Η καταστολή της εχθρικής αεράμυνας (SEAD, ή, όπως έγινε γνωστό στον πόλεμο του Βιετνάμ και καθιερώθηκε τις επόμενες δεκαετίες, Wild Weasel- Άγρια Νυφίτσα) είναι μια από τις κύριες αποστολές για τις οποίες είναι σχεδιασμένο το F-35: Τα stealth χαρακτηριστικά του και οι προηγμένες δυνατότητες που ενσωματώνει, σε συνδυασμό με το εύρος όπλων που μπορεί να φέρει εσωτερικά, του επιτρέπουν να «ξηλώνει» την εχθρική αεράμυνα, «ανοίγοντας την πόρτα» σε πιο «ορατά» και λιγότερο προηγμένα μαχητικά- και οι δυνατότητες αυτές δοκιμάστηκαν επιτυχώς σε πολύ μεγάλη κλίμακα στις πρόσφατες επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Τα ισραηλινά F-35 θεωρείται ότι έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στις επιχειρήσεις για την υποβάθμιση των αμυντικών δυνατοτήτων του Ιράν κατά τον «Πόλεμο των 12 ημερών», αν και το Ισραήλ δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για τη δράση των «Adir» (η ισραηλινή έκδοση του 5ης γενεάς μαχητικού). Οι ΗΠΑ, ωστόσο, ανακοίνωσαν πρόσφατα πως τα F-35 τους ανέλαβαν τον ρόλο της καταστολής της ιρανικής αεράμυνας στο πλαίσιο της επιχείρησης «Midnight Hammer», για να ανοίξουν τον δρόμο για τα Β-2.

Σε σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της 388ης Πτέρυγας Μάχης (388th Fighter Wing) αναφέρεται πως μία από τις κύριες αποστολές των F-35 της μονάδας ήταν η καταστολή της ιρανικής αεράμυνας. «Η αποστολή SEAD θέλει να “σπάσεις την πόρτα”- οι πιλότοι να χρησιμοποιήσουν τα stealth χαρακτηριστικά, τα ραντάρ, τους αισθητήρες και τα στοιχήματα σκόπευσης του F-35 για να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τις απειλές επιφανείας- αέρος» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Κατά την αποστολή, ο σχηματισμός των F-35 άνοιξε τον δρόμο για τα άλλα αεροσκάφη, περιλαμβανομένων των Β-2 που έριξαν 14 βόμβες GBU-57 στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Φόρντο, το Νατάνζ και το Ισφαχάν, βαθιά μέσα στο Ιράν.

«Ο αξιωματικός όπλων μας ήταν ο γενικός επικεφαλής της αποστολής» είπε ο αντισμήναρχος Άαρον Όσμπορν, διοικητής της 34ης Μοίρας Μαχητικών. «Πετάξαμε εκατοντάδες μίλια μέσα στο Ιράν, συνοδεύοντας σε όλη την πορεία τα Β-2. Χρησιμοποιήσαμε όπλα με μεγάλη αποτελεσματικότητα εναντίον πολλαπλών θέσεων αντιαεροπορικών πυραύλων».

Η χαμηλή παρατηρησιμότητα των F-35, καθώς και των B-2 και των F-22, σε συνδυασμό με «πληροφορίες, κυβερνοεπιχειρήσεις και τακτικές», προστάτευσαν το «πακέτο πλήγματος». Όπως ανακοινώθηκε από τον επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, η ιρανική αεράμυνα δεν άνοιξε πυρ. Αφού οι βόμβες εξαπολύθηκαν εναντίον των στόχων τους, τα F-35 κάλυψαν την έξοδο, και ήταν τα τελευταία αεροσκάφη που βγήκαν από τον ιρανικό εναέριο χώρο.

«Ήταν πραγματικά ωραίο να βλέπεις το αεροσκάφος να κάνει ακριβώς αυτό που σχεδιάστηκε να κάνει…προσπαθούσαν να μας στοχεύσουν με κάποια πολύ εξελιγμένα συστήματα και απλώς δεν μπορούσαν να το κάνουν» είπε ο Όσμπορν.