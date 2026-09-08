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Η Αιγύπτια τηλεπαρουσιάστρια Σάρα Χαλίφα ήταν μεταξύ 12 ατόμων που καταδικάστηκαν σε θάνατο για τον φερόμενο ρόλο τους σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών το Σάββατο, σύμφωνα με αιγυπτιακά ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει το CNN, οι 12 κατηγορούμενοι, περιλαμβανομένης της Χαλίφα, καταδικάστηκαν σε θάνατο δι’ απαγχονισμού και τους επιβλήθηκε πρόστιμο 500.000 αιγυπτιακών λιρών (9.800 δολαρίων) από το δικαστήριο, σύμφωνα με την εφημερίδα al Ahram.

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Σύμφωνα με τις κατηγορίες, είχαν οργανώσει σπείρα που «ειδικευόταν στην εισαγωγή ουσιών που χρησιμοποιούνταν στην παραγωγή ναρκωτικών με σκοπό τη διακίνηση» καθώς και για την κατοχή όπλων χωρίς άδεια. Άλλοι εννιά καταδικάστηκαν σε ισόβια και επτά αθωώθηκαν.

الحكم بالإعدام بحق الإعلامية سارة خليفة في «قضية المخدرات الكبرى»، بعد اتهامها بقيادة تشكيل إجرامي يضم 28 شخصًا لتصنيع وترويج المخدرات داخل مصر.



وهذا الفيديو يوثق لحظتها بعد النطق بالحكم. https://t.co/ub0AKMHCYB pic.twitter.com/j9qNx19AkU September 6, 2026

Η Χαλίφα, που έχει 2,5 εκατομμύρια followers στο Instagram, είναι γνωστή τηλεπαρουσιάστρια που έχει τη δική της κλινική ομορφιάς και παρουσίαζε μια ψυχαγωγική εκπομπή με τον μουσικό Χάμο Μπίκα.

" ده انا عمري ما شربت سجارة ياريس انا طالبة منك الرحمة اقسم بالله انا مظلومة "



قبل الحكم بإعــ ـدامـ.ـها.. صرخات سارة خليفة داخل القفص



pic.twitter.com/taTagRfrgJ https://t.co/MOcfkxyktS — Aｍ尺⚡ (@EngAmr2000) September 5, 2026

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά την ανακοίνωση των ποινών έκλαιγε, ζητώντας «έλεος και ανθρωπιά». «Ούτε τσιγάρο δεν έχω καπνίσει στη ζωή μου» ακούγεται να λέει, και να ορκίζεται πως έχει αδικηθεί.

قبل الحكم بإعــ ـدامـ.ـها.. شاهد صرخات سارة خليفة داخل القفص: "أنا عمري ما شربت سيجارة"#تليجراف_مصر#سارة_خليفة pic.twitter.com/K4H0qxXWbW Advertisement September 5, 2026

Η εισαγγελία λέει πως το δίκτυο εισήγαγε προϊόντα που απαιτούνταν για την παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών από το εξωτερικό, με διαφορετικά άτομα υπεύθυνα για διαφορετικά στάδια της διαδικασίας.

Όπως είπαν, κατασχέθηκαν 750 κιλά συνθετικών ναρκωτικών και άλλων υλικών από έναν χώρο όπου οι κατηγορούμενοι φέρονται να αποθήκευαν και να έφτιαχναν τα ναρκωτικά. Οι κατηγορίες βασίστηκαν σε καταθέσεις από 20 μάρτυρες, καθώς και συζητήσεις, φωτογραφίες και βίντεο.

Η Αίγυπτος επέβαλε 492 θανατικές ποινές το 2025- από τους υψηλότερους αριθμούς στον κόσμο, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία. Η χώρα εκτέλεσε 23 κρατουμένους.

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