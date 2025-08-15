Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το Μανχάταν της Νέας Υόρκης το πρωί της Παρασκευής, περίπου στις 10:00 τοπική ώρα, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην East 95th Street.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή και συσσώρευση αερίου στο υπόγειο του κτιρίου.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο, με δύο εξ αυτών να τραυματίζονται κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Τη στιγμή της έκρηξης, τα διαμερίσματα ήταν άδεια, αλλά η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα από το υπόγειο προς την οροφή, με καπνό και φλόγες να γίνονται ορατά σε ολόκληρη τη γειτονιά.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού να καλύπτει τον ουρανό, ενώ πολίτες εγκαταλείπουν την περιοχή.

🛑 BREAKING: Explosion rocks New York City’s Upper East Side 💥 — 100 firefighters & first responders on scene. Cause still unknown. 🚒❓ pic.twitter.com/pQLHpOJ7GA — Jabline (@Jabline_) August 15, 2025

Μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν μια εκκωφαντική έκρηξη πριν εμφανιστεί ο καπνός, με έναν να γράφει στο X: «Κάτι μόλις εξερράγη στην 95η Οδό… φαίνεται να χειροτερεύει».

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε πως πρόκειται για φωτιά «3ου συναγερμού» και συνεχίζει τις προσπάθειες κατάσβεσης.