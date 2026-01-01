Ισχυρά επεισόδια και πρωτοφανής βία σημάδεψαν τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Άμστερνταμ, το Στρασβούργο, το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες, με την αστυνομία να δέχεται επιθέσεις με πυροτεχνήματα και εκρηκτικά.

Ολλανδία

Στην Ολλανδία, το πρωτοφανές κύμα βίας περιλαμβάνει νεκρούς, δεκάδες σοβαρά τραυματίες και την καταστροφή ενός ιστορικού μνημείου, σκιάζοντας την έλευση του νέου έτους.

Στο Άμστερνταμ, ιστορική εκκλησία του 19ου αιώνα, η Vondelkerk, τυλίχθηκε στις φλόγες τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς. Ο 50 μέτρων πύργος της νεογοτθικής βασιλικής κατέρρευσε, ενώ η στέγη υπέστη σοβαρές ζημιές. Αν και τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, δεκάδες κατοικίες εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ διακόπηκε και η ηλεκτροδότηση της περιοχής για να διευκολυνθεί το έργο της Πυροσβεστικής.

De #jaarwisseling. In wijken zien we enorme schades zoals uitgebrande auto's. Politieagenten hebben het op sommige momenten zwaar voor hun kiezen gehad met veel geweld en #vuurwerk in hun richting. Ook politievoertuigen en camera's werden vernield. Een triest en waardeloos beeld. pic.twitter.com/ZZbQJbLmTi January 1, 2026

Την ίδια ώρα, τραγικός ήταν ο απολογισμός από τα πυροτεχνήματα σε άλλες πόλεις. Στο Ρότερνταμ σκοτώθηκαν ένας 17χρονος και ένας 38χρονος σε ξεχωριστά περιστατικά. Στο Ναϊμέχεν ακόμη ένας 17χρονος σκοτώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και για τον θάνατο 38χρονου στο Άαλσμερ. Επιπλέον, ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός σε δρόμο του Ρότερνταμ, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρασύρθηκε από όχημα.

Voor al die wegkijkers die alleen maar immigratie de schuld geven van vuurwerkmisbruik naar hulpverleners toe: er worden zowel witte als niet witte nederlanders opgepakt door de @Politie na wangedrag. Voornamelijk jongeren van verschillende achtergronden (wit én gekleurd)! #2026 pic.twitter.com/YA66Qzh9S7 — Karig Hutje – 🙏🏻for 🇺🇦 + 🇵🇸 / 👎🏻for 🇷🇺 (@KarigHutje) January 1, 2026

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία από το εξειδικευμένο οφθαλμολογικό νοσοκομείο του Ρότερνταμ, όπου νοσηλεύτηκαν 14 άτομα με σοβαρά τραύματα στα μάτια, οι 10 εκ των οποίων ήταν ανήλικοι. Δύο ασθενείς χρειάστηκαν χειρουργική επέμβαση, ενώ γιατροί τόνισαν ότι το 85% των τραυματιών φέτος ήταν παιδιά και έφηβοι, οι περισσότεροι θεατές πυροτεχνημάτων.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρέθηκαν στο στόχαστρο σε πολλές περιοχές. Στο Μπρέντα εκτοξεύθηκαν βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών, ενώ στο Άμερσφοορτ οι δυνάμεις ασφαλείας δέχθηκαν επιθέσεις όταν προσπάθησαν να αποτρέψουν την καύση σωρού από χριστουγεννιάτικα δέντρα.

🇳🇱 Meanwhile in Amsterdam, Holland on NYE



Gangs roam the streets in the Dutch capital going round shooting off fireworks aimed at police.



This is Europe now. pic.twitter.com/N389Uh7uPO — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 1, 2026

Στη Χάγη, το Ρόζεντααλ και συνοικίες του Άμστερνταμ σημειώθηκαν συγκρούσεις με ομάδες νεαρών και έγιναν συλλήψεις. Στο Μπέβερβαϊκ συνελήφθησαν ένας 32χρονος και μια 29χρονη από τη Γερμανία, καθώς πυροβολούσαν στον αέρα κατά τη διάρκεια πάρτι.

Η επικεφαλής του ολλανδικού συνδικάτου αστυνομικών, Νάιν Κόιμαν, δήλωσε ότι η βία που καταγράφηκε φέτος ήταν «άνευ προηγουμένου», αποκαλύπτοντας ότι και η ίδια δέχθηκε επιθέσεις με πυροτεχνήματα στη διάρκεια της βάρδιάς της.

Police intervened during New Year celebrations in Amsterdam after chaos broke out in Dam Square, where a group of youths set off fireworks indiscriminately. Authorities moved to clear the square and detained several people following the disturbances pic.twitter.com/DRJznNMJDg — TRT World (@trtworld) January 1, 2026

Παρά το γεγονός ότι περίπου 20 δήμοι, μεταξύ των οποίων το Άμστερνταμ και το Ζβόλε, είχαν απαγορεύσει τα πυροτεχνήματα ενόψει της πανεθνικής απαγόρευσης που θα τεθεί σε ισχύ το 2026, το μέτρο αγνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με την Ολλανδική Ένωση Πυροτεχνημάτων, φέτος δαπανήθηκε ποσό-ρεκόρ 129 εκατ. ευρώ για πυροτεχνήματα.

Γαλλία

Σοβαρά επεισόδια και εκτεταμένα φαινόμενα βίας καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της Γαλλίας τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, παρά τη μεγάλη κινητοποίηση περίπου 90.000 αστυνομικών. Ο απολογισμός περιλαμβάνει έναν νεκρό, δεκάδες τραυματίες, εκατοντάδες συλλήψεις και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Στο Παρίσι, περισσότεροι από 125 άνθρωποι – μεταξύ τους μία γυναίκα και 15 ανήλικοι – τέθηκαν υπό κράτηση για περιστατικά βίας, συμμετοχή σε επεισόδια, κατοχή ναρκωτικών και επικίνδυνων ουσιών, σύμφωνα με την εισαγγελία.

🚨🇫🇷 Meanwhile in Strasbourg, France



Let’s check in on how some of the New French Europeans chose to spend their NYE Celebrations……



That’s right – by burning out Cars of course – as is the new 2026 French Custom. pic.twitter.com/9H8LVN8hId — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 1, 2026

Πέντε άτομα συνελήφθησαν αφού πέταξαν γυάλινα μπουκάλια σε δρόμους και σταθμευμένα οχήματα ενώ ένας εκ των συλληφθέντων ερευνάται και για τρομοκρατία. Στη Σεν-ε-Μαρν, ένα 12χρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά κατά τον χειρισμό πυροτεχνημάτων και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Παρισιού.

Εκτεταμένοι εμπρησμοί οχημάτων σημειώθηκαν στα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας. Στις Υβελίνες κάηκαν 28 αυτοκίνητα, ενώ επιθέσεις με αυτοσχέδια πυροτεχνήματα δέχθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις. Αντίστοιχα περιστατικά καταγράφηκαν στην Εσόν, στα Ο-ντε-Σεν, στη Σεν-Σεν-Ντενί και στο Βαλ-ντ’ Ουάζ, με συνολικά 99 καμένα οχήματα στη μεγάλη περιφέρεια του Παρισιού.

Strasbourg on New Year's Eve



At least 101 vehicles BURNED



25 officers INJURED



An apartment DESTROYED by flames after mortar shots



More than 30 arrests.



All invaders.



Mass deportations 2026

pic.twitter.com/LG0nJo6Dhd — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) January 1, 2026

Ιδιαίτερα τεταμένη ήταν η κατάσταση στο Στρασβούργο, όπου κάηκαν 101 οχήματα, συνελήφθησαν 30 άτομα και τραυματίστηκαν 25 αστυνομικοί. Ένα διαμέρισμα καταστράφηκε από πυρκαγιά που προκλήθηκε από ρίψη πυροτεχνήματος. Επεισόδια σημειώθηκαν επίσης σε Μιλούζ, Κολμάρ, Ντιζόν και Ρεν, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν συγκεντρώσεις.

EN DIRECT – Nouvel An : 125 personnes ont été placées en garde à vue cette nuit à Paris #violence #police https://t.co/JygrBQ8Ywj January 1, 2026

Στη δυτική Γαλλία, επιθέσεις με πυροτεχνήματα καταγράφηκαν ακόμη και σε αστυνομικά τμήματα, ενώ επεισόδια σημειώθηκαν σε Νάντη, Μπορντό και Βαν.

Superbe interpellation en flag’ !



Regardez ce voyou qui pensait canarder impunément les policiers à Nice, en mode mitraillette à mortiers…



Il n’a rien vu venir : des policiers courageux et déterminés que je félicite ! pic.twitter.com/udPFPK4wjM — France bleu blanc rouge🇨🇵 (@ActuInfoo) January 1, 2026

Στη Μασσαλία, ένας 36χρονος άνδρας εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κέντρο της πόλης και κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο, αποτελώντας το πιο τραγικό περιστατικό της νύχτας.

Γερμανία

Οι εικόνες από το Βερολίνο προκαλούν ανησυχία, με ισχυρές εκρήξεις και εκτεταμένες καταστροφές σε δρόμους και γειτονιές. Παρατηρητές κάνουν λόγο για σκηνές που θύμιζαν περισσότερο εμπόλεμη κατάσταση παρά εορτασμούς Πρωτοχρονιάς, τονίζοντας ότι τα γεγονότα δεν είχαν καμία σχέση με γιορτινή διάθεση, αλλά με ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της βίας.

❗️🎉🇩🇪 – Germany's New Year's Eve celebrations turned violent in multiple cities, marked by misuse of fireworks as weapons against police and emergency services, alongside tragic fatalities.



Two 18-year-old men died in Bielefeld from homemade fireworks explosions—one when a pipe… pic.twitter.com/v6nbe89zZV — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) January 1, 2026

Σε όλη τη χώρα, 5 άνδρες έχασαν τη ζωή τους από εκρήξεις πυροτεχνημάτων, εκ των οποίων δύο 18χρονοι στην πόλη Μπίλεφελντ. Μόνο στο Βερολίνο κατασχέθηκαν περισσότερα από 220.000 παράνομα πυροτεχνήματα.

Η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 400 συλλήψεις, καθώς απαγορευμένα πυροτεχνήματα χρησιμοποιήθηκαν ως «όπλα», προκαλώντας δεκάδες τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και ένα επτάχρονο αγόρι που υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Η γερμανική πρωτεύουσα βυθίστηκε στο χάος το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς 2026, με σοβαρά επεισόδια σε περιοχές όπως το Νόικελν, το Κρόιτσμπεργκ και το Μοάμπιτ. Ομάδες ατόμων εκτόξευαν ρουκέτες και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά αστυνομικών και πυροσβεστών. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης κινητοποιήθηκαν 4.300 αστυνομικοί – τριπλάσιος αριθμός από τον συνηθισμένο – καθώς και 1.600 πυροσβέστες.

#Germany On New Year’s Eve, Germans of all ages flood the country's streets armed with fireworks, some often firing rockets directly at friends & unsuspecting strangers. pic.twitter.com/ZIasAbjJpGpic.twitter.com/8lZAK9gI81

What was long considered a raucous celebration has… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) January 1, 2026

Παρά τα αυξημένα μέτρα, ο απολογισμός ήταν βαρύς. Η αστυνομία του Βερολίνου ξεκίνησε 670 ποινικές έρευνες, κυρίως για επικίνδυνη χρήση πυροτεχνημάτων, βιαιοπραγίες και εμπρησμούς. Συνολικά 37 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας σοβαρά στο πόδι από ισχυρό πυροτέχνημα, ενώ τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης. Πολλοί ένστολοι υπέστησαν τραύματα από εκρήξεις σε κοντινή απόσταση.

Ιδιαίτερη πίεση δέχθηκαν και τα νοσοκομεία. Στο Τραυματολογικό Νοσοκομείο του Βερολίνου (UKB) διακομίστηκαν 42 άτομα με σοβαρούς τραυματισμούς από πυροτεχνήματα, ενώ στο νοσοκομείο Charité καταγράφηκαν 49 αντίστοιχα περιστατικά μέσα σε 24 ώρες. Γιατροί περιέγραψαν τα τραύματα ως «εικόνες πολέμου», με αρκετούς ασθενείς να χάνουν δάχτυλα ή μέρος των χεριών τους.

Βέλγιο

Σε αυξημένη επιφυλακή βρέθηκε η αστυνομία στις Βρυξέλλες την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ανταποκρινόμενη σε 344 περιστατικά μεταξύ 18:00 και μεσάνυχτα, καθώς οι εορτασμοί εξελίσσονταν σε όλη την πρωτεύουσα του Βελγίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πυροτεχνήματα εκτοξεύθηκαν εναντίον αστυνομικών, διασωστών και προσωπικού της εταιρείας δημόσιων μεταφορών STIB κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους. Παράλληλα, σημειώθηκαν ζημιές σε τραμ, λεωφορεία και αστικό εξοπλισμό, ενώ εντοπίστηκαν και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και μολότοφ σε διάφορα σημεία της πόλης.

Un nouvel An encore très festif dans le Maritime à Molenbeek 🥳



Mobilier brûlé, trottinettes détruites, quartier pris en otage.



Mais rassurez-vous : ce n’est pas de la délinquance, c’est de « l’expression artistique » pic.twitter.com/Yt3LW3WVoT — Anthony Hellinckx (@AnthoHellinckx) January 1, 2026

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 63 διοικητικές συλλήψεις σε ολόκληρη την περιφέρεια των Βρυξελλών, με σχετικές εκθέσεις να έχουν συνταχθεί για κάθε περίπτωση. Δύο αστυνομικοί της ζώνης Brussels-Midi τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου που εξελίχθηκε σε επεισόδιο.

Την ίδια ώρα, επεισόδια σημειώθηκαν και στην Αμβέρσα, όπου η αστυνομία προχώρησε σε 104 συλλήψεις κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω περιστατικών με πυροτεχνήματα και σκόπιμων εμπρησμών. Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες ήταν κάτω των 20 ετών. Οι συλλήψεις ήταν κυρίως διοικητικού χαρακτήρα, ενώ σε λίγες περιπτώσεις επιβλήθηκε δικαστική κράτηση.

Le résultat du nouvel an à BXL (01/01, 10h00):



– 344 interventions de la police

– 63 arrestations

– Incendie au commissariat de Berchem

– Voies de tram en feu à Schaerbeek

– Cocktails Molotov contre la police et plusieurs bus et trams

– 2 policiers blessés, 1 ambulancier agressé pic.twitter.com/XyindathcP — Team ALXDM (@alxdm) January 1, 2026

Λίγο πριν τις 03:00 τα ξημερώματα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η ηρεμία είχε αποκατασταθεί στην πόλη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ομάδες νεαρών έβαλαν φωτιές και στόχευσαν τις δυνάμεις ασφαλείας με πυροτεχνήματα σε διάφορες συνοικίες.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον ατόμων που πυρπολούσαν ηλεκτρικά πατίνια, καρότσια σούπερ μάρκετ και οχήματα, καθώς και για τη διάλυση ομάδων που επιτίθεντο με πυροτεχνήματα σε αστυνομικούς και διασώστες.

(Με πληροφορίες από BBC, DutchNews, LeParisien, mirror.co.uk, The Brussels Times)