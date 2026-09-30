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Το προσωπικό ασφαλείας εντόπισε δύο άνδρες να κινούνται ύποπτα περιμετρικά των εγκαταστάσεων και να κοιτάζουν προς το εσωτερικό του σχολείου.

Εκπρόσωπος του ζευγαριού χαρακτήρισε το περιστατικό απαράδεκτη εισβολή στην ιδιωτικότητα των παιδιών και ανεύθυνη πρακτική από την πλευρά των φωτογράφων.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον έναν άνδρα ως φωτογράφο ευρωπαϊκού πρακτορείου ειδήσεων, ο οποίος επέβαινε σε νοικιασμένο βαν μαζί με έναν συνεργάτη του.

Μετά την επιστροφή της οικογένειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, η επιτροπή Ravec επανεξετάζει το επίπεδο της κρατικής ασφάλειας που παρέχεται στα μέλη της οικογένειας.

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Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ κατηγόρησαν έναν διεθνή φωτογράφο για «εξαιρετικά απερίσκεπτη συμπεριφορά», καθώς φέρεται να επιχείρησε να κοιτάξει μέσα στους χώρους του σχολείου όπου φοιτούν τα παιδιά τους, ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Δύο άνδρες, οι οποίοι είχαν σακίδια στην πλάτη, εντοπίστηκαν να κινούνται περιμετρικά του σχολείου. Αργότερα, η αστυνομία διαπίστωσε ότι ένας από τους δύο ήταν διεθνής φωτογράφος που εργάζεται για τον Τύπο.

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Εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν χαρακτήρισε το περιστατικό «μια απαράδεκτη εισβολή στην ιδιωτικότητα των παιδιών».

Ο Χάρι, η Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα, έπειτα από έξι χρόνια διαμονής στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC, οι δύο άνδρες έγιναν αντιληπτοί το πρωί της Δευτέρας τόσο από το προσωπικό ασφαλείας όσο και από εργαζομένους του σχολείου. Φέρεται να σταματούσαν σε διάφορα σημεία κοντά στο σχολείο και να κοιτούσαν προς το εσωτερικό των εγκαταστάσεων.

Στη συνέχεια επέστρεψαν σε ένα βαν, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομία, ήταν νοικιασμένο. Ένας από τους δύο αναγνωρίστηκε αργότερα ως φωτογράφος που εργάζεται σε ευρωπαϊκό πρακτορείο ειδήσεων.

«Η απόφαση των φωτογράφων να συμπεριφερθούν με αυτόν τον τρόπο γύρω από ένα σχολείο είναι εξαιρετικά απερίσκεπτη», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Χάρι και της Μέγκαν.

«Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ της νόμιμης δημοσιογραφικής δραστηριότητας και φωτογράφων που κινούνται περιμετρικά ενός σχολείου, σταματούν για να κοιτάξουν μέσα στους χώρους του και παρακολουθούν τα παιδιά καθώς περνούν τη μέρα τους».

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Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Όποιες φωτογραφίες κι αν αναζητούσαν, αυτό δεν ήταν μόνο μια απαράδεκτη εισβολή στην ιδιωτικότητα των παιδιών, ήταν ένας ανεύθυνος και απερίσκεπτος τρόπος να συμπεριφερθούν κοντά σε ένα σχολείο».

Η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και τα μέτρα ασφαλείας

Τα δύο παιδιά ξεκίνησαν να φοιτούν σε σχολείο στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές Σεπτεμβρίου, ωστόσο λίγες ημέρες αργότερα άλλαξαν σχολικό περιβάλλον, μετά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για την κυκλοφορία κατά την άφιξη και την αποχώρηση των μαθητών.

Παράλληλα, νωρίτερα αυτόν τον μήνα έγινε γνωστό ότι μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία θα επανεξεταστεί το επίπεδο της ασφάλειας που παρέχεται με κρατική χρηματοδότηση στην οικογένεια.

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Τον Αύγουστο είχε γίνει γνωστό ότι ο Χάρι και η Μέγκαν σχεδίαζαν να εγκατασταθούν ξανά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ζευγάρι φέρεται να έχει ως βάση ιδιωτική κατοικία στην περιοχή των Κότσγουολντς.

Η απόφαση αυτή επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για το επίπεδο της αστυνομικής προστασίας που θα έχουν στη Βρετανία, ένα ζήτημα που εδώ και χρόνια απασχολεί έντονα τον πρίγκιπα Χάρι.

Η επιστροφή τους, πλέον ως μόνιμοι κάτοικοι μαζί με τα δύο παιδιά τους και όχι ως επισκέπτες, σημαίνει ότι αναμένεται να επανεξεταστεί και το επίπεδο προστασίας που τους παρέχεται από την αστυνομία.

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Η σχετική αξιολόγηση θα γίνει από την επιτροπή Ravec, η οποία είναι αρμόδια για θέματα ασφάλειας μελών της βασιλικής οικογένειας και προσώπων υψηλού προφίλ.

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης θα αξιολογηθούν οι κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιμετωπίζει η οικογένεια στη νέα της κατοικία, αλλά και οι μετακινήσεις που πραγματοποιούν ο Χάρι, η Μέγκαν και τα παιδιά τους, όπως οι καθημερινές διαδρομές και οι μετακινήσεις προς και από το σχολείο.

Πηγή: BBC

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