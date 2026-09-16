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Η πρωτοβουλία αφορά τα κυβερνητικά σχέδια για τη μεταφορά 1.256 αιτούντων άσυλο σε γειτονική πρώην στρατιωτική εγκατάσταση.

Οι κάτοικοι και τοπικοί φορείς εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια, την έλλειψη διαβούλευσης και την ανεπάρκεια των υποδομών της περιοχής.

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Ένα μικρό χωριό της Αγγλίας διοργάνωσε τοπική ψηφοφορία αποχώρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του σχεδίου της κυβέρνησης να μεταφέρει έως και 1.256 άνδρες αιτούντες άσυλο σε κοντινή πρώην στρατιωτική εγκατάσταση.

312 κάτοικοι του χωριού Πίντινγκτον στο Oxfordshire ανακοίνωσαν ότι συμμετείχαν σε αυτό το «συμβολικό δημοψήφισμα». Συνολικά 285 άτομα τάχθηκαν υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ 26 άτομα ψήφισαν «όχι». Βρέθηκε και ένα άκυρο ψηφοδέλτιο.

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«Είμαστε το Πίντινγκτον, το χωριό που βρυχάται»

Η τοπική ψηφοφορία διοργανώθηκε από ακτιβιστές, προκειμένου οι κάτοικοι να εκφράσουν την εναντίωσή τους στα κυβερνητικά σχέδια για τη φιλοξενία και φιλοξενία έως και 1.256 μεταναστών σε πρώην στρατιωτική εγκατάσταση του Υπουργείου Άμυνας, στην πόλη Μπίστερ.

Ανακοινώνοντας το αποτέλεσμα, η Σουζάνα Πάρντεν, αντιπρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου, δήλωσε: «Είμαστε το Πίντινγκτον, το χωριό που βρυχάται».

Village votes to leave UK over asylum housing plan https://t.co/LvqAaXRZWy — BBC News (UK) (@BBCNews) September 16, 2026

Ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου, Τιμ ΜακΝάλι, ανέφερε: «Αυτό είναι ένα παράδειγμα δημοκρατίας στην πράξη. Στείλαμε ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο».

Επίσης, περισσότερες από 130 γυναίκες απέστειλαν επιστολή προς όλες τις γυναίκες βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου, τονίζοντας ότι η υλοποίηση του σχεδίου απειλεί την ασφάλεια, την ελευθερία και την καθημερινότητά τους, δηλώνοντας ότι «δεν θα νιώθουν ασφαλείς να περπατούν στους δρόμους».

Στο ίδιο κλίμα, πολιτικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και φιλανθρωπικές οργανώσεις δεν συμφωνούν με τις κυβερνητικές πολιτικές, τονίζοντας ότι η επιλογή της πρώην στρατιωτικής εγκατάστασης του Υπουργείου Άμυνας δεν μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 1.000 μετανάστες.

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Ο Χάρι Ριντ, από τη φιλανθρωπική οργάνωση Asylum Welcome, υπογράμμισε ότι οι μετανάστες δεν θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζονται, γεγονός που θα επιβαρύνει περισσότερο τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες που καλούνται να τους εξυπηρετήσουν.

Η 26χρονη Κριστίνα Γκάουερ από το Πίντινγκτον, εξέφρασε την απογοήτευσή της που οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε κάτι «τόσο δραστικό και απεγνωσμένο» για να τραβήξουν την προσοχή του Πρωθυπουργού.

Ο Τιμ Μπήντερ, επικεφαλής του Συμβουλίου της Κομητείας του Οξφορντσάιρ επέκρινε την κυβέρνηση για έλλειψη διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία.

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The Oxfordshire village of Piddington has voted in favour of independence from the UK in a symbolic protest against plans to house male asylum seekers at a nearby former military base. pic.twitter.com/OGN4sgJIs5 — Sky News (@SkyNews) September 16, 2026

«Το ζήτημα αφορά αφενός την ίδια την πρόταση και αφετέρου τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση κινήθηκε, χωρίς να διαβουλευτεί με την τοπική κοινωνία ή να εξετάσει τη βιωσιμότητα της συγκεκριμένης τοποθεσίας. Είναι λανθασμένη επιλογή για τις τοπικές κοινότητες, για τους ίδιους τους αιτούντες άσυλο, αλλά και για τους φορολογούμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να προσφύγει σε μια ειδική διαδικασία πολεοδομικής έγκρισης για την αμυντική περιουσία, που παρέχει στην υπουργό Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, τη δυνατότητα να παρακάμψει τις τοπικές αρχές.

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Την Τετάρτη, η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι δήλωσε ότι το βάρος της φιλοξενίας αιτούντων άσυλο δεν πρέπει να πέφτει αποκλειστικά στις «φτωχότερες κοινωνίες».

Μιλώντας στο Sky News, η Νάντι σημείωσε: «Αυτό που θέλω να πω ευγενικά στους κατοίκους του Πίντινγκτον είναι ότι παραλάβαμε έναν τεράστιο όγκο εκκρεμών αιτήσεων ασύλου. Μειώνουμε αυτό το βουνό εκκρεμοτήτων και επιταχύνουμε την εξέταση των αιτημάτων. Στο μεταξύ, δεν θεωρούμε αποδεκτό να επιβαρύνονται οι πιο υποβαθμισμένες περιοχές με όλο το βάρος, όχι μόνο της στέγασης των αιτούντων άσυλο, αλλά και κάθε άλλης μορφής προσωρινής διαμονής.

Αυτό συνέβαινε επί της προηγούμενης κυβέρνησης. Επειδή τα ακίνητα είναι φθηνά σε πολλές περιοχές, οι κάτοικοι των πιο φτωχών κοινοτήτων έβλεπαν σχεδόν κάθε δεύτερο σπίτι στη γειτονιά τους να μετατρέπεται σε συλλογικό κατάλυμα. Αυτό δεν είναι σωστό».

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Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τα σχέδια τον Ιούνιο στο πλαίσιο ευρύτερων προτάσεων για τη μετακίνηση των μεταναστών εκτός ξενοδοχείων. Το 2005, η ίδια περιοχή είχε αποτελέσει ξανά στόχο παρόμοιων σχεδίων για κέντρο φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, τα οποία τελικά εγκαταλείφθηκαν από την τότε κυβέρνηση των Εργατικών.

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Με πληροφορίες από BBC, Guardian

Φωτογραφίες από Reuters

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