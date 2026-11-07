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Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι έκανε γνωστό ότι δημοσιοποιήθηκαν προσωπικά του δεδομένα, όπως και μελών της οικογένειάς του, στο λεγόμενο «σκοτεινό διαδίκτυο».

O Ιταλός υπουργός, σε ανάρτησή του στο “Χ” υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να τον εκφοβίσει, ότι θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με τις σύμμαχες χώρες και οτι η επίθεση σε βάρος του οφείλεται στην θέση της Ιταλίας στο ουκρανικό.

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Tajani: Hacker russi hanno messo una taglia su di me e la mia famiglia. Non mi faccio intimidire https://t.co/D1QLgDH7ZZ — Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) November 7, 2026

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, οι φιλορώσοι χάκερ “Noname 057(16) ήδη πριν δυο εβδομάδες ανακοίνωσαν ότι ήταν έτοιμοι να πληρώσουν, μέσω διαδικτύου, όποιον θα μπορούσε να τους προμηθεύσει πληροφορίες που αφορούν τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, τον επικεφαλής της εισαγγελίας της Ρώμης, Φραντσέσκο Λο Βόι και τον υπεύθυνο της ιταλικής αστυνομικής διεύθυνσης κατά του ηλεκτρονικού και διαδικτυακού εγκλήματος, Ιβάνο Γκαμπριέλι.

Η εφημερίδα προσθέτει ότι πρόκειται για υβριδική επίθεση και ότι η εισαγγελία της Ρώμης πραγματοποιεί σχετική έρευνα.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε την αλληλεγγύη της στον Αντόνιο Ταγιάνι και υπογράμμισε ότι «πρόκειται για σοβαρή υπόθεση η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με την μεγαλύτερη δυνατή αποφασιστικότητα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ