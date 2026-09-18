Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εσφαλμένη αναφορά πληροφοριών, που συντάχθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, υποστήριξε λανθασμένα ότι κινεζικό πλοίο μετέφερε εξαρτήματα πυρηνικών όπλων.

Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό προετοιμάστηκε για ένοπλη επέμβαση, έχοντας θέσει σε ετοιμότητα πολεμικά αεροσκάφη και ειδικές δυνάμεις.

Αξιωματούχοι διαπίστωσαν την ανακρίβεια της αναφοράς την τελευταία στιγμή, αποφεύγοντας μια πιθανή στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.

Το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους από την ευρεία ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η ακριβής φύση του φορτίου του πλοίου παραμένει άγνωστη, ενώ οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει το συμβάν.

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Η τεχνητή νοημοσύνη έφτασε κοντά στο να προκαλέσει πολεμικό επεισόδιο ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, μια αναφορά πληροφοριών, που συντάχθηκε με τη βοήθεια της ΑΙ, ανέφερε εσφαλμένα ότι κινεζικό πλοίο μετέφερε εξαρτήματα πυρηνικών όπλων.

Μετά από αυτό ένα αμερικανικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού ήταν έτοιμο να πλήξει το κινεζικό πλοίο. Ωστόσο, λίγο πριν από την προγραμματισμένη ενέργεια, αξιωματούχοι διαπίστωσαν ότι η αναφορά είχε παραχθεί με τη χρήση ΑΙ και περιείχε ανακριβείς πληροφορίες.

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Πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό που εγείρει ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στρατιωτικές πληροφορίες και τον καθορισμό στόχων, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίζεται την ΑΙ άνευ όρων.

Πηγές που μίλησαν στο CNN εξήγησαν ότι το επεισόδιο αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή. Ένοπλη ομάδα του αμερικανικού στρατού ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο κινεζικό πλοίο που υποτίθεται ότι «μετέφερε τα πυρηνικά εξαρτήματα». Παράλληλα, πολεμικά αεροσκάφη βρίσκονταν στον αέρα και σε ετοιμότητα.

Ωστόσο, πολύ λίγο πριν από την έναρξη της προγραμματισμένης επιχείρησης, οι αξιωματούχοι έψαξαν βαθύτερα στην αναφορά που συνέταξε ένας αναλυτής της διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων. Διαπίστωσαν ότι η ανάλυση είχε δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης (AI) και πως το chatbot που είχε χρησιμοποιήσει ο αναλυτής αναγνώρισε ανακριβώς το υλικό που μετέφερε το πλοίο.

Το CNN δεν μπόρεσε να μάθει τι ήταν τελικά το φορτίο του πλοίου.

Μία από τις πηγές σημείωσε ότι η αναφορά ήταν «εντελώς ψευδής», αλλά «παραλίγο να ξεκινήσει έναν πόλεμο». Όπως τονίζεται, οποιαδήποτε επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον ενός κινεζικού πλοίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των δύο εθνών.

Στις ΗΠΑ υπάρχει μεγάλη πίεση στον αμερικανικό στρατό και την κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών να ενσωματώσουν την ΑΙ σχεδόν σε κάθε πτυχή της εργασίας τους. Από την ανάλυση των τεράστιων όγκων ακατέργαστων πληροφοριών που συλλέγουν οι ΗΠΑ και την επιλογή στόχων για επιθέσεις, έως πιο απλές εφαρμογές όπως η διαχείριση του προϋπολογισμού και η εφοδιαστική αλυσίδα.

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Τι ακριβώς συνέβη

Σύμφωνα με το CNN, ο αναλυτής του αμερικανικού στρατού ρώτησε ένα chatbot σχετικά με ορισμένες αναφορές πληροφοριών σχετικά με το δηλωτικό φορτίου του κινεζικού πλοίου. Παραμένει ασαφές αν επρόκειτο για εμπορικό ΑΙ chatbot ή προϊόν για αποκλειστική χρήση από την αμερικανική κυβέρνηση.

Η ΑΙ συνδύασε πληροφορίες ανοιχτού κώδικα με μυστικά σήματα σε κυβερνητικές αποθήκες και κατέληξε στο συμπέρασμά του σχετικά με το υλικό που μετέφερε το πλοίο: εξαρτήματα πυρηνικών όπλων.

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Στη συνέχεια, ο αναλυτής χρησιμοποίησε ξανά την τεχνητή νοημοσύνη για να συντάξει την έκθεση πληροφοριών, στη μορφή των εκθέσεων που συμβουλεύονται οι αξιωματικοί και μετά την έδωσε στους ανωτέρους του.

Η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ στον Ειρηνικό και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.

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