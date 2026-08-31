Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών ξεκίνησε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.

Η μέση μείωση των τιμών υπολογίζεται στο 7%, ενώ σε ορισμένα προϊόντα το ποσοστό φτάνει έως και το 30%.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει είδη καθημερινής κατανάλωσης, όπως τρόφιμα, γαλακτοκομικά, είδη προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη.

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρήσουν τις μειωμένες τιμές αναφοράς της 27ης Αυγούστου για τουλάχιστον δύο μήνες έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Η αποτελεσματικότητα της προσπάθειας θα κριθεί από την ουσιαστική ελάφρυνση του κόστους διαβίωσης των καταναλωτών στις τακτικές αγορές τους.

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Από σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, αρχίζει η εφαρμογή της νέας Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς – και τη λίστα να διευρύνεται – να εμφανίζονται φθηνότεροι στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Η μέση μείωση υπολογίζεται περίπου στο 7%, ενώ σε συγκεκριμένους κωδικούς φθάνει ακόμη και το 30%. Στην πρωτοβουλία περιλαμβάνονται τρόφιμα καθημερινής κατανάλωσης, κρέας, γαλακτοκομικά, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, είδη προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας, βρεφικά προϊόντα αλλά και εκατοντάδες σχολικά είδη.

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Τι περιλαμβάνει το νέο «καλάθι» μειώσεων

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί συμμετέχουν με μέση μείωση κοντά στο 7%, περισσότεροι από 450 κωδικοί σχολικών ειδών με μέση μείωση περίπου 10%, περίπου 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση 7%, ενώ σε περίπου 60 κωδικούς κρέατος η μέση υποχώρηση της τιμής υπολογίζεται στο 7,2%.

Οι μειώσεις δεν θα πρέπει να αποτελούν απλώς προσωρινές προσφορές. Η συμφωνία προβλέπει πραγματική μείωση της κανονικής τιμής στο ράφι, με τιμή αναφοράς εκείνη της 27ης Αυγούστου, ώστε να αποτραπεί το γνωστό τέχνασμα μιας προηγούμενης ανατίμησης που ακολουθείται από μια εντυπωσιακή στα χαρτιά «έκπτωση».

Κάθε προϊόν θα πρέπει να παραμένει στην πρωτοβουλία τουλάχιστον δύο μήνες, ενώ η συνολική διάρκεια του προγράμματος φθάνει έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Το έχουμε ξαναδεί το έργο

Εδώ, όμως, αρχίζουν οι επιφυλάξεις.

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Οι Έλληνες καταναλωτές έχουν ακούσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια για «καλάθια», συμφωνίες συγκράτησης τιμών, ειδικές σημάνσεις, λίστες φθηνότερων προϊόντων και εκπτώσεις. Παρά τις διαδοχικές παρεμβάσεις, η αίσθηση που έμεινε σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας είναι ότι ο λογαριασμός στο ταμείο εξακολούθησε να ανεβαίνει.

Γι’ αυτό και η επιτυχία της νέας προσπάθειας δεν μπορεί να κριθεί από το αν μπήκαν στη λίστα 1.600, 1.700 ή 2.000 κωδικοί.

Θα κριθεί από το τι θα πληρώνει η οικογένεια στο τέλος της εβδομάδας και του μήνα.

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Γιατί διαφορετικό πράγμα είναι να μειώνεται κατά 20% ή 30% ένας περιορισμένης κατανάλωσης κωδικός και διαφορετικό να πέφτουν ουσιαστικά οι τιμές σε γάλα, κρέας, τυρί, ψωμί, λάδι, ζυμαρικά, απορρυπαντικά και στα υπόλοιπα προϊόντα που γεμίζουν καθημερινά το καρότσι.

Η σύγκριση πρέπει να γίνει στο ταμείο

Υπάρχει ασφαλώς ένα θετικό στοιχείο στη νέα πρωτοβουλία: προβλέπεται συγκεκριμένη τιμή αναφοράς και οι προσφορές που θα γίνονται στη συνέχεια πρέπει να λειτουργούν επιπλέον της μειωμένης τιμής και όχι να βαφτίζονται μέρος της έκπτωσης.

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Αυτό ακριβώς πρέπει να ελεγχθεί αυστηρά.

Γιατί μετά από μια πολυετή περίοδο ανατιμήσεων, το ζητούμενο πλέον δεν είναι μια ακόμη επικοινωνιακά εντυπωσιακή λίστα προϊόντων. Είναι να αποδειχθεί ότι οι μειώσεις είναι πραγματικές, αφορούν προϊόντα μεγάλης κατανάλωσης και –κυρίως– ότι παραμένουν στα ράφια.

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