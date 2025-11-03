Στο Καταφύγιο Σαφάρι Ζουάντ της Ζιμπάμπουε, ένα απίστευτο περιστατικό προκάλεσε άφθονο γέλιο.

Ένας πονηρός μπαμπουίνος απέκτησε ένα γαλάζιο ανδρικό εσώρουχο και, αντί να το αφήσει, αποφάσισε να το παρουσιάσει με καμάρι στους φίλους του και να δημιουργήσει τη δική του μόδα.

Το ανδρικό εσώρουχο μετατράπηκε αμέσως σε αντικείμενο θαυμασμού και μίμησης, με τον μπαμπουίνο να το χειρίζεται – ακόμη και να το φοράει στο κεφάλι του – σαν ένα πολύτιμο τρόπαιο. Η αστεία σκηνή, που πιθανότατα καταγράφηκε από κάμερες ζωντανής παρακολούθησης, έγινε γρήγορα viral στο διαδίκτυο.