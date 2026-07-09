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Το ρομπότ διαθέτει προηγμένες δυνατότητες αυτόνομης μετακίνησης και χειρισμού αντικειμένων, ενώ ενσωματώνει λογισμικό για αποτελεσματική επικοινωνία με το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν το R-Noid μέσω του μοντέλου παροχής υπηρεσιών, αποφεύγοντας την άμεση αγορά του εξοπλισμού.

Η εγκατάσταση και η πλήρης λειτουργία του συστήματος στον εκάστοτε χώρο εργασίας ολοκληρώνονται εντός διαστήματος οκτώ έως δώδεκα εβδομάδων.

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Η αμερικανική εταιρεία Robot.com αποκάλυψε το R-Noid, ένα νέο ανθρωποειδές ρομπότ που έχει σχεδιαστεί για να αναλαμβάνει απαιτητικές εργασίες σε διάφορούς επαγγελματικούς κλάδους. Όπως αναφέρει η εταιρεία κατασκευής η πλήρης εγκατάσταση και λειτουργία του αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα οκτώ έως δώδεκα εβδομάδων.

Το R-Noid απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού. Οι τομείς εφαρμογής του περιλαμβάνουν τη βιομηχανική παραγωγή, τα logistics, τις υπηρεσίες υγείας, την εστίαση, τη φιλοξενία και χώρους εξυπηρέτησης κοινού, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση της εξάρτησης από το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό.

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Ο έξυπνος σχεδιασμός του

Το R-Noid αποτελεί μια ολοκληρωμένη ρομποτική πλατφόρμα που συνδυάζει αυτόνομη μετακίνηση, προηγμένο χειρισμό αντικειμένων και δυνατότητες αλληλεπίδρασης με ανθρώπους. Είναι με τέτοιο τρόπο κατασκευασμένο, ώστε να μπορεί να φθάνει σε ράφια και να ενσωματώνεται σε εργοστάσια παραγωγής.

Με ύψος 1,7 μέτρων και βάρος περίπου 90 κιλών, το ρομπότ μπορεί να μετακινείται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση ακόμη και σε περιορισμένους ή πολυσύχναστους χώρους εργασίας, ενώ υποστηρίζει και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας (VR).

Οι εργασίες που μπορεί να εκτελεί

Από την πρώτη στιγμή που θα κυκλοφορήσει, το R-Noid θα μπορεί να κάνει 19 διαφορετικές δουλειές σε πέντε βασικούς τομείς. Για παράδειγμα, μπορεί να φτιάχνει χαρτόκουτα, να βάζει προϊόντα σε πακέτα για αποστολή, να μεταφέρει αντικείμενα από μεταφορικές ταινίες, να χειρίζεται εξαρτήματα σε εργοστάσια, να φτιάχνει online παραγγελίες σε αποθήκες, να βοηθά σε εστιατόρια και να διπλώνει σεντόνια και πετσέτες. Επομένως, μπορεί να αξιοποιηθεί σε εργοστάσια και μονάδες παραγωγής, σε μικρότερες επιχειρήσεις λιανεμπορίου, σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία καθώς και σε χώρους εστίασης.

Έμφαση στην επικοινωνία με τον άνθρωπο

Το R-Noid διαθέτει επίσης το λογισμικό R-Soul, το οποίο του επιτρέπει να επικοινωνεί πιο εύκολα με τους ανθρώπους. Έχει οθόνη στο μπροστινό μέρος, φωτισμό LED που δείχνει την κατάστασή του, μπορεί να συνομιλεί με χρήστες και να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Το σύστημα αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την ιαπωνική εταιρεία Yukai Engineering, ώστε το ρομπότ να ενημερώνει με σαφήνεια τι κάνει και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εργασία που εκτελεί, ιδιαίτερα όταν εξυπηρετεί πελάτες.

Η Robot.com σχεδιάζει να προσφέρει το R-Noid μέσω του μοντέλου Robot-as-a-Service (RaaS). Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν θα χρειάζεται να αγοράσουν το ρομπότ, αλλά θα μπορούν να το χρησιμοποιούν ως υπηρεσία. Η εταιρεία αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία, από την αξιολόγηση του χώρου και την εγκατάσταση μέχρι την εκπαίδευση του συστήματος, ώστε το ρομπότ να είναι έτοιμο να λειτουργεί αυτόνομα μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Με πληροφορίες από electronics360.globalspec.com