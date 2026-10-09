Ένα πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστης ταυτότητας ενώ έπλεε σε απόσταση 13 ναυτικών μιλιών δυτικών της Αλ Τζαζίρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, ανέφερε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), επικαλούμενη πολλές πηγές.
Η φωτιά κατασβέστηκε. Η κατάσταση του πληρώματος, η έκταση των ζημιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις παραμένουν προς το παρόν άγνωστες. Σύμφωνα με την UKMTO, οι τοπικές αρχές διενεργούν έρευνα για το συμβάν.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters