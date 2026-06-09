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Πάνω από 300 μετανάστες με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο το περασμένο καλοκαίρι απήχθησαν, βασανίστηκαν και απειλήθηκαν με αφαίρεση οργάνων, σύμφωνα με το BBC.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα επρόκειτο για άνδρες νεαρής ηλικίας από το Ιρακινό Κουρδιστάν που απήχθησαν στη Λιβύη από μια πολιτοφυλακή, τα μέλη της οποίας απαίτησαν 5.000 δολάρια για τον καθένα από τις οικογένειές τους, απειλώντας να τους πάρουν τα νεφρά αν δεν καταβάλλονταν τα χρήματα.

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Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, οι μετανάστες έδειξαν στοιχεία που υποδείκνυαν βασανιστήρια και είπαν ότι τους κρατούσαν υπό ασφυκτικές συνθήκες- περίπου 180 άτομα σε ένα κελί. Τουλάχιστον ένας πέθανε, και είναι άγνωστο πόσοι παραμένουν σε καθεστώς αιχμαλωσίας.

Η πολιτοφυλακή υποτίθεται πως είχε αναλάβει τη μεταφορά τους μέσω Λιβύης, ωστόσο προέκυψε διαφωνία για την πληρωμή με τον διακινητή, έναν Ιρακινό Κούρδο ονόματι Νόα Άαρον, που είχε οργανώσει το ταξίδι. Ο ίδιος αυτή τη στιγμή εκτίει ποινή δεκαετούς φυλάκισης στη Γαλλία για ξέπλυμα χρήματος και λαθρεμπόριο.

Λεπτομέρειες για την υπόθεση προέκυψαν στο πλαίσιο πρόσφατης έρευνας του BBC σχετικά με έναν άλλο διακινητή, τον Κάρντο Τζαφ, που οδήγησαν στη σύλληψή του τον προηγούμενο μήνα. Οι δύο τους θεωρείται πως είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν: Και οι δύο είναι από μια πόλη ονόματι Ράνια στο Ιρακινό Κουρδιστάν.

Το καλοκαίρι του 2025 διαδοχικές ομάδες μεταναστών που είχαν ταξιδέψει από αέρος στη Λιβύη από το Ιρακινό Κουρδιστάν μεταφέρθηκαν σε φυλασσόμενη εγκατάσταση, όπου φυλακίστηκαν. Η πολιτοφυλακή απαίτησε 5.000 για κάθε όμηρο, υποστηρίζοντας ότι ο Άαρον δεν είχε πληρώσει για μια προηγούμενη συμφωνία. Αν τα λεφτά δεν καταβάλλονταν γρήγορα, τότε η πληρωμή θα γινόταν «με νεφρό», όπως ενημερώθηκαν οι οικογένειες. Οι Λίβυοι μάλιστα έστειλαν φωτογραφίες και βίντεο των ομήρων, πολλά εκ των οποίων ήταν σκληρά ή βίαια. Σε ένα από αυτά φαινόταν ένας άνδρας που του έλεγαν ότι τον πάνε σε γιατρό για να του βγάλει το νεφρό.

Άνδρας που μίλησε στο BBC είπε ότι είχε πληρώσει τα λύτρα: Ο γιος του ήταν ένας από 110 ομήρους που είχαν επιστρέψει τον Ιανουάριο με αεροπλάνο που είχε στείλει η ιρακινή κυβέρνηση. Ωστόσο έδειξε φωτογραφία που είχε τραβηχτεί ενώ ο γιος του ήταν στα χέρια της πολιτοφυλακής, που έδειχνε μια ουλή η οποία ενδέχεται να είναι από αφαίρεση οργάνου. Αντίστοιχες μαρτυρίες έδωσαν στη συνέχεια και άλλα άτομα. Φωτογραφίες εξετάστηκαν από σύμβουλο στο Ηνωμένο Βασίλειο, που είπε ότι παραπέμπουν σε εγχειρήσεις τέτοιου είδους- αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί από το BBC πως έγινε όντως κάτι τέτοιο.

Πολλοί από τους ομήρους έχουν αφεθεί ελεύθεροι. Κάποιες οικογένειες πλήρωσαν τα λύτρα, ωστόσο οι κουρδικές αρχές υποψιάζονται ότι άλλοι μπορεί να υπέστησαν αφαίρεση οργάνων.