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Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, προειδοποίησε τη Δευτέρα πως η ΑΙ θα μπορούσε να καταστεί αρκετά ισχυρή για να απειλήσει την ανθρωπότητα, προσθέτοντας πως θα καλέσει μέσα στις επόμενες ημέρες τις εταιρείες για να μειωθεί ο κίνδυνος.

«Μοιράζομαι τους προβληματισμούς στελεχών της βιομηχανίας πως η προηγμένη ΑΙ θα μπορούσε να αποτελέσει υπαρξιακό κίνδυνο για την ανθρωπότητα» είπε ο Τουρκ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη, σε μια ομιλία εν όψει της έναρξης της δεύτερης θητείας του τον επόμενο μήνα.

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«Ζητώ εδώ, σήμερα, μια γενικευμένη προσπάθεια να μπουν σιδηρές εγγυήσεις όσον αφορά στην ασφάλεια της ΑΙ, πριν είναι πολύ αργά» ανέφερε.

Χωρίς να τους κατονομάσει, ο Τουρκ προειδοποίησε πως μια χούφτα ανθρώπων έχουν «σχεδόν απεριόριστη δύναμη επί της ΑΙ». Μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών του χώρου είναι οι Meta, Anthropic, OpenAI και Google.

«Το ελάχιστο είναι οι χώρες που φιλοξενούν ΑΙ και αυτές που εμπλέκονται σε προμηθευτικές αλυσίδες να συσπειρωθούν γύρω από συμφωνηθείσες κόκκινες γραμμές» ανέφερε.

Με πληροφορίες από Reuters