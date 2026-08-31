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Ο ηθοποιός διεύρυνε την καλλιτεχνική του διαδρομή κερδίζοντας Χρυσή Σφαίρα για τη συμμετοχή του στο μιούζικαλ Chicago το 2002.

Πέρα από την υποκριτική, ο Γκιρ ανέπτυξε έντονη κοινωνική δράση, υποστηρίζοντας σταθερά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον βουδισμό υπό την καθοδήγηση του Δαλάι Λάμα.

Η προσωπική του ζωή υπήρξε συχνά αντικείμενο δημοσιότητας, ενώ τα τελευταία χρόνια δίνει προτεραιότητα στην οικογένειά του και σε ανθρωπιστικές εκστρατείες.

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Γεννημένος στις 31 Αυγούστου 1949 στη Φιλαδέλφεια, ο Ρίτσαρντ Τίφανι Γκιρ ανήκει στη μικρή κατηγορία των ηθοποιών που κατάφεραν να παραμείνουν για δεκαετίες σύμβολα του Χόλιγουντ. Ηθοποιός, μουσικός και κοινωνικός ακτιβιστής, υπήρξε ένας από τους διασημότερους γόηδες του παγκόσμιου κινηματογράφου, χωρίς όμως να εγκλωβιστεί στην εικόνα του «ωραίου άνδρα».

Από τη φιλοσοφία στο θέατρο

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Ήταν το δεύτερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειάς του. Από μικρός ασχολήθηκε με τη μουσική, ενώ χάρη στις επιδόσεις του στη γυμναστική κέρδισε υποτροφία στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, όπου σπούδασε φιλοσοφία.

Δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο για να ακολουθήσει την υποκριτική και το 1973 βρέθηκε στο Λονδίνο με πρωταγωνιστικό ρόλο στο μιούζικαλ «Grease». Σύντομα άρχισε να κερδίζει σημαντικούς κινηματογραφικούς ρόλους.

Το «American Gigolo» τον έκανε παγκόσμιο sex symbol

Οι πρώτες μεγάλες εμφανίσεις του ήρθαν με το «Looking for Mr. Goodbar» το 1977 και το «Days of Heaven» του Τέρενς Μάλικ το 1978.

Η έκρηξη, όμως, έγινε το 1980 με το «American Gigolo». Ως Τζούλιαν Κέι, ο Ρίτσαρντ Γκιρ καθιερώθηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα ανδρικά sex symbols της δεκαετίας.

Δύο χρόνια αργότερα ήρθε το «An Officer and a Gentleman», με την Ντέμπρα Γουίνγκερ. Η τεράστια εμπορική επιτυχία της ταινίας τον πέρασε οριστικά στην πρώτη γραμμή του Χόλιγουντ.

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Ακολούθησαν τα «Breathless», «The Cotton Club» του Φράνσις Φορντ Κόπολα και «King David».

Η «Pretty Woman» και η Τζούλια Ρόμπερτς

Το 1990 ήρθε η ταινία που θα τον ακολουθούσε για πάντα. Στην «Pretty Woman» ο Γκιρ έγινε ο πλούσιος επιχειρηματίας Έντουαρντ Λιούις και συνάντησε κινηματογραφικά την Τζούλια Ρόμπερτς.

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Η χημεία τους δημιούργησε ένα από τα διασημότερα ζευγάρια στην ιστορία της ρομαντικής κομεντί. Χρόνια αργότερα συναντήθηκαν ξανά στο «Runaway Bride».

Στην πλούσια φιλμογραφία του προστέθηκαν τα «Sommersby», «First Knight» με τον Σον Κόνερι, «Primal Fear», «The Jackal», «Unfaithful» και «Shall We Dance?».

Το 2002 απέδειξε ότι μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα από τον γοητευτικό πρωταγωνιστή. Στο μιούζικαλ «Chicago», ως Μπίλι Φλιν, κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ηθοποιού σε κωμωδία ή μιούζικαλ.

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Αργότερα πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων στα «Hachi: A Dog’s Tale», «Arbitrage», «Time Out of Mind», «Norman», «Maybe I Do», «Longing» και «Oh, Canada».

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Σίντι Κρόφορντ: Ο γάμος που έγινε πρωτοσέλιδο

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Η προσωπική ζωή του Γκιρ απασχόλησε σχεδόν όσο και οι ταινίες του.

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Η διασημότερη σχέση του ήταν με το supermodel Σίντι Κρόφορντ. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1988, όταν εκείνος ήταν ήδη ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ και εκείνη βρισκόταν στην εκρηκτική άνοδο της καριέρας της.

Παντρεύτηκαν το 1991 στο Λας Βέγκας και έγιναν ένα από τα πλέον φωτογραφημένα ζευγάρια της εποχής. Η μεγάλη διαφορά ηλικίας τους –17 χρόνια– σχολιάστηκε έντονα. Ο γάμος τους δεν απέκτησε παιδιά και κατέληξε σε διαζύγιο το 1995.

Κάρεϊ Λόουελ και ο πρώτος του γιος

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Αργότερα ο Γκιρ δημιούργησε σχέση με την ηθοποιό και μοντέλο Κάρεϊ Λόουελ. Το 2000 απέκτησαν τον γιο τους, Χόμερ Τζέιμς Τζίγκμι Γκιρ, και παντρεύτηκαν το 2002.

Η σχέση τους διήρκεσε περισσότερο από μία δεκαετία, αλλά το 2013 χώρισαν. Ακολούθησε μια μακρά διαδικασία διαζυγίου, η οποία ολοκληρώθηκε το 2016.

Η Αλεχάντρα Σίλβα και η νέα οικογένεια

Η τρίτη γυναίκα που παντρεύτηκε είναι η Ισπανίδα Αλεχάντρα Σίλβα, επιχειρηματίας και ακτιβίστρια, κατά 33 χρόνια νεότερή του.

Παντρεύτηκαν το 2018 και απέκτησαν δύο γιους, τον Αλεξάντερ και τον Τζέιμς. Τα τελευταία χρόνια ο Γκιρ έχει επιλέξει μια σαφώς πιο οικογενειακή ζωή, μακριά από την παλιά καθημερινότητα του Χόλιγουντ, ενώ η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Ισπανία.

Ο βουδισμός, ο Δαλάι Λάμα και το Θιβέτ

Πίσω από τον κινηματογραφικό σταρ υπάρχει εδώ και δεκαετίες ένας ιδιαίτερα δραστήριος ακτιβιστής.

Ο Γκιρ στράφηκε από νεαρή ηλικία στον βουδισμό και η γνωριμία του με τον Δαλάι Λάμα επηρέασε βαθιά τη ζωή του. Έγινε ένας από τους πιο γνωστούς διεθνώς υποστηρικτές του Θιβέτ και χρησιμοποίησε επανειλημμένα τη δημοτικότητά του για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παράλληλα έχει δραστηριοποιηθεί σε ανθρωπιστικές εκστρατείες, στην καταπολέμηση του AIDS και στην υπεράσπιση προσφύγων και ανθρώπων που βρίσκονται στο περιθώριο.

Στα 77 του χρόνια, ο Ρίτσαρντ Γκιρ παραμένει μια ιδιαίτερη περίπτωση σταρ. Ο «American Gigolo» έγινε ο αξιωματικός που ερωτεύτηκαν εκατομμύρια θεατές, ο εκατομμυριούχος της «Pretty Woman» πέρασε στην κινηματογραφική ιστορία και ο κάποτε απόλυτος γόης του Χόλιγουντ επέλεξε μεγαλώνοντας να δώσει όλο και μεγαλύτερο βάρος στην οικογένεια, στον βουδισμό και στον ακτιβισμό.

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