Η Πολωνία απέρριψε την Παρασκευή την εκτίμηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως οι είσοδοι ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της ίσως να ήταν λάθος- μια σπάνια διαφωνία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και ενός από τους στενότερους συμμάχους της Ουάσινγκτον στην Ευρώπη.

Η Πολωνία, με την υποστήριξη αεροσκαφών από άλλους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, κατέρριψε drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της την Τετάρτη, στην πρώτη (γνωστή) φορά που μέλος του ΝΑΤΟ ανοίγει πυρ κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι οι δυνάμεις της πραγματοποιούσαν επίθεση εναντίον της Ουκρανίας και ότι δεν σκόπευε να πλήξει στόχους στην Πολωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη πως «θα μπορούσε να είναι λάθος». Ωστόσο ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ απάντησε μέσω Χ πως «θα θέλαμε και εμείς η επίθεση με drones στην Πολωνία να ήταν ένα λάθος. Μα δεν ήταν. Και το ξέρουμε».

Μετά την καταδίκη της Ρωσίας από τους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με το περιστατικό, η Γερμανία είπε πως είχε αυξήσει την εναέρια αστυνόμευση πάνω από την Πολωνία.

Με πληροφορίες από Reuters