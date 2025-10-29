Προνομιακή μεταχείριση στις φυλακές La Sante στο Παρίσι απολαμβάνει ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, που έχει καταδικαστεί σε πενταετή φυλάκιση για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του καμπάνιας από το καθεστώς Καντάφι της Λιβύης.

Ο Σαρκοζί είναι ο μόνος κρατούμενος που επιτρέπεται να βλέπει την οικογένειά του έως και τέσσερις φορές την εβδομάδα και να επωφελείται από μεγαλύτερες επισκέψεις από άλλους κρατούμενους, σε ένα ήδη υπερπλήρες περιβάλλον φυλακής.

Advertisement

Advertisement

Έχοντας συμπληρώσει οκτώ δύσκολα 24ωρα στη φυλακή ο Σαρκοζί περνά μια πρωτοφανή δοκιμασία, αλλά μπορεί να βασίζεται στην υποστήριξη της συζύγου του Κάρλα Μπρούνι, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του RTL, έλαβε ειδική άδεια να επισκέπτεται τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας έως και τέσσερις φορές την εβδομάδα. Ένα σπάνιο προνόμιο, που επισημάνθηκε από αρκετές πηγές εντός του ιδρύματος, δεδομένου ότι ο νόμος θεωρητικά χορηγεί στους κατηγορούμενους μόνο τρεις εβδομαδιαίες επισκέψεις.

Το πρώην μοντέλο φρόντισε να είναι στο πλευρό του από τις πρώτες κιόλας ώρες της φυλάκισης του. Μόλις ο Σαρκοζί εγκαταστάθηκε στο κελί του, η Κάρλα Μπρούνι έσπευσε να του φέρει σάντουιτς, γνωρίζοντας ότι τα γεύματα που προσφέρονταν στο σωφρονιστικό κατάστημα δεν ήταν καθόλου του γούστου του.

Έκτοτε, ο πρώην πρόεδρος τρώει στην καντίνα, όπως και οι άλλοι κρατούμενοι, αναφέρει το RTL: «Παραγγέλνει τα ψώνια του από μια λίστα που του παρέχει η διοίκηση της φυλακής». Τίποτα δεν φαίνεται να πτοεί την Κάρλα Μπρούνι, η οποία κάνει πολυάριθμες επισκέψεις για να προσφέρει στον Σαρκοζί κάποια παρηγοριά και την παρουσία της σε αυτό το περιβάλλον τόσο απομακρυσμένο από την καθημερινή ζωή στο οποίο είχε συνηθίσει το ζευγάρι.

Ειδική μεταχείριση για τον Σαρκοζί

Η Κάρλα Μπρούνι δεν έχει απλώς εξασφαλίσει το προνόμιο των περισσότερων επισκέψεων, καθώς, σύμφωνα πάντα με το RTL, οι συναντήσεις της με τον Νικολά Σαρκοζί διαρκούν επίσης περισσότερο από τα 45 λεπτά που συνήθως διατίθενται σε άλλους κρατούμενους. Κάθε συνάντησή τους φέρεται να διαρκεί σχεδόν μία ώρα.

Ένα άλλο ασυνήθιστο χαρακτηριστικό είναι ότι η τραγουδίστρια επισκέπτεται τη φυλακή εκτός του κανονικού ωραρίου επισκεπτηρίου για να αποφύγει να διαταράξει τις κινήσεις άλλων κρατουμένων. Αυτές οι επισκέψεις εμποδίζουν κάθε εσωτερική κυκλοφορία. Αυτές οι εξαιρετικές ρυθμίσεις, που αποκάλυψε το RTL, υπογραμμίζουν το μοναδικό καθεστώς του Σαρκοζί στη φυλακή La Santé, μολονότι οι δικηγόροι του είχαν προηγουμένως διαβεβαιώσει ότι ο Σαρκοζί δεν θα λάμβανε καμία προνομιακή μεταχείριση.