Με την Αίγυπτο να πιέζει το Ισραήλ να δώσει απάντηση στην πιο πρόσφατη πρόταση για εκεχειρία, στην οποία συμφώνησε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε την Τετάρτη πως «συντομεύει τα χρονοδιαγράμματα» για τα σχέδια των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων για κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Αν και τις τελευταίες ημέρες φαινόταν να υπάρχει πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων, ο Νετανιάχου επέλεξε να εστιάσει την προσοχή του στο σχέδιο που είχε εγκριθεί νωρίτερα μέσα στον μήνα για ανανέωση των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, αν και δεν απέρριψε την τελευταία πρόταση. Σε ανακοίνωση το βράδυ της Τετάρτης, ο Νετανιάχου είπε ότι είχε δώσει οδηγία στον στρατό να «συντομεύσει τα χρονοδιαγράμματα για την κατάληψη των τελευταίων προπυργίων των τρομοκρατών και την ήττα της Χαμάς», αναφερόμενος στην επιχείρηση στην πόλη της Γάζας.

⭕️Earlier today, over 15 terrorists fired both gunfire and anti-tank missiles and attempted to infiltrate a fortified IDF position in Khan Yunis. The troops, with IAF support, eliminated 10 armed terrorists in close-quarters combat.



The incident is ongoing and troops continue to… pic.twitter.com/ra1MekBtsV — Israel Defense Forces (@IDF) August 20, 2025

Την Τετάρτη οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα πρώτα βήματα τις επιχείρησης κατάληψης της πόλης της Γάζας, ενώ κάλεσαν δεκάδες χιλιάδες εφέδρους. «Αρχίσαμε τις προκαταρκτικές επιχειρήσεις και τα πρώτα στάδια της επίθεσης στην πόλη της Γάζας, και ήδη οι δυνάμεις των IDF ελέγχουν τα περίχωρα της πόλης της Γάζας» δήλωσε σε δημοσιογράφους ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ.

Αξιωματούχος είπε νωρίτερα την Τετάρτη πως οι έφεδροι δεν θα παρουσιάζονταν μέχρι τον Σεπτέμβριο, κάτι που παρέχει στους διαμεσολαβητές ένα χρονικό διάστημα για να προσπαθήσουν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς σχετικά με μια κατάπαυση πυρός. Ωστόσο ισραηλινά στρατεύματα συγκρούονταν με ενόπλους της Χαμάς στον θύλακα την Τετάρτη, υποδεικνύοντας πως η ισραηλινή κυβέρνηση προχωρά με την κατάληψη του αστικού κέντρου της Γάζας.

⭕️As part of the next phase of Operation “Gideon’s Chariots”, ~60,000 reserve orders were issued this morning, and 20,000 reservists had their service extended.



The IDF values its reservists and their vital role in Israel’s security. — Israel Defense Forces (@IDF) August 20, 2025

Ο Ντεφρίν ανέφερε πως ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούσαν ήδη στα περίχωρα της πόλης της Γάζας και ότι η Χαμάς, που εξαπέλυσε την τρομοκρατική επίθεση στο νότιο Ισραήλ με την οποία άρχισε ο πόλεμος στις 7 Οκτωβρίου 2023, είναι πλέον μια «καταπονημένη και αποδυναμωμένη» αντάρτικη δύναμη. «Θα βαθύνουμε την επίθεση στη Χαμάς στην πόλη της Γάζας, προπύργιο κυβερνητικής και στρατιωτικής τρομοκρατίας για την τρομοκρατική οργάνωση» ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Η Χαμάς κατηγόρησε μέσω Telegram τον Νετανιάχου πως παρεμποδίζει τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός, ισχυριζόμενη πως συνεχίζει έναν «κτηνώδη πόλεμο» εναντίον «αθώων αμάχων» στην πόλη της Γάζας.

⭕️Over the last few days, IDF troops resumed operations in Jabalia and the outskirts of Gaza City.



The troops are dismantling military infrastructure above & below ground, eliminating terrorists, and consolidating operational control in the area, while warning civilians to… pic.twitter.com/v9IbZTMMUD — Israel Defense Forces (@IDF) August 20, 2025

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υλικό από τις επιχειρήσεις στη Γάζα, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, πως από τότε που ανανεώθηκαν οι χερσαίες επιχειρήσεις, έχει επιτευχθεί επιχειρησιακός έλεγχος στο 75% της Γάζας και έχουν εξοντωθεί περίπου 2.000 τρομοκράτες, περιλαμβανομένων διοικητών της Χαμάς.

Με πληροφορίες από Times of Israel, Reuters

