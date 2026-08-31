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Στο όχημα επέβαιναν επίσης ο σύντροφός της Ντόντι αλ Φαγιέντ και ο οδηγός Ανρί Πολ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο σωματοφύλακας της πριγκίπισσας επέζησε με σοβαρά τραύματα.

Η Νταϊάνα απέκτησε δύο παιδιά κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον πρίγκιπα Κάρολο, ενώ καθιερώθηκε στη συνείδηση του κόσμου για το έντονο φιλανθρωπικό της έργο.

Οι επίσημες έρευνες απέδωσαν το δυστύχημα σε αμελή οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και την καταδίωξη από φωτογράφους, απορρίπτοντας κάθε σενάριο συνωμοσίας.

Η κηδεία της τελέστηκε τον Σεπτέμβριο του 1997 στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, προσελκύοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

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Σαν σήμερα, στις 31 Αυγούστου 1997, η πριγκίπισσα Νταϊάνα άφηνε την τελευταία της πνοή στο Παρίσι. Η Mercedes στην οποία επέβαινε προσέκρουσε σε κολόνα της σήραγγας Πον ντε λ’ Αλμά. Ο σύντροφός της Ντόντι αλ Φαγιέντ και ο οδηγός Ανρί Πολ έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο σωματοφύλακας Τρέβορ Ρις-Τζόουνς επέζησε βαριά τραυματισμένος. Η Νταϊάνα ήταν μόλις 36 ετών.

Από τη Σπένσερ στο παλάτι

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Η Νταϊάνα Φράνσις Σπένσερ γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1961 στο Παρκ Χάουζ, κοντά στο Σάντρινγχαμ. Προερχόταν από μία από τις επιφανέστερες αριστοκρατικές οικογένειες της Βρετανίας και απέκτησε τον τίτλο της λαίδης το 1975, όταν ο πατέρας της έγινε κόμης Σπένσερ. Πριν βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας δημοσιότητας, εργάστηκε ως βοηθός σε νηπιαγωγείο του Λονδίνου.

Οι οικογένειες της Νταϊάνα και του πρίγκιπα Καρόλου γνωρίζονταν από χρόνια. Οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά τον Νοέμβριο του 1977 στο οικογενειακό κτήμα Άλθορπ. Ο αρραβώνας τους ανακοινώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1981 και ο γάμος πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Εκείνη ήταν 20 ετών και ο Κάρολος 32. Την τελετή παρακολούθησαν περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο. (royal.uk)

Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά: τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, στις 21 Ιουνίου 1982, και τον πρίγκιπα Χάρι, στις 15 Σεπτεμβρίου 1984. Πίσω, όμως, από την εικόνα του παραμυθένιου γάμου υπήρχαν βαθιές συγκρούσεις, απιστίες και ασφυκτική πίεση από το παλάτι και τον Τύπο. Ο χωρισμός ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 1992 και το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου 1996.

Η «πριγκίπισσα του λαού»

Η Νταϊάνα δεν έμεινε στην ιστορία μόνο για την ομορφιά και το στιλ της. Συνδέθηκε με περισσότερες από 100 φιλανθρωπικές οργανώσεις, αγκάλιασε ασθενείς με HIV/AIDS σε μια εποχή φόβου και προκατάληψης και πρωταγωνίστησε στη διεθνή εκστρατεία κατά των ναρκών.

Τον Ιανουάριο του 1997 περπάτησε σε ναρκοπέδιο στην Αγκόλα, ενώ από τις 7 έως τις 10 Αυγούστου επισκέφθηκε σχετικά προγράμματα στη Βοσνία. Ήταν η τελευταία δημόσια αποστολή της. (royal.uk)

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Ο σύντομος έρωτας με τον Ντόντι

Ο Ντόντι αλ Φαγιέντ ήταν γιος του Αιγύπτιου επιχειρηματία Μοχάμεντ αλ Φαγιέντ, ιδιοκτήτη τότε των Harrods και του ξενοδοχείου Ritz στο Παρίσι. Η σχέση του με την Νταϊάνα άρχισε το καλοκαίρι του 1997.

Στις 11 Ιουλίου η πριγκίπισσα ταξίδεψε με τους γιους της στο Σεν Τροπέ, ως φιλοξενούμενη της οικογένειας Φαγιέντ. Ο Ντόντι προστέθηκε στις διακοπές στις 14 Ιουλίου. Ακολούθησε ένα Σαββατοκύριακο στο Παρίσι και, στα τέλη Ιουλίου, κοινές διακοπές στη θαλαμηγό «Jonikal». Η φωτογραφία του φιλιού τους προκάλεσε παγκόσμιο κυνηγητό από τα μέσα ενημέρωσης. (downloads.bbc.co.uk)

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Μετά τον θάνατό τους, ο Μοχάμεντ αλ Φαγιέντ υποστήριξε ότι το ζευγάρι επρόκειτο να αρραβωνιαστεί και ότι η Νταϊάνα ήταν έγκυος. Η βρετανική έρευνα Operation Paget, όμως, κατέληξε ότι τα ιατρικά και μαρτυρικά στοιχεία απέκλειαν την εγκυμοσύνη, ενώ δεν τεκμηριώθηκε πρόθεση της Νταϊάνα να παντρευτεί τον Ντόντι. (downloads.bbc.co.uk, downloads.bbc.co.uk)

Το τελευταίο ελληνικό καλοκαίρι και οι Σπέτσες

Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της, από τις 15 έως τις 20 Αυγούστου, η Νταϊάνα έκανε μια μυστική πενθήμερη κρουαζιέρα στον Αργοσαρωνικό. Δεν ήταν μαζί με τον Ντόντι, αλλά με τη στενή φίλη της Ρόζα Μόνκτον.

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Το ταξίδι περιλάμβανε τον Πόρο, τις Σπέτσες, την Ύδρα, τη Δοκό, το Πόρτο Χέλι και τις ακτές της Λακωνίας. Η κρουαζιέρα ολοκληρώθηκε στη Ζέα, χωρίς οι παπαράτσι να αντιληφθούν την παρουσία της στο μικρό σκάφος. Ήταν το τελευταίο ήρεμο διάλειμμα της ζωής της. (downloads.bbc.co.uk)

Η καταδίωξη και το μοιραίο δυστύχημα

Το βράδυ της 30ής Αυγούστου η Νταϊάνα και ο Ντόντι βρίσκονταν στο Ritz. Δεκάδες φωτογράφοι περίμεναν έξω. Για να τους παραπλανήσουν, άλλα αυτοκίνητα έμειναν στην κεντρική είσοδο, ενώ το ζευγάρι αναχώρησε από την πίσω πλευρά λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

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Οι παπαράτσι αντιλήφθηκαν το τέχνασμα και ακολούθησαν τη Mercedes. Στις 00:23 ο Ανρί Πολ έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο προσέκρουσε στη 13η κολόνα της σήραγγας. Ο Ντόντι και ο οδηγός διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκροί στον τόπο του δυστυχήματος. Η Νταϊάνα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πιτιέ-Σαλπετριέρ, όπου ανακοινώθηκε ο θάνατός της στις 4 το πρωί.

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Επομένως, η καταδίωξη από τους παπαράτσι δεν αποτελεί απλή φήμη. Το βρετανικό δικαστικό πόρισμα του 2008 έκρινε ότι οι θάνατοι προκλήθηκαν από τη «βαριά αμελή οδήγηση» τόσο του Ανρί Πολ όσο και των οχημάτων που ακολουθούσαν. Ως επιβαρυντικοί παράγοντες καταγράφηκαν η μεγάλη ταχύτητα, η κατανάλωση αλκοόλ από τον οδηγό και η μη χρήση ζωνών ασφαλείας. Οι εκτεταμένες έρευνες δεν βρήκαν αποδείξεις οργανωμένης δολοφονικής συνωμοσίας. (theguardian.com, downloads.bbc.co.uk)

Η κηδεία που παρακολούθησε ο πλανήτης

Η κηδεία τελέστηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1997 στο Αβαείο του Γουέστμινστερ. Οι Γουίλιαμ και Χάρι, 15 και 12 ετών αντίστοιχα, περπάτησαν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους μαζί με τον Κάρολο, τον πρίγκιπα Φίλιππο και τον αδελφό της Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ.

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Μπροστά σε περίπου 2.000 προσκεκλημένους και σε περισσότερους από δύο δισεκατομμύρια τηλεθεατές, ο Έλτον Τζον ερμήνευσε τη διασκευασμένη εκδοχή του «Candle in the Wind». Η Νταϊάνα ενταφιάστηκε αργότερα σε ένα μικρό νησί, μέσα στη λίμνη του οικογενειακού κτήματος Άλθορπ. (royal.uk, theguardian.com)

Είκοσι εννέα χρόνια μετά, η γυναίκα που δεν πρόλαβε να γίνει βασίλισσα παραμένει στη συλλογική μνήμη ως η πριγκίπισσα που τόλμησε να αγγίξει τους ανθρώπους χωρίς φόβο και χωρίς βασιλικές αποστάσεις.