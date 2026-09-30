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Ο νεαρός άνδρας εισήχθη στο κέντρο Resolutions Living ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, παρά τους κανόνες που απαγορεύουν τέτοιες εισαγωγές.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Γκέρμπερ έκανε χρήση ναρκωτικών εντός των εγκαταστάσεων της κλινικής πριν εντοπιστεί νεκρός την επόμενη ημέρα.

Μετά το περιστατικό, ο υπεύθυνος εισαγωγών της συγκεκριμένης κλινικής αποτοξίνωσης φέρεται να απολύθηκε από τη θέση εργασίας του.

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Ένα βίντεο που είχε τραβήξει ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό του, σε ηλικία 27 ετών, μέσα στην κλινική αποτοξίνωσης όπου νοσηλευόταν στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, έδωσαν στη δημοσιότητα τα Page Six και TMZ.

Στο βίντεο, το οποίο καταγράφηκε περίπου στις 10 το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, ο Γκέρμπερ δείχνει τον εαυτό του αλλά και τον χώρο της κλινικής Resolutions Living, όπου είχε μεταβεί για θεραπεία.

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Ο 27χρονος εμφανίζεται φορώντας ένα λευκό αμάνικο μπλουζάκι, μαύρα γυαλιά και μια ασημένια αλυσίδα στον λαιμό, ενώ στο πλάνο φαίνονται και τα χαρακτηριστικά τατουάζ που είχε στον λαιμό του. Περίπου 24 ώρες αργότερα, εντοπίστηκε νεκρός στην ίδια κλινική.

Πηγές με άμεση γνώση της υπόθεσης δήλωσαν στο TMZ ότι ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε κάνει χρήση ναρκωτικών το απόγευμα του Σαββάτου και φοβήθηκε ότι έχανε τον έλεγχο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο υπεύθυνος νηφάλιας υποστήριξής του επικοινώνησε με το Resolutions Living και ρώτησε αν μπορούσε να φέρει τον 27χρονο στην κλινική παραδεχόμενος ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. Οι ίδιες πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα αναφέρουν ότι ο υπεύθυνος για τις εισαγωγές απάντησε ότι θα ήταν ευτυχείς να τον δεχθούν.

Ερωτήματα για την εισαγωγή του στην κλινική

Ιδιοκτήτες κέντρων αποκατάστασης δήλωσαν στο TMZ ότι βασικός κανόνας στα προγράμματα απεξάρτησης είναι να μην μεταφέρεται σε «σπίτι αποχής» άτομο που βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνθρωπος που επικοινώνησε με τη Resolutions Living είχε προγραμματίσει να μεταφέρει τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ σε κέντρο αποκατάστασης την επόμενη Δευτέρα, αναζητώντας ωστόσο έναν χώρο όπου θα μπορούσε να παραμείνει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Πηγές που επικαλείται το TMZ υποστήριξαν ακόμη ότι ο γιος της Σίντι Κρόφορντ έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στις εγκαταστάσεις, εκτιμώντας ότι ίσως επρόκειτο για την τελευταία του ευκαιρία πριν ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης. Μετά τον θάνατό του, ο υπεύθυνος εισαγωγών της Resolutions Living φέρεται να απολύθηκε.