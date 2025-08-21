Ο John E. Crawley, δημιουργός περιεχομένου στο TikTok γνωστός ως «KingBeardX», που κέρδισε 2,5 εκατομμύρια ακόλουθους με τις κοντινές λήψεις και το χιούμορ του, πέθανε, όπως ανακοίνωσαν φίλοι και γείτονες.
Ο Crawley, ο οποίος αυτοαποκαλούταν «ο πιο αστείος τύπος στο Διαδίκτυο», ήταν 47 ετών. Πέθανε τη Δευτέρα στο North Mississippi Medical Center.
Σύμφωνα με ανάρτηση σε GoFundMe για την κάλυψη των ιατρικών του εξόδων, ο Crawley δεν είχε ασφάλεια υγείας και αντιμετώπιζε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.
@kingbeardx1x
Meet, meet and greet New Albany, Mississippi♬ I'm from Mississippi – Mr. R.A.W.
Το φαγητό αποτελούσε συχνό θέμα στα βίντεό του. Σε μία από τις τελευταίες του δημοσιεύσεις, σατίρισε την ιδέα ενός «κοτόπουλου μέτρια ψημένου», κάνοντας λογοπαίγνιο με τη λέξη «σαλμονέλα».
Σε άλλο πρόσφατο βίντεο, αστειεύτηκε με έναν food influencer που έδειχνε «πώς να φας σωστά ένα cinnamon roll», υπερβάλλοντας κωμικά καθώς δυσκολευόταν να προφέρει μια λέξη γεμάτη σύμφωνα.
@kingbeardx1x #stitch with @Kroger #reactiontiktok #foodtiktok ♬ original sound – KingBeardX
Πηγή: TMZ