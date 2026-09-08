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Η καταγγελία περιλαμβάνει οκτώ περιστατικά, όπως την κατάχρηση εξουσίας και την παραβίαση της πολιτικής ουδετερότητας λόγω των σχέσεών του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι καταγγέλλοντες κατηγορούν τον Ινφαντίνο για μονομερή δημιουργία βραβείου προς τιμήν του Τραμπ και για παρέμβαση σε πειθαρχικές αποφάσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η οργάνωση ζητά τον αποκλεισμό του Ινφαντίνο από τις ποδοσφαιρικές δραστηριότητες για δύο χρόνια, αμφισβητώντας την ικανότητα αυτορρύθμισης της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Παράλληλα, η FairSquare αμφισβητεί το δικαίωμα του Ινφαντίνο να θέσει υποψηφιότητα για τέταρτη θητεία, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη συμπληρώσει το προβλεπόμενο καταστατικό όριο.

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Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν υπογράψει καταγγελία με την οποία ζητούν από τη FIFA να διερευνήσει τον πρόεδρό της, Τζιάνι Ινφαντίνο, για φερόμενες παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας της παγκόσμιας ομοσπονδίας, που συνδέονται με τις σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Την ανακοίνωση έκανε στις 8 Σεπτεμβρίου η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων FairSquare.

Η καταγγελία κατατέθηκε από τη FairSquare και την εκστρατεία της «Reboot FIFA». Σε επιστολή προς την Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA, οι δύο οργανώσεις υποστηρίζουν ότι ο Ινφαντίνο έχει διαπράξει σειρά παραβιάσεων, μεταξύ των οποίων κατάχρηση εξουσίας και παραβίαση των υποχρεώσεων πολιτικής ουδετερότητας.

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Ο διευθυντής της FairSquare, Νίκολας ΜακΓκίχαν, δήλωσε ότι η νέα καταγγελία αποτελεί συνέχεια εκείνης που είχε υποβληθεί τον Δεκέμβριο του 2025. Όπως εξήγησε, η επανυποβολή κρίθηκε αναγκαία μετά τα γεγονότα των τελευταίων μηνών, κατά τη διάρκεια και μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο.

More than 100,000 people have signed a complaint alleging FIFA president Gianni Infantino abused his power and violated his duties. pic.twitter.com/8ae4SkWird September 8, 2026

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζιάνι Ινφαντίνο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ζητήσει από τον επικεφαλής της FIFA να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα που είχε δεχθεί ο Αμερικανός επιθετικός Φόλαριν Μπάλογκαν, ο οποίος στη συνέχεια τιμωρήθηκε. Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η πρόταση του Ινφαντίνο για άνοιγμα της παγκόσμιας ομοσπονδίας σε ιδιώτες επενδυτές, μέσω της FIFA Forward Enterprise.

«Οι ισχυρισμοί είναι πολύ πιο σοβαροί. Τώρα έχουμε αυτή τη δημόσια και πολιτική ανησυχία και νιώσαμε ότι ήρθε η ώρα να ασκήσουμε ξανά πίεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA και να τους θέσουμε πραγματικά το γάντι», δήλωσε ο ΜακΓκίχαν στο Reuters. «Είμαστε σε θέση να ζητήσουμε από τους ανώτερους αξιωματούχους σας να λογοδοτήσουν; Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με αυτήν την παρακολούθηση», πρόσθεσε.

Τον Ιούλιο, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) απέρριψε καταγγελία της FairSquare κατά του Ινφαντίνο, η οποία αφορούσε την υποστήριξή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Η ΔΟΕ υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Επιτροπής Δεοντολογίας της.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA είχε επιβεβαιώσει στις 12 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους την παραλαβή της πρώτης καταγγελίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τη FairSquare, «δεν έχει παράσχει καμία ενημέρωση από τότε». Η νέα καταγγελία περιλαμβάνει οκτώ περιστατικά. Μεταξύ άλλων, η FairSquare υποστηρίζει ότι ο Ινφαντίνο παραβίασε την πολιτική ουδετερότητα της FIFA, καθώς στήριξε δημόσια το πολιτικό σύνθημα και την ατζέντα του Τραμπ. Τον κατηγορεί επίσης για κατάχρηση εξουσίας, επειδή φέρεται να δημιούργησε μονομερώς το Βραβείο Ειρήνης της FIFA, χωρίς την έγκριση ή τη συμμετοχή του Συμβουλίου της FIFA, και στη συνέχεια το απένειμε στον Τραμπ.

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Παράλληλα, ο πρόεδρος της FIFA κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας σε σχέση με την ανάπτυξη της FIFA Forward Enterprise. Σύμφωνα με την καταγγελία, η πρωτοβουλία προωθήθηκε κρυφά με τη συμμετοχή πολιτικά συνδεδεμένων επενδυτών, προτού τελικά εγκαταλειφθεί μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε διεθνώς.

Ο ΜακΓκίχαν δήλωσε ότι η FairSquare ζητά να αποκλειστεί ο Τζιάνι Ινφαντίνο από τις ποδοσφαιρικές δραστηριότητες για δύο χρόνια. «Αλλά αυτή η καταγγελία αφορά πολύ περισσότερα από τον Ινφαντίνο», πρόσθεσε.

RIEN QUE LE CARTON ROUGE ANNULÉ SUR DEMANDE DE TRUMP SUFFIT À LA DEGAGER DE LA FIFA.



« Un manquement grave aux devoirs de loyauté et de neutralité politique » : Gianni Infantino visé par une plainte auprès de la commission d'éthique de la FIFA.

https://t.co/vyGBP5mFus Advertisement September 8, 2026

«Στην πραγματικότητα, εμείς θέλουμε να δείξουμε στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οι οποίοι θα έπρεπε να ελέγχουν τη συμπεριφορά και τη διακυβέρνησή της, ότι ο οργανισμός είναι ανίκανος να αυτορρυθμιστεί».

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο επιδιώκει την επανεκλογή του για τέταρτη θητεία στην προεδρία της FIFA τον Μάρτιο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εμφανιστεί αξιόπιστος αντίπαλος. Τον περασμένο μήνα, η FairSquare κάλεσε τη FIFA να αποφανθεί ότι ο Ινφαντίνο δεν είναι επιλέξιμος να διεκδικήσει νέα θητεία, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη συμπληρώσει τις τρεις μέγιστες θητείες που επιτρέπει το καταστατικό της ομοσπονδίας.

Το 2022, ο Ινφαντίνο είχε υποστηρίξει ότι η πρώτη του θητεία, η οποία ξεκίνησε μετά την εκλογή του το 2016, όταν διαδέχθηκε τον παραιτηθέντα Σεπ Μπλάτερ, δεν θα πρέπει να υπολογίζεται στο συγκεκριμένο όριο. Όπως είχε εξηγήσει, επρόκειτο για την ολοκλήρωση μιας διακοπτόμενης θητείας.

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Με πληροφορίες από The Guardian