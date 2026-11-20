Αλάσκα: 65 ημέρες χωρίς ήλιο – Η συγκλονιστική στιγμή της τελευταίας δύσης του 2026 στο Ούτκιαγκβικ - Πηγή: X

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Το φυσικό αυτό φαινόμενο θα διαρκέσει συνολικά 65 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο ήλιος θα παραμένει κάτω από τον ορίζοντα.

Η επανεμφάνιση του ηλιακού φωτός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 23 Ιανουαρίου 2027, σηματοδοτώντας το τέλος της σκοτεινής περιόδου για τους κατοίκους.

Η πολική νύχτα προκαλείται από την κλίση του άξονα της Γης, η οποία απομακρύνει τη συγκεκριμένη περιοχή από το άμεσο ηλιακό φως.

Παρά την απουσία του ήλιου, οι κάτοικοι δεν βιώνουν απόλυτο σκοτάδι, καθώς τις μεσημεριανές ώρες εμφανίζεται ένα αμυδρό φως που θυμίζει λυκόφως.

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Την τελευταία δύση του ήλιου για το 2026 παρακολούθησαν οι κάτοικοι της Ούτκιαγκβικ, στη βόρεια Αλάσκα, καθώς η πόλη εισήλθε στην περίοδο της πολικής νύχτας. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο, κατά το οποίο ο ήλιος παραμένει κάτω από τον ορίζοντα για περισσότερους από δύο μήνες.

Η δύση καταγράφηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, περίπου στις 13:42 τοπική ώρα, σηματοδοτώντας την έναρξη 65 ημερών χωρίς ανατολή. Οι περίπου 5.000 κάτοικοι της βορειότερης πόλης των ΗΠΑ θα δουν ξανά τον ήλιο στις 23 Ιανουαρίου 2027, λίγο μετά τις 13:00.

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Η πόλη που θα μείνει χωρίς ανατολή για 65 ημέρες

Η Ούτκιαγκβικ, γνωστή παλαιότερα ως Μπάροου, βρίσκεται στις ακτές του Αρκτικού Ωκεανού, σε γεωγραφικό πλάτος περίπου 71,3 μοιρών βόρεια. Η θέση της, πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, προκαλεί ακραίες εναλλαγές στη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.

Από τις 19 Νοεμβρίου 2026 έως τις 22 Ιανουαρίου 2027, ο ήλιος δεν θα εμφανιστεί πάνω από τον ορίζοντα. Η πρώτη ανατολή αναμένεται στις 23 Ιανουαρίου, περίπου στις 13:03, με το φυσικό φως να διαρκεί αρχικά λιγότερο από μία ώρα.

🚨🌍 INSOLITE • En Alaska, le soleil vient de disparaître et ne réapparaîtra que le 23 janvier 2027.



À Utqiaġvik, la ville la plus au nord des États-Unis, le soleil s'est couché pour la dernière fois de l'année le 18 novembre.



Les habitants vont désormais vivre 65 jours sans… pic.twitter.com/VqVa7gmOQG — FlashInfos (@leflashinfos) November 20, 2026

Γιατί η πόλη βυθίζεται στην πολική νύχτα

Η πολική νύχτα παρατηρείται σε περιοχές κοντά στον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο, όταν ο ήλιος παραμένει κάτω από τον ορίζοντα για τουλάχιστον 24 ώρες.

Το φαινόμενο οφείλεται στην κλίση του άξονα της Γης, περίπου 23,5 μοίρες σε σχέση με το επίπεδο της τροχιάς της γύρω από τον ήλιο. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο Βόρειο Ημισφαίριο, ο Βόρειος Πόλος είναι στραμμένος μακριά από τον ήλιο, με αποτέλεσμα περιοχές της Αρκτικής να στερούνται το άμεσο ηλιακό φως.

Όσο πιο κοντά βρίσκεται μια περιοχή στον πόλο, τόσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της πολικής νύχτας. Στην Ούτκιαγκβικ διαρκεί περίπου δύο μήνες, ενώ σε ακόμη βορειότερα σημεία μπορεί να κρατήσει πολύ περισσότερο.

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Δεν επικρατεί απόλυτο σκοτάδι όλο το 24ωρο

Παρά την απουσία του ήλιου, οι κάτοικοι δεν βρίσκονται διαρκώς σε απόλυτο σκοτάδι. Κατά τις μεσημεριανές ώρες μπορεί να εμφανιστεί ένα αμυδρό φως στον ουρανό, που θυμίζει λυκόφως.

Το φως αυτό οφείλεται στη διάχυση της ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, ακόμη και όταν ο ήλιος βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα. Έτσι, όταν ο καιρός είναι καθαρός, μπορεί να διακρίνεται μια μπλε ή πορτοκαλί λάμψη κοντά στον ορίζοντα.

Τις υπόλοιπες ώρες, ο τεχνητός φωτισμός στους δρόμους, στα σπίτια και στις επιχειρήσεις είναι απαραίτητος για την καθημερινότητα των κατοίκων.

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Το καλοκαίρι ο ήλιος δεν δύει για 84 ημέρες

Η Ούτκιαγκβικ βιώνει το καλοκαίρι το ακριβώς αντίθετο φαινόμενο, γνωστό ως «ήλιος του μεσονυχτίου» (midnight sun). Από τα μέσα Μαΐου έως τις αρχές Αυγούστου, ο ήλιος παραμένει πάνω από τον ορίζοντα όλο το 24ωρο, ακόμη και κατά τις νυχτερινές ώρες.

Το 2026, οι κάτοικοι της πόλης απόλαυσαν περίπου 84 ημέρες χωρίς δύση του ήλιου, από τις 10 Μαΐου έως τις 2 Αυγούστου.

Η εναλλαγή ανάμεσα στην παρατεταμένη πολική νύχτα και το αδιάκοπο καλοκαιρινό φως αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ζωής στον Αρκτικό Κύκλο. Για τους κατοίκους της Ούτκιαγκβικ, πλέον ξεκινά η αναμονή μέχρι τις 23 Ιανουαρίου, όταν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου θα επιστρέψουν πάνω από τον αρκτικό ορίζοντα.

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