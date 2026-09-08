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Η Αιγύπτια τηλεπαρουσιάστρια Σάρα Χαλίφα ήταν μεταξύ 12 ατόμων που καταδικάστηκαν σε θάνατο για τον φερόμενο ρόλο τους σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών το Σάββατο, σύμφωνα με αιγυπτιακά ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει το CNN, οι 12 κατηγορούμενοι, περιλαμβανομένης της Χαλίφα, καταδικάστηκαν σε θάνατο δι’ απαγχονισμού και τους επιβλήθηκε πρόστιμο 500.000 αιγυπτιακών λιρών (9.800 δολαρίων) από το δικαστήριο, σύμφωνα με την εφημερίδα al Ahram.

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Σύμφωνα με τις κατηγορίες, είχαν οργανώσει σπείρα που «ειδικευόταν στην εισαγωγή ουσιών που χρησιμοποιούνταν στην παραγωγή ναρκωτικών με σκοπό τη διακίνηση» καθώς και για την κατοχή όπλων χωρίς άδεια. Άλλοι εννιά καταδικάστηκαν σε ισόβια και επτά αθωώθηκαν.

Η Χαλίφα, που έχει 2,5 εκατομμύρια followers στο Instagram, είναι γνωστή τηλεπαρουσιάστρια που έχει τη δική της κλινική ομορφιάς και παρουσίαζε μια ψυχαγωγική εκπομπή με τον μουσικό Χάμο Μπίκα.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά την ανακοίνωση των ποινών έκλαιγε, ζητώντας «έλεος και ανθρωπιά». «Ούτε τσιγάρο δεν έχω καπνίσει στη ζωή μου» ακούγεται να λέει, και να ορκίζεται πως έχει αδικηθεί.

Η εισαγγελία λέει πως το δίκτυο εισήγαγε προϊόντα που απαιτούνταν για την παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών από το εξωτερικό, με διαφορετικά άτομα υπεύθυνα για διαφορετικά στάδια της διαδικασίας.

Όπως είπαν, κατασχέθηκαν 750 κιλά συνθετικών ναρκωτικών και άλλων υλικών από έναν χώρο όπου οι κατηγορούμενοι φέρονται να αποθήκευαν και να έφτιαχναν τα ναρκωτικά. Οι κατηγορίες βασίστηκαν σε καταθέσεις από 20 μάρτυρες, καθώς και συζητήσεις, φωτογραφίες και βίντεο.

Η Αίγυπτος επέβαλε 492 θανατικές ποινές το 2025- από τους υψηλότερους αριθμούς στον κόσμο, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία. Η χώρα εκτέλεσε 23 κρατουμένους.

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