συχνότητες φωτός, έτσι και ένας σύνθετος ήχος αποτελείται από πολλές συχνότητες. Η ειδικά σχεδιασμένη δομή των ερευνητών λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές οι συχνότητες να διαχωρίζονται χωρικά, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποτυπωθεί οπτικά σαν ένα «ουράνιο τόξο».

Η ομάδα χρησιμοποίησε υπολογιστικά σχεδιασμένη και τρισδιάστατα εκτυπωμένη δομή, η γεωμετρία της οποίας έχει σχεδιαστεί ώστε να ελέγχει την πορεία των ηχητικών κυμάτων. Όταν πάνω της πέσει ένας ευρυζωνικός ήχος, οι διαφορετικές συχνότητες αποκλίνουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές μπορούν να χαρτογραφήσουν πού καταλήγει κάθε συχνότητα και να δημιουργήσουν μια οπτική αναπαράσταση του φαινομένου. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν παθητικό διαχωριστή συχνοτήτων, ο οποίος δεν χρειάζεται ξεχωριστή ενεργή επεξεργασία για κάθε τμήμα του ήχου.

Η ιδέα υπάρχει εδώ και χρόνια

Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί συνέχεια μιας μεγαλύτερης προσπάθειας των επιστημόνων να ελέγξουν τις διαφορετικές συχνότητες ενός κύματος. Ήδη από το 2013, (Scientific Reports) ερευνητές είχαν παρουσιάσει το φαινόμενο που ονομάζεται acoustic rainbow trapping, κατά το οποίο διαφορετικές συχνότητες ήχου επιβραδύνονται και παγιδεύονται σε διαφορετικές θέσεις μιας ειδικά σχεδιασμένης δομής.

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Η ιδέα εξελίχθηκε στη συνέχεια με διαφορετικά είδη μεταϋλικών και κυματοδηγών. Έρευνα του 2020, για παράδειγμα, παρουσίασε έναν αισθητήρα ακουστικού ουράνιου τόξου εμπνευσμένο από τον κοχλία του ανθρώπινου αυτιού, όπου διαφορετικές συχνότητες εστιάζονται σε διαφορετικές θέσεις. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος ανάλυσης του φάσματος ενός ήχου.

Δεν αφορά μόνο τον ήχο που ακούμε

Και εδώ η έρευνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η ίδια βασική ιδέα μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο στα ακουστικά κύματα του αέρα, αλλά και σε ελαστικά και υπερηχητικά κύματα μέσα σε στερεά υλικά.

Μια ιδιαίτερα πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στις 3 Αυγούστου 2026 στο Physical Review Letters, παρουσίασε την άμεση οπτικοποίηση ενός «flat Landau rainbow» σε ελαστικό μεταϋλικό. Οι Yafeng Chen, Zhihao Lan, Xueyun Wen και Jie Zhu δημιούργησαν μια δομή στην οποία διαφορετικές συχνότητες ελαστικών κυμάτων παγιδεύονται σε διαφορετικές θέσεις.

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Οι ερευνητές μάλιστα κατάφεραν να «δουν» την κατανομή της ενέργειας χρησιμοποιώντας οπτική τεχνική σάρωσης με λέιζερ. Τα πειραματικά αποτελέσματα συμφώνησαν με τις αριθμητικές προσομοιώσεις, επιτρέποντας στους επιστήμονες να παρατηρήσουν άμεσα το φαινόμενο αντί να βασίζονται μόνο σε θεωρητικά μοντέλα. Η εργασία δημοσιεύθηκε στον τόμο 137 του Physical Review Letters και αποτελεί μέρος μιας νέας γενιάς ερευνών πάνω στον έλεγχο των κυμάτων.

Από τα «ουράνια τόξα» στην επεξεργασία σημάτων

Ο λόγος που οι επιστήμονες ασχολούνται τόσο με αυτά τα παράξενα «ουράνια τόξα» δεν είναι μόνο επειδή δημιουργούν εντυπωσιακές εικόνες. Η δυνατότητα να διαχωρίζουμε, να κατευθύνουμε και να παγιδεύουμε διαφορετικές συχνότητες μπορεί να έχει πρακτικές εφαρμογές.

Οι ερευνητές εξετάζουν πιθανές χρήσεις σε αισθητήρες, ανάλυση σημάτων, επικοινωνίες, συλλογή και διαχείριση ενέργειας, αλλά και τεχνολογίες ελέγχου του ήχου. Η έρευνα πάνω στους ακουστικούς αισθητήρες, για παράδειγμα, δείχνει πώς τέτοιες δομές μπορούν να λειτουργήσουν ως αναλυτές φάσματος, εντοπίζοντας διαφορετικές συχνότητες ανάλογα με τη θέση τους.

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Παράλληλα, πιο πρόσφατες εργασίες (nature.com ) εξετάζουν τον συνδυασμό του rainbow trapping με την απορρόφηση του ήχου, με στόχο δομές που μπορούν όχι μόνο να διαχωρίζουν τις συχνότητες αλλά και να μειώνουν αποτελεσματικά τον θόρυβο.

Έτσι, το «ουράνιο τόξο από ήχο» δεν είναι ένα ουράνιο τόξο με την κυριολεκτική έννοια και φυσικά δεν αποτελείται από χρώματα που μπορούμε να δούμε. Είναι ένας τρόπος να περιγράψουμε τη δυνατότητα των επιστημόνων να παίρνουν ένα σύνθετο κύμα και να διαχωρίζουν τα διαφορετικά συστατικά του στον χώρο.

Και πλέον η ιδέα δεν περιορίζεται στον ήχο που ακούμε. Από τις πρώτες προσπάθειες παγίδευσης ακουστικών κυμάτων μέχρι τις σημερινές κατασκευές που ελέγχουν ελαστικά και υπερηχητικά κύματα, οι επιστήμονες προσπαθούν ουσιαστικά να κάνουν κάτι που μοιάζει απλό αλλά είναι τεχνικά εντυπωσιακό: να ελέγξουν το «χρώμα» ενός κύματος, ακόμη κι όταν αυτό το χρώμα δεν είναι ορατό στο ανθρώπινο μάτι.

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Με πληροφορίες από New Scientist, Science Advances,Physical Review Letters,nature.com

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