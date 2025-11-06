Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να εγκαταστήσουν στρατιωτική παρουσία σε αεροπορική βάση στη Δαμασκό για να ανοίξουν τον δρόμο για σύμφωνο ασφαλείας μεταξύ της Συρίας και του Ισραήλ, σύμφωνα με έξι πηγές ενήμερες για το θέμα που επικαλείται το Reuters.

Τα αμερικανικά σχέδια για στρατιωτική παρουσία στην πρωτεύουσα της Συρίας ερμηνεύονται ως ένδειξη στρατηγικής στροφής της Συρίας, που προσεταιρίζεται τις ΗΠΑ μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, συμμάχου του Ιράν.

Η εν λόγω βάση βρίσκεται στον δρόμο προς τμήματα της νότιας Συρίας που αναμένεται να αποτελέσουν αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο πλαίσιο ενός συμφώνου μη επιθέσεων μεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Διαμεσολαβητής είναι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ πρόκειται να συναντήσει τον Σύρο ηγέτη Αχμέντ Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, στην πρώτη τέτοια επίσκεψη επικεφαλής του συριακού κράτους. Το Reuters μίλησε σε έξι πηγές ενήμερες για τις σχετικές προετοιμασίες, που περιελάμβαναν δύο δυτικούς αξιωματούχους και έναν Σύριο αξιωματούχο, που επιβεβαίωσαν ότι οι ΗΠΑ σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν τη βάση για την επίβλεψη/ επιτήρηση μιας ενδεχόμενης συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ- Συρίας.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε πως οι ΗΠΑ «συνεχώς αξιολογούν την απαραίτηση στάση μας στη Συρία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ISIS και δεν σχολιάζουμε τοποθεσίες ή πιθανές τοποθεσίες όπου θα επιχειρούν δυνάμεις».