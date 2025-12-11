«Η Κύπρος επιθυμεί να αξιοποιήσει την επικείμενη προεδρία της στο Συμβούλιο της ΕΕ για να μειώσει τις εντάσεις με την Τουρκία, με αντάλλαγμα την πρόοδο στην ένταξή της στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας στο POLITICO.

Το κλειδί, σύμφωνα με τον Κύπριο Πρόεδρο, είναι να πειστεί την Τουρκία να δεχτεί την ένταξη της Κύπρου στο πρόγραμμα «Συνεταιρισμός για την Ειρήνη» (Partnership for Peace), το οποίο θεωρείται το πρώτο βήμα προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Στη συνέχεια, η Κύπρος θα άρει σταδιακά τα εμπόδια για στενότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας.

Advertisement

Advertisement

«Μπορούμε να οραματιστούμε μια σταδιακή προσέγγιση με βήματα από την πλευρά της Τουρκίας για την ένταξη της Κύπρου στο PfP και παράλληλα θετικά βήματα στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, πάντα σε συνδυασμό με την επανέναρξη των συνομιλιών για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος εντός του συμφωνημένου πλαισίου», δήλωσε ο Κύπριος Πρόεδρος.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι έχει ήδη συζητήσει την πρόταση αυτή με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Χαρακτήρισε δε την ένταξη της Κύπρου στη συμμαχία ως «φυσική εξέλιξη», αλλά κάτι που δεν έχει συμβεί λόγω «πολιτικών συνθηκών». Τα μέλη του ΝΑΤΟ ως γνωστόν μπορούν να ασκήσουν βέτο στην αίτηση ένταξης μιας χώρας στη συμμαχία και η Τουρκία αρνείται να επιτρέψει την ένταξη της Κύπρου.

Στις Βρυξέλλες έχει διαμορφωθεί η γενική αντίληψη ότι η Κύπρος και η Ελλάδα, σε αντίθεση με το κλίμα σε αρκετά μέλη της ΕΕ, μπλοκάρουν την Τουρκία από τη συμμετοχή σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη».

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι «η Τουρκία έχει αποκλείσει τον εαυτό της» από το SAFE, επειδή δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία ασφάλειας με την ΕΕ. «Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη συμμετοχή στο SAFE, όπως και στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ. Δεν είναι à la carte».

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος αρνούνται επίσης να επιτρέψουν στην Τουρκία να ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, ένα διακυβερνητικό όργανο της ΕΕ. Σε αντίποινα, η Τουρκία εμποδίζει το ΝΑΤΟ να μοιραστεί απόρρητες πληροφορίες με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας.

Αναφερόμενος στην επικείμενη Προεδρία της ΕΕ που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η χώρα του έχει πλήρη επίγνωση του θεσμικού της ρόλου και ότι είναι έτοιμος να προσκαλέσει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 23-24 Απριλίου.

Advertisement

Κυπριακό: Σε πλήρη συντονισμό Λευκωσία και Αθήνα – Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη – Μητσοτάκη





Ενόψει της εντατικοποίησης των προσπαθειών για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων επί του Κυπριακού, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ενημέρωσε τηλεφωνικώς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις τελευταίες εξελίξεις.

Σε γραπτή δήλωση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρει ότι στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας βρέθηκε η ανάγκη σύγκλησης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό, το συντομότερο.

Advertisement

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στις σημερινές συναντήσεις με τον απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιοχάνες Χαν και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν.

Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης συμφώνησαν ότι Λευκωσία και Αθήνα παραμένουν σε πλήρη συντονισμό, κινούμενες σταθερά προς τον κοινό στόχο που παραμένει αμετάβλητος: επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλείου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και των αρχών, των αξιών και του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Λετυμπιώτης σημειώνει ότι η ενεργός εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία δεν αποτελεί μόνο στρατηγική επιλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και αναγνώριση ότι η λύση του Κυπριακού αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα που αφορά τη συνοχή, τη σταθερότητα και την ασφάλεια ολόκληρης της Ένωσης.

Advertisement