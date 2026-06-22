Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε έντονο διάλογο σχετικά με την υποχώρηση του παραδοσιακού φλερτ και την προτίμηση των νέων στις εφαρμογές γνωριμιών.

Δύο γυναίκες εξέφρασαν δημόσια τον προβληματισμό τους για την έλλειψη αυθόρμητων προσεγγίσεων από άντρες στους χώρους διασκέδασης και τα μπαρ.

Πολλοί άντρες απάντησαν ότι αποφεύγουν να προσεγγίζουν γυναίκες σε δημόσιους χώρους λόγω του φόβου παρερμηνείας των προθέσεών τους ή πιθανής απόρριψης.

Η νέα γενιά ανδρών δηλώνει ότι επιδιώκει να είναι σεβαστική, αποφεύγοντας κινήσεις που θα μπορούσαν να κάνουν τις γυναίκες να αισθανθούν άβολα.

Η ευρύτερη συζήτηση υπογραμμίζει τις σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται σήμερα οι ανθρώπινες σχέσεις και οι προσωπικές γνωριμίες.

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Μια συζήτηση που έχει προκαλέσει χιλιάδες σχόλια στα social media επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα για το πώς διαμορφώνονται σήμερα οι γνωριμίες και γιατί το παραδοσιακό φλερτ μοιάζει να υποχωρεί. Όλο και περισσότεροι νέοι αναζητούν σύντροφο μέσω εφαρμογών γνωριμιών, ενώ οι αυθόρμητες προσεγγίσεις σε χώρους διασκέδασης φαίνεται να γίνονται ολοένα και πιο σπάνιες.

Αφορμή για σχετικό δημοσίευμα της New York Post αποτέλεσε ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο δύο ελεύθερες γυναίκες εξέφρασαν την απορία τους για την απουσία αντρών που είναι πρόθυμοι να κάνουν την πρώτη κίνηση. Το βίντεο αναδημοσιεύτηκε αργότερα στο X και συγκέντρωσε πλήθος αντιδράσεων.

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Men are no longer going out to bars to meet women and they are confused as to why: 🤔pic.twitter.com/kMkNTJHg8U — AlphaFox (@alphafox) June 18, 2026

«Πού συναντάτε εσείς αυτούς τους όμορφους άντρες;», αναρωτήθηκαν οι δύο γυναίκες, εξηγώντας ότι, παρότι επισκέπτονται συχνά μπαρ, οι άντρες που τους τραβούν την προσοχή φαίνεται να βρίσκονται περισσότερο σε λέσχες τρεξίματος, καταστήματα φαγητού ή ακόμη και σε σούπερ μάρκετ.

«Το μπαρ είναι το καλύτερο μέρος και αυτοί δεν βγαίνουν έξω», σχολίασε μία από τις δύο, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση προς τους άντρες να επιστρέψουν στις κοινωνικές εξόδους. «Μπορείτε, παρακαλώ, να αρχίσετε να βγαίνετε έξω;», είπε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση άνοιξε έναν ευρύτερο διάλογο στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς άντρες να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους αποφεύγουν πλέον να προσεγγίζουν γυναίκες σε δημόσιους χώρους. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι φοβούνται μήπως η κίνησή τους παρερμηνευθεί ή θεωρηθεί ενοχλητική, ενώ άλλοι ανέφεραν πως δεν επιθυμούν να επενδύσουν χρόνο και χρήματα σε γνωριμίες που ενδέχεται να μην οδηγήσουν πουθενά.

«Οι γυναίκες είναι εχθρικές απέναντι στους περισσότερους άντρες στις μέρες μας», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι σημείωσαν ότι ο φόβος μιας αρνητικής αντίδρασης λειτουργεί αποτρεπτικά για πολλούς άντρες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της New York Post, η τάση αυτή συνδέεται και με τις αλλαγές στη συμπεριφορά της Γενιάς Ζ. Πολλοί νεαροί άντρες δηλώνουν ότι αποφεύγουν τις αυθόρμητες προσεγγίσεις, καθώς ανησυχούν μήπως κάνουν κάποιον να αισθανθεί άβολα.

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Ο 28χρονος Ράιαν Κέσλερ, μιλώντας στη New York Post, εξήγησε ότι προσπαθεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις αλληλεπιδράσεις του με γυναίκες. «Δεν θέλω ποτέ να κάνω τον άλλον να νιώσει άβολα και θέλω να είμαι σεβαστικός», ανέφερε.

Παρότι δηλώνει ότι επιθυμεί μια σοβαρή σχέση, παραδέχεται ότι οι ευκαιρίες για νέες γνωριμίες στην καθημερινότητά του είναι περιορισμένες. «Δεν θέλω να τις ενοχλώ», εξήγησε.

Η συζήτηση αναδεικνύει τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται σήμερα οι σχέσεις. Με τις εφαρμογές dating να κυριαρχούν στις γνωριμίες, το παραδοσιακό φλερτ σε ένα μπαρ ή σε έναν χώρο διασκέδασης φαίνεται να αποτελεί όλο και πιο σπάνιο φαινόμενο.

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