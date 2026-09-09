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Η γήρανση δεν φαίνεται να ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό σε όλα τα όργανα του ανθρώπινου σώματος, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που αξιοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να εξετάσει τις αλλαγές στους ιστούς με την πάροδο του χρόνου.

Ερευνητές από το Ερευνητικό Κέντρο Μοριακής Ιατρικής της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών του Πανεπιστημίου της Βιέννης ανέλυσαν περισσότερες από 25.000 ιστολογικές εικόνες, οι οποίες αφορούσαν 40 διαφορετικούς τύπους ιστών από 983 ανθρώπους.

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Στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν τα λεγόμενα «ρολόγια ιστών», μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εκτιμήσουν τη βιολογική ηλικία ενός οργάνου, εξετάζοντας τη μικροσκοπική αρχιτεκτονική των ιστών του.

Τα αποτελέσματα της έρευνας για τα όργανα του σώματος

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ορισμένα όργανα εμφανίζουν σημάδια επιταχυνόμενης γήρανσης αρκετά νωρίς στη ζωή. Οι πνεύμονες, τα νεφρά, το πάγκρεας και τα επινεφρίδια παρουσίασαν αξιοσημείωτες αλλαγές ήδη από την ηλικία των 20 έως 40 ετών. Αντίθετα, άλλα όργανα ακολουθούν πιο σύνθετες πορείες, με τις εντονότερες αλλαγές να εμφανίζονται σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η περίπτωση της μήτρας, όπου οι ερευνητές εντόπισαν σημαντική αλλαγή στη διαδικασία γήρανσης γύρω από την εμμηνόπαυση.

Τα μοντέλα πέτυχαν μέσο σφάλμα πρόβλεψης περίπου 4,9 χρόνια, ενώ η εκτιμώμενη βιολογική ηλικία των ιστών συνδέθηκε με γνωστούς δείκτες γήρανσης, όπως η βράχυνση των τελομερών, οι παθολογικές αλλοιώσεις και η παρουσία χρόνιων ασθενειών.

Οι επιστήμονες προχώρησαν ένα βήμα ακόμη, εξετάζοντας εάν η βιολογική ηλικία των οργάνων θα μπορούσε να εκτιμηθεί χωρίς τη λήψη δείγματος ιστού. Συνδυάζοντας τα δεδομένα με γονιδιακά προφίλ από δείγματα αίματος, δημιούργησαν μοντέλα που μπορούν να εντοπίζουν αντίστοιχα μοτίβα γήρανσης μέσω μιας απλής αιμοληψίας.

Η προσέγγιση αυτή ενδέχεται στο μέλλον να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων, λιγότερο επεμβατικών μεθόδων για την παρακολούθηση της υγείας των οργάνων και την έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών.

Με πληροφορίες από: news-medical.net