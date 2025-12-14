Μυστήριο έχει καλύψει τον θάνατο του ηθοποιού Πίτερ Γκριν (Peter Greene) που βρέθηκε νεκρός την Παρασκευή. Ο γνωστός για τους ρόλους του ως κακός βρέθηκε «ξαπλωμένος στο πάτωμα, μπρούμυτα, με τραύμα στο πρόσωπο, αίματα παντού…» περιέγραψε ένας γείτονας στη New York Daily News.

«Ο Πίτερ ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα, μπρούμυτα, με τραύμα στο πρόσωπο, αίματα παντού», ισχυρίστηκε ο γείτονάς του. Επιπλέον ένα μυστήριο σημείωμα βρέθηκε δίπλα του: «Είμαι ακόμα Westie», έγραφε το σημείωμα, αναφερόμενο στη ιρλανδοαμερικανική συμμορία της δεκαετίας του 1970 που δρούσε στην περιοχή Hell’s Kitchen.

Advertisement

Advertisement

Η αστυνομία δήλωσε στην εφημερίδα The Post ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, αλλά ότι η αιτία θανάτου θα καθοριστεί από τον ιατροδικαστή.

Actor Peter Greene was lying ‘face down’ on the floor with ‘blood everywhere’ when police found him dead: report https://t.co/Ac1zQPAjYQ pic.twitter.com/s2hna4tTYA December 13, 2025

Ο Γκριν ήταν πατέρας ενός 16χρονου γιου, του Ράιντερ.

Ο θάνατος του σταρ του «Pulp Fiction» επιβεβαιώθηκε από τον επί χρόνια μάνατζέρ του, Γκρεγκ Έντουαρντς, ο οποίος θυμήθηκε τον εκλιπόντα ηθοποιό ως «εξαιρετικό άνθρωπο», σε δήλωσή του στο μέσο.

«Αληθινά ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς μας. Η καρδιά του ήταν τεράστια. Θα μου λείψει. Ήταν σπουδαίος φίλος», είπε.

Φαίνεται ότι ο θάνατος του Γκριν αιφνιδίασε τον Έντουαρντς και άλλους κοντινούς του ανθρώπους, καθώς αρχικά επρόκειτο να ξεκινήσει γυρίσματα με τον Μίκι Ρουρκ σε ένα ανεξάρτητο θρίλερ με τίτλο «Mascots».

Advertisement

«Δούλεψε με τόσους πολλούς καταπληκτικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες», πρόσθεσε ο Έντουαρντς, χαρακτηρίζοντας την ερμηνεία του Γκριν ως του γκάνγκστερ Ντόριαν Τάιρελ δίπλα στον Τζιμ Κάρεϊ και την Κάμερον Ντίαζ στο «The Mask» ως «αναμφισβήτητα τον καλύτερό του ρόλο».

Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες «Laws of Gravity», «Clean, Shaven», «Blue Streak» και «Training Day».

Ο Γκριν που καταγόταν από το Μόντκλερ του Νιου Τζέρσεϊ στα 15 του το έσκασε από το σπίτι του και έζησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου στράφηκε στη χρήση ναρκωτικών και αργότερα στη διακίνηση, όπως είχε πει ο ίδιος στο περιοδικό Premier το 1996.

Advertisement

Μετά από μια απόπειρα αυτοκτονίας τον Μάρτιο του 1996, αναζήτησε θεραπεία για τους εθισμούς του.