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Σκηνές τρόμου σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν επτά ένοπλοι επιχείρησαν να ληστέψουν κοσμηματοπωλείο, χρησιμοποιώντας ένα αγροτικό όχημα για να εισβάλουν στο κατάστημα.

Στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφεται η στιγμή που το όχημα πέφτει με μεγάλη ταχύτητα πάνω στη βιτρίνα, χτυπώντας την δύο φορές. Από τις ισχυρές προσκρούσεις προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στην πρόσοψη, ενώ κομμάτια και αντικείμενα από το εσωτερικό του καταστήματος εκτοξεύτηκαν στον χώρο, προκαλώντας πανικό στους πελάτες.

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Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας μασκοφόρος άνδρας, κρατώντας ματσέτα, πέρασε πάνω από τα συντρίμμια και μπήκε στο κοσμηματοπωλείο. Την ίδια ώρα, οι συνεργοί του περίμεναν έξω κρατώντας μεγάλες τσάντες, με σκοπό να αρπάξουν τα κοσμήματα.

Τους κυνήγησαν με ρόπαλο

Η ληστεία, ωστόσο, πήρε διαφορετική τροπή από αυτή που περίμεναν οι δράστες. Ο ιδιοκτήτης και τα μέλη της οικογένειάς του αντέδρασαν αμέσως, επιχειρώντας να προστατεύσουν τόσο την επιχείρηση όσο και όσους βρίσκονταν μέσα. Ο 20χρονος Mohammad Ali Ilyas, που εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση, αρχικά πέταξε ένα μικρό σφυρί προς έναν από τους ληστές και στη συνέχεια πήρε ένα ρόπαλο και τους καταδίωξε.

Η απρόσμενη αντίδρασή του φαίνεται πως αιφνιδίασε τους δράστες, οι οποίοι εγκατέλειψαν την προσπάθεια και έσπευσαν να απομακρυνθούν με ένα δεύτερο όχημα.

Καθώς η συμμορία διέφευγε, ο ιδιοκτήτης κατάφερε να χτυπήσει με το ρόπαλο το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου τους. Παράλληλα, το 4×4 που χρησιμοποιήθηκε για την εισβολή εγκαταλείφθηκε στο σημείο.

«Ήταν φρικτό. Ήταν η πρώτη φορά που είδα σπαθί και φοβήθηκα για τη ζωή μου. Όμως έπρεπε να προστατεύσω τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα», δήλωσε. «Κάποιος προσπαθούσε να πάρει τη δουλειά και τον κόπο της οικογένειάς μου».