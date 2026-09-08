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Η κινητοποίηση ξεκίνησε ως αντίδραση σε καταγγελίες ότι γυναίκες εργαζόμενες απομακρύνθηκαν από τα πόστα τους για να αποφευχθεί η επαφή με ινδουιστική αντιπροσωπεία.

Η θρησκευτική οργάνωση BAPS διέψευσε ότι υπέβαλε αίτημα βασισμένο στο φύλο, υποστηρίζοντας πως ο συντονισμός στόχευε μόνο στον περιορισμό της αναστάτωσης.

Ο δήμαρχος του Παρισιού ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αρχής της ισότητας των φύλων σε όλους τους χώρους.

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Σε λειτουργία επανήλθε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου ο Πύργος του Άιφελ, μετά το κλείσιμό του για μία ημέρα εξαιτίας της απεργίας των εργαζομένων. Η κινητοποίηση προκλήθηκε από ένα πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε κατά την επίσκεψη ινδουιστικής θρησκευτικής αντιπροσωπείας, μέλη της οποίας φέρεται να ζήτησαν να μην βρίσκονται στον ίδιο χώρο με γυναίκες εργαζόμενες.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η διοίκηση έδωσε οδηγίες βάσει των οποίων γυναίκες εργαζόμενες κλήθηκαν να αποχωρήσουν από τα πόστα τους και να παραμείνουν σε χώρους αναμονής του προσωπικού, προκειμένου να μην έχουν οπτική επαφή με τα μέλη της ινδουιστικής αντιπροσωπείας.

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Οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να μην εργαστούν τη Δευτέρα, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο για ολόκληρη την ημέρα ενός από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Παρισιού.

Η Ντιάν Νταβουάν, εκπρόσωπος του συνδικάτου CGT, ανέφερε ότι οι γυναίκες εργαζόμενες ενημερώθηκαν πως «δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή» με τα μέλη της ινδουιστικής θρησκευτικής οργάνωσης BAPS. Η ίδια χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες οδηγίες «πρωτοφανείς» και «απαράδεκτες».

Από την πλευρά της, η BAPS, παγκόσμιος θρησκευτικός και κοινωνικός οργανισμός, υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί συνεννόηση με τη διοίκηση του Πύργου του Άιφελ, με στόχο να περιοριστούν οι αναστατώσεις για το προσωπικό και τους επισκέπτες ενόψει της άφιξης περίπου 100 μελών της αντιπροσωπείας.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση διευκρίνισε ότι ο συντονισμός «ουδέποτε, σε κανένα σημείο, είχε ως στόχο να αποτελέσει αίτημα που βασίζεται στο φύλο», προσθέτοντας πως οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία «δεν αντικατοπτρίζει το πνεύμα ή τις αξίες της κοινότητάς μας ούτε της αντιπροσωπείας».

Η BAPS τόνισε επίσης ότι «παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού και της προσφοράς προς όλους», ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή ή τις πεποιθήσεις τους. Σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, μάλιστα, είχε εκφράσει «ειλικρινή συγγνώμη σε οποιονδήποτε μπορεί να πληγώθηκε ή να ταλαιπωρήθηκε από την κατάσταση».

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και σε πολιτικό επίπεδο, με τον δήμαρχο του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, να ανακοινώνει μέσω της πλατφόρμας X ότι θα διεξαχθεί έρευνα για την υπόθεση.

«Η ισότητα των φύλων δεν θα σταματήσει ποτέ στους πρόποδες των ιστορικών μας μνημείων, ούτε πουθενά αλλού σε αυτή την πόλη», δήλωσε, υπογραμμίζοντας παράλληλα: «Πρέπει να ισχύει παντού και για όλους. Θα διασφαλίσω ότι αυτό θα συμβαίνει παντού, χωρίς καμία εξαίρεση».

Με πληροφορίες από France 24