Ισχυρά επεισόδια και πρωτοφανής βία σημάδεψαν τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Άμστερνταμ, το Στρασβούργο, το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες, με την αστυνομία να δέχεται επιθέσεις με πυροτεχνήματα και εκρηκτικά.
Ολλανδία
Στην Ολλανδία, το πρωτοφανές κύμα βίας περιλαμβάνει νεκρούς, δεκάδες σοβαρά τραυματίες και την καταστροφή ενός ιστορικού μνημείου, σκιάζοντας την έλευση του νέου έτους.
Στο Άμστερνταμ, ιστορική εκκλησία του 19ου αιώνα, η Vondelkerk, τυλίχθηκε στις φλόγες τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς. Ο 50 μέτρων πύργος της νεογοτθικής βασιλικής κατέρρευσε, ενώ η στέγη υπέστη σοβαρές ζημιές. Αν και τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, δεκάδες κατοικίες εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ διακόπηκε και η ηλεκτροδότηση της περιοχής για να διευκολυνθεί το έργο της Πυροσβεστικής.
Την ίδια ώρα, τραγικός ήταν ο απολογισμός από τα πυροτεχνήματα σε άλλες πόλεις. Στο Ρότερνταμ σκοτώθηκαν ένας 17χρονος και ένας 38χρονος σε ξεχωριστά περιστατικά. Στο Ναϊμέχεν ακόμη ένας 17χρονος σκοτώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και για τον θάνατο 38χρονου στο Άαλσμερ. Επιπλέον, ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός σε δρόμο του Ρότερνταμ, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρασύρθηκε από όχημα.
Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία από το εξειδικευμένο οφθαλμολογικό νοσοκομείο του Ρότερνταμ, όπου νοσηλεύτηκαν 14 άτομα με σοβαρά τραύματα στα μάτια, οι 10 εκ των οποίων ήταν ανήλικοι. Δύο ασθενείς χρειάστηκαν χειρουργική επέμβαση, ενώ γιατροί τόνισαν ότι το 85% των τραυματιών φέτος ήταν παιδιά και έφηβοι, οι περισσότεροι θεατές πυροτεχνημάτων.
Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρέθηκαν στο στόχαστρο σε πολλές περιοχές. Στο Μπρέντα εκτοξεύθηκαν βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών, ενώ στο Άμερσφοορτ οι δυνάμεις ασφαλείας δέχθηκαν επιθέσεις όταν προσπάθησαν να αποτρέψουν την καύση σωρού από χριστουγεννιάτικα δέντρα.
Στη Χάγη, το Ρόζεντααλ και συνοικίες του Άμστερνταμ σημειώθηκαν συγκρούσεις με ομάδες νεαρών και έγιναν συλλήψεις. Στο Μπέβερβαϊκ συνελήφθησαν ένας 32χρονος και μια 29χρονη από τη Γερμανία, καθώς πυροβολούσαν στον αέρα κατά τη διάρκεια πάρτι.
Η επικεφαλής του ολλανδικού συνδικάτου αστυνομικών, Νάιν Κόιμαν, δήλωσε ότι η βία που καταγράφηκε φέτος ήταν «άνευ προηγουμένου», αποκαλύπτοντας ότι και η ίδια δέχθηκε επιθέσεις με πυροτεχνήματα στη διάρκεια της βάρδιάς της.
Παρά το γεγονός ότι περίπου 20 δήμοι, μεταξύ των οποίων το Άμστερνταμ και το Ζβόλε, είχαν απαγορεύσει τα πυροτεχνήματα ενόψει της πανεθνικής απαγόρευσης που θα τεθεί σε ισχύ το 2026, το μέτρο αγνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με την Ολλανδική Ένωση Πυροτεχνημάτων, φέτος δαπανήθηκε ποσό-ρεκόρ 129 εκατ. ευρώ για πυροτεχνήματα.
Γαλλία
Σοβαρά επεισόδια και εκτεταμένα φαινόμενα βίας καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της Γαλλίας τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, παρά τη μεγάλη κινητοποίηση περίπου 90.000 αστυνομικών. Ο απολογισμός περιλαμβάνει έναν νεκρό, δεκάδες τραυματίες, εκατοντάδες συλλήψεις και εκτεταμένες υλικές ζημιές.
Στο Παρίσι, περισσότεροι από 125 άνθρωποι – μεταξύ τους μία γυναίκα και 15 ανήλικοι – τέθηκαν υπό κράτηση για περιστατικά βίας, συμμετοχή σε επεισόδια, κατοχή ναρκωτικών και επικίνδυνων ουσιών, σύμφωνα με την εισαγγελία.
Πέντε άτομα συνελήφθησαν αφού πέταξαν γυάλινα μπουκάλια σε δρόμους και σταθμευμένα οχήματα ενώ ένας εκ των συλληφθέντων ερευνάται και για τρομοκρατία. Στη Σεν-ε-Μαρν, ένα 12χρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά κατά τον χειρισμό πυροτεχνημάτων και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Παρισιού.
Εκτεταμένοι εμπρησμοί οχημάτων σημειώθηκαν στα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας. Στις Υβελίνες κάηκαν 28 αυτοκίνητα, ενώ επιθέσεις με αυτοσχέδια πυροτεχνήματα δέχθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις. Αντίστοιχα περιστατικά καταγράφηκαν στην Εσόν, στα Ο-ντε-Σεν, στη Σεν-Σεν-Ντενί και στο Βαλ-ντ’ Ουάζ, με συνολικά 99 καμένα οχήματα στη μεγάλη περιφέρεια του Παρισιού.
Ιδιαίτερα τεταμένη ήταν η κατάσταση στο Στρασβούργο, όπου κάηκαν 101 οχήματα, συνελήφθησαν 30 άτομα και τραυματίστηκαν 25 αστυνομικοί. Ένα διαμέρισμα καταστράφηκε από πυρκαγιά που προκλήθηκε από ρίψη πυροτεχνήματος. Επεισόδια σημειώθηκαν επίσης σε Μιλούζ, Κολμάρ, Ντιζόν και Ρεν, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν συγκεντρώσεις.
Στη δυτική Γαλλία, επιθέσεις με πυροτεχνήματα καταγράφηκαν ακόμη και σε αστυνομικά τμήματα, ενώ επεισόδια σημειώθηκαν σε Νάντη, Μπορντό και Βαν.
Στη Μασσαλία, ένας 36χρονος άνδρας εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο κέντρο της πόλης και κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο, αποτελώντας το πιο τραγικό περιστατικό της νύχτας.
Γερμανία
Οι εικόνες από το Βερολίνο προκαλούν ανησυχία, με ισχυρές εκρήξεις και εκτεταμένες καταστροφές σε δρόμους και γειτονιές. Παρατηρητές κάνουν λόγο για σκηνές που θύμιζαν περισσότερο εμπόλεμη κατάσταση παρά εορτασμούς Πρωτοχρονιάς, τονίζοντας ότι τα γεγονότα δεν είχαν καμία σχέση με γιορτινή διάθεση, αλλά με ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της βίας.
Σε όλη τη χώρα, 5 άνδρες έχασαν τη ζωή τους από εκρήξεις πυροτεχνημάτων, εκ των οποίων δύο 18χρονοι στην πόλη Μπίλεφελντ. Μόνο στο Βερολίνο κατασχέθηκαν περισσότερα από 220.000 παράνομα πυροτεχνήματα.
Η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 400 συλλήψεις, καθώς απαγορευμένα πυροτεχνήματα χρησιμοποιήθηκαν ως «όπλα», προκαλώντας δεκάδες τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και ένα επτάχρονο αγόρι που υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.
Η γερμανική πρωτεύουσα βυθίστηκε στο χάος το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς 2026, με σοβαρά επεισόδια σε περιοχές όπως το Νόικελν, το Κρόιτσμπεργκ και το Μοάμπιτ. Ομάδες ατόμων εκτόξευαν ρουκέτες και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά αστυνομικών και πυροσβεστών. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης κινητοποιήθηκαν 4.300 αστυνομικοί – τριπλάσιος αριθμός από τον συνηθισμένο – καθώς και 1.600 πυροσβέστες.
Παρά τα αυξημένα μέτρα, ο απολογισμός ήταν βαρύς. Η αστυνομία του Βερολίνου ξεκίνησε 670 ποινικές έρευνες, κυρίως για επικίνδυνη χρήση πυροτεχνημάτων, βιαιοπραγίες και εμπρησμούς. Συνολικά 37 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας σοβαρά στο πόδι από ισχυρό πυροτέχνημα, ενώ τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης. Πολλοί ένστολοι υπέστησαν τραύματα από εκρήξεις σε κοντινή απόσταση.
Ιδιαίτερη πίεση δέχθηκαν και τα νοσοκομεία. Στο Τραυματολογικό Νοσοκομείο του Βερολίνου (UKB) διακομίστηκαν 42 άτομα με σοβαρούς τραυματισμούς από πυροτεχνήματα, ενώ στο νοσοκομείο Charité καταγράφηκαν 49 αντίστοιχα περιστατικά μέσα σε 24 ώρες. Γιατροί περιέγραψαν τα τραύματα ως «εικόνες πολέμου», με αρκετούς ασθενείς να χάνουν δάχτυλα ή μέρος των χεριών τους.
Βέλγιο
Σε αυξημένη επιφυλακή βρέθηκε η αστυνομία στις Βρυξέλλες την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ανταποκρινόμενη σε 344 περιστατικά μεταξύ 18:00 και μεσάνυχτα, καθώς οι εορτασμοί εξελίσσονταν σε όλη την πρωτεύουσα του Βελγίου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, πυροτεχνήματα εκτοξεύθηκαν εναντίον αστυνομικών, διασωστών και προσωπικού της εταιρείας δημόσιων μεταφορών STIB κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους. Παράλληλα, σημειώθηκαν ζημιές σε τραμ, λεωφορεία και αστικό εξοπλισμό, ενώ εντοπίστηκαν και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και μολότοφ σε διάφορα σημεία της πόλης.
Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 63 διοικητικές συλλήψεις σε ολόκληρη την περιφέρεια των Βρυξελλών, με σχετικές εκθέσεις να έχουν συνταχθεί για κάθε περίπτωση. Δύο αστυνομικοί της ζώνης Brussels-Midi τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου που εξελίχθηκε σε επεισόδιο.
Την ίδια ώρα, επεισόδια σημειώθηκαν και στην Αμβέρσα, όπου η αστυνομία προχώρησε σε 104 συλλήψεις κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω περιστατικών με πυροτεχνήματα και σκόπιμων εμπρησμών. Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες ήταν κάτω των 20 ετών. Οι συλλήψεις ήταν κυρίως διοικητικού χαρακτήρα, ενώ σε λίγες περιπτώσεις επιβλήθηκε δικαστική κράτηση.
Λίγο πριν τις 03:00 τα ξημερώματα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η ηρεμία είχε αποκατασταθεί στην πόλη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ομάδες νεαρών έβαλαν φωτιές και στόχευσαν τις δυνάμεις ασφαλείας με πυροτεχνήματα σε διάφορες συνοικίες.
Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον ατόμων που πυρπολούσαν ηλεκτρικά πατίνια, καρότσια σούπερ μάρκετ και οχήματα, καθώς και για τη διάλυση ομάδων που επιτίθεντο με πυροτεχνήματα σε αστυνομικούς και διασώστες.
