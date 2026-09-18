Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο BBB+, διατηρώντας παράλληλα σταθερές τις προοπτικές της οικονομίας.

Η απόφαση βασίζεται στην ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και στη βελτίωση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας της χώρας.

Η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων μέσω της ψηφιοποίησης και της συμμόρφωσης συμβάλλει στη διατήρηση ισχυρών πρωτογενών πλεονασμάτων.

Τα σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα και η ευνοϊκή σύνθεση του χρέους λειτουργούν ως προστατευτικό ανάχωμα έναντι της μεταβλητότητας των διεθνών αγορών.

Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας ενισχύεται από τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις και την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Σε BBB+ από BBB αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας η Scope Ratings, διατηρώντας σταθερό το outlook. Πρόκειται για την πρώτη αναβάθμιση του οίκου σχεδόν δύο χρόνια μετά την προηγούμενη, με την Ελλάδα να βρίσκεται πλέον στο ανώτερο επίπεδο της κατηγορίας BBB, μία βαθμίδα κάτω από την κατηγορία Α.

Η Scope είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα σε BBB από BBB- τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ από τον Νοέμβριο του 2025 είχε διατηρήσει θετικές τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

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Σύμφωνα με τον οίκο, η νέα αναβάθμιση βασίζεται κυρίως σε δύο παράγοντες: την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και τη βελτίωση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, καθώς και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και των μεσοπρόθεσμων αναπτυξιακών προοπτικών.

Στο 136% του ΑΕΠ το χρέος το 2026

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Scope στη γρήγορη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, η οποία στηρίζεται στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά και στην ενεργή διαχείριση του χρέους μέσω πρόωρων αποπληρωμών και εξομάλυνσης των μελλοντικών λήξεων από τον ΟΔΔΗΧ.

Ο οίκος εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει περίπου στο 136% του ΑΕΠ το 2026, από 146,1% το 2025, και θα συνεχίσει να μειώνεται, φτάνοντας περίπου στο 110% του ΑΕΠ έως το 2031.

Παράλληλα, η Scope αναμένει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να εμφανίζει ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις στην ΕΕ. Για το 2026 προβλέπει συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα περίπου 3% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 4,1%. Για το 2027 το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να υποχωρήσει στο 3,7%, κυρίως λόγω της αύξησης των συνταξιοδοτικών δαπανών και των προσωρινών μέτρων στήριξης για την ενέργεια.

Για την περίοδο 2028-2031, ο οίκος προβλέπει ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο γύρω στο 3% του ΑΕΠ.

Ενίσχυση φορολογικών εσόδων

Στην αξιολόγησή της, η Scope αναφέρεται και στις διαρθρωτικές αλλαγές στη φορολογική διοίκηση και τη φορολογική συμμόρφωση, οι οποίες, σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση, έχουν ενισχύσει την είσπραξη εσόδων.

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Ο λόγος φόρων προς ΑΕΠ αυξήθηκε από 20,5% το 2009 σε περίπου 28% το 2025, ενώ τα έσοδα από ΦΠΑ ενισχύθηκαν από 7,1% σε περίπου 9,5% του ΑΕΠ την ίδια περίοδο.

Σύμφωνα με τον οίκο, οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν τη δημιουργία σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του χρέους.

«Ανάχωμα» τα ταμειακά διαθέσιμα

Η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους ενισχύεται, σύμφωνα με τη Scope, και από τη σύνθεσή του. Περίπου 70% του δημόσιου χρέους βρίσκεται στα χέρια επίσημων πιστωτών, ενώ η σταθμισμένη μέση διάρκεια διαμορφωνόταν στα 18,3 έτη τον Ιούνιο του 2026.

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Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε περίπου 31 δισ. ευρώ, ή 13% του ΑΕΠ, λειτουργώντας ως σημαντικό «μαξιλάρι» απέναντι στη μεταβλητότητα των αγορών.

Οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας αναμένεται να παραμείνουν κάτω από το 10% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα, ενώ οι πληρωμές τόκων εκτιμάται ότι θα αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 6,8% των κρατικών εσόδων την περίοδο 2026-2031.

Ισχυρότερη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η Scope επισημαίνει, τέλος, τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας, αποδίδοντάς την στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, στην ισχυρή επενδυτική δυναμική και στα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

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Η Ελλάδα έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, στοιχείο που, σύμφωνα με τον οίκο, ενισχύει την εικόνα μιας οικονομίας περισσότερο ανθεκτικής σε σχέση με την περίοδο πριν από την πανδημία.

Η Scope εκτιμά ότι η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, η ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους και η ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών στηρίζουν την αναβάθμιση της Ελλάδας σε BBB+, παρά το γεγονός ότι ο λόγος χρέους παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

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