Viral έχει γίνει τις τελευταίες μέρες ένα βίντεο με ένα ρομπότ που κάνει κινήσεις καράτε με έναν άνδρα και καταλάθος τον χτυπά στα γεννητικά του όργανα.

Το βίντεο αναρτήθηκε αρχικά στην κινεζική πλατφόρμα BiliBili από τον χρήστη zeonsunlight και σύντομα άρχισε να αναπαράγεται σε άλλα κοινωνικά δίκτυα, όπου και γνώρισε τεράστια απήχηση. Σε αυτό, ένας άνδρας φοράει στολή motion capture, ένα ειδικό κοστούμι εξοπλισμένο με αισθητήρες που καταγράφουν με ακρίβεια τις κινήσεις του σώματος και τις μετατρέπουν σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Is this a first ever?? Man kicks himself while via Robot using motion capturing!



haha#Robotics pic.twitter.com/Vvnas1AFUc — HiT LiFe (@GadgTecs) December 28, 2025

Τα δεδομένα αυτά μεταδίδονται άμεσα σε ένα ανθρωποειδές ρομπότ Unitree G1, το οποίο μιμείται πιστά κάθε του κίνηση. Όταν ο άνδρας εκτελεί ένα ψηλό λάκτισμα, το ρομπότ αντιδρά ακαριαία, επαναλαμβάνοντας την ίδια κίνηση -με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει απευθείας στα γεννητικά όργανα γιατί δυστυχώς το ρομπότ εκείνη την στιγμή ήταν στραμμένο προς τον άνδρα.

Το κορυφαίο είναι πως ο άνδρας σκύβει από τον πόνο και το ρομπότ, υπάκουο στον προγραμματισμό του, σκύβει κι αυτό, μιμούμενο απόλυτα την αντίδρασή του.