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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ρωσία προμηθεύεται από την Κίνα φουσκωτά ομοιώματα στρατιωτικού εξοπλισμού, όπως άρματα μάχης, μαχητικά αεροσκάφη και εκτοξευτές πυραύλων, με σκοπό την παραπλάνηση των ουκρανικών drones.

Τα προϊόντα αυτά, ορισμένα εκ των οποίων κατασκευάζονται από την εταιρεία Gauss, είναι σχεδιασμένα να προσομοιάζουν τις θερμικές και ραδιοφωνικές υπογραφές πραγματικών οπλικών συστημάτων.

Οι ρωσικές αρχές στρέφονται σε αυτές τις οικονομικές λύσεις, καθώς τα κινεζικά ομοιώματα προσφέρουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την εγχώρια παραγωγή.

Στοιχεία εμπορικών αναλύσεων υποδεικνύουν ότι η Ρωσία έχει εισαγάγει εμπορεύματα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων μέσω τελωνειακών κωδικών που χρησιμοποιούνται από τους εν λόγω κατασκευαστές, ενισχύοντας την ικανότητα της Μόσχας να προστατεύει τον πραγματικό εξοπλισμό της στο πεδίο των μαχών.

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Η Ρωσία αγοράζει φουσκωτά άρματα μάχης, μαχητικά αεροσκάφη και εκτοξευτές πυραύλων από την Κίνα για να παραπλανήσει τα ουκρανικά drones, με κάθε ομοίωμα να κοστίζει μόλις μερικές εκατοντάδες δολάρια, αναφέρει η The Telegraph.

Καθώς τα ουκρανικά drones εισχωρούν όλο και πιο βαθιά στον ρωσικό εναέριο χώρο και καταστρέφουν ακριβό στρατιωτικό εξοπλισμό, η Μόσχα στρέφεται σε φθηνά φουσκωτά ομοιώματα, τα οποία συνήθως κατασκευάζονται στην Κίνα.

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Δημοσιογράφοι εντόπισαν πολυάριθμες αγγελίες σε κινεζικούς και ρωσικούς ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου που διαφημίζουν «φουσκωτά αεροσκάφη-στόχους» και «φουσκωτά άρματα μάχης-στόχους», με δυνατότητα παραγγελιών κατά παραγγελία. Ένας πωλητής καυχιόταν ότι είχε ήδη λάβει εκατοντάδες παραγγελίες.

At first glance, the cluster of Russian fighter jets and helicopters looks like an airfield – the perfect target for a Ukrainian strike.⁠ But upon closer inspection, the military hardware is actually inflatable rubber decoys.⁠ ⁠ The Telegraph has uncovered listings on several e-commerce sites based in China and Russia, advertising “inflatable dummy target aircraft” in Russian and offering customised orders. ⁠ ⁠ Find out why fake hardware is playing a growing role in Russia’s war against Ukraine 👇 https://t.co/ocaurcu1mW November 24, 2026

Μερικές από τις πιο εξελιγμένες διαφημίσεις προέρχονται από την κινεζική εταιρεία Gauss, η οποία κατέχει αρκετές εταιρείες και εμπορικά σήματα και διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής που καλύπτουν 16.000 τετραγωνικά μέτρα. Ένα από τα διαφημιστικά της βίντεο δείχνει ένα εργοστασιακό χώρο γεμάτο φουσκωτά άρματα μάχης, με έναν αφηγητή να αναφέρει ότι μπορούν να συμβάλουν στην παραπλάνηση του εχθρού σε έναν πραγματικό πόλεμο.

⚡️Russia is purchasing inflatable mock-ups of military equipment from China to deceive Ukrainian drones, reports The Telegraph. These include imitations of aircraft, helicopters, tanks, air defense systems, and missile launchers. Some of them cost only a few hundred dollars. Chinese manufacturers even offer custom orders, and some mock-ups can mimic the heat signatures and radio emissions of real equipment. One of the suppliers is the Chinese company Gauss, which claims that its products have undergone combat testing and can even deceive radar systems. 👉 Follow @xflash_media — XFLASH NEWS (@xflash_media) November 24, 2026

Η Gauss διαφημίζει τα ομοιώματά της ως τόσο ρεαλιστικά, ώστε να προσελκύουν αποτελεσματικά τις εχθρικές δυνάμεις αναγνώρισης και κρούσης, αυξάνοντας σημαντικά την προστασία και την επιβιωσιμότητα του πραγματικού εξοπλισμού.

🇨🇳📦🇷🇺 Русия внася от Китай част от надуваемите макети на самолети, танкове и ракетни установки, предназначени да заблуждават украинските разузнавателни дронове, а най-евтините макети са на цена от няколкостотин долара. Това пише британският The Telegraph в разследване, публикувано на 24 ноември 2026 г. По информация на вестника китайските макети тревожат Украйна, защото да се унищожават евтини надуваеми макети със скъпи ракети е разточително. „Ако успееш да заблудиш разузнаването на противника, го принуждаваш да хаби оскъдните си високоточни боеприпаси. С времето проблемът ще се задълбочава”, обясни пред вестника Робърт Толаст, изследовател на сухопътните бойни действия в Кралския институт за изследвания по отбрана и сигурност (RUSI). Майкъл Кофман, старши изследовател във Фондация „Карнеги” за международен мир и специалист по въоръжените сили на Русия и Украйна, свързва значението на макетите с дроновете над фронта. „Щом бойното поле започна да се наблюдава непрекъснато, стана много трудно да се укрива техника и тогава макетите са нужни, за да отклоняват ударите на противника”, каза той. „Трудно е да скриеш големите неща.” Журналистите на The Telegraph откриха в няколко китайски и руски онлайн магазина обяви на руски език за надуваеми макети на самолети, с възможност за изработка по поръчка. В една от тях продавачът се хвали със стотици направени поръчки. Някои от най-изпипаните реклами са на китайската компания Gauss, която по преценка на вестника има няколко фирми и марки, сред които Gauss Intelligent Equipment, Gauss Inflatables, Jiangxi Gauss и Hangzhou Gauss. Gauss рекламира макетите си и с клип в YouTube, предназначен за чуждестранни купувачи. Компанията ги представя като изпитани в бой и твърди, че имитират топлинната следа и радиоизлъчването на истинската техника толкова добре, че могат да заблудят радарите. Компанията предлага макети на зенитни и ракетни комплекси, самолети, танкове и гаубици, а също надуваеми хангари и маскировъчни палатки с имитирана топлинна следа, които създават впечатление за скрита техника. Във видеата Gauss показва халета с обща площ 16 000 кв. метра. „Това не е високотехнологично военно производство, затова възможностите за доставки ще бъдат много големи”, коментира Толаст, според когото е „възможно, ако не и вероятно” голяма част от тези макети да минава през китайско-руската граница. В друга реклама на Gauss, широко споделяна в мрежата, жена на име Шийна казва: „Хора, честно, не съм търговец на оръжие. Просто правя надуваеми замъци за скачане. През март получих щура поръчка: 500 замъка за скачане във формата на танк.” После, по думите ѝ, клиентът поискал нагревателни подложки и метална боя, а след това започнали да идват поръчки за самолети, камиони с ракети и радарни машини. „Нямам представа за какво се използват. Просто правя надуваеми неща”, казва Шийна. Нито Gauss, нито Шийна отговориха на молбата на вестника за коментар до публикацията. „Китай доставя нещо, което само по себе си не е смъртоносна стока, но има ясно военно приложение”, каза Кофман. По данни на платформата за търговски анализ Import Genius, на които се позовава вестникът, от началото на пълномащабната война през февруари 2022 г. Русия е внесла стоки за най-малко 10 млрд рубли (93 млн британски лири) по митнически код, използван и от китайски производители на военни надуваеми макети. The Telegraph не посочва каква част от сумата се пада на макетите и допуска, че сред вноса има и стоки, за които е предназначен кодът: спортни артикули и екипировка за открито, включително надуваеми басейни. Русия е използвала надуваеми макети и преди пълномащабната война. Според руски медии през 2021 г. за военни надуваеми макети са похарчени поне 48 млн. рубли. Поне част от тях са от Китай, пише вестникът. Министерството на отбраната на Руската федерация е сключвало договори за подобни макети с руската компания „Русбал”, която по данни на независимото разследващо издание The Insider от 2023 г. е доставяла макет на изтребителя Су-27 за 6,1 млн рубли. Руските медии отбелязват, че китайските доставчици са значително по-евтини от руските, но руски правителствен вестник е писал, че китайските макети не са толкова убедителни. Украйна също използва макети, включително танкове от шперплат. На 29 януари 2026 г. Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, че екипаж на Изпитателния център за перспективни безпилотни технологии „Рубикон” е унищожил на летището Канатово в Кировоградска област, на 180 км от фронтовата линия, макет в естествена големина на американски изтребител F-16. Според министерството украинските сили са използвали макета за обучение на инженерно-техническия персонал. 📰 Пълният анализ можете да откриете в моя блог: https://t.co/aYvgEnEKEh Advertisement November 24, 2026

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι τα προϊόντα της έχουν δοκιμαστεί σε συνθήκες μάχης και μπορούν να μιμηθούν τις θερμικές υπογραφές και τις ραδιοεκπομπές πραγματικών οχημάτων αρκετά καλά ώστε να παραπλανήσουν τα συστήματα ραντάρ.

Η γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει επίσης φουσκωτά συστήματα αεροπορικής άμυνας, εκτοξευτές πυραύλων, αεροσκάφη, πυροβόλα πυροβόλα, καθώς και ψεύτικα υπόστεγα και σκηνές καμουφλάζ με θερμικά χαρακτηριστικά, σχεδιασμένα να προσομοιάζουν κρυφές αποθήκες εξοπλισμού.

Σε μια διαφήμιση, μια εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι είχε λάβει παραγγελία για 500 φουσκωτά άρματα μάχης τον Μάρτιο, ακολουθούμενη από αιτήματα για θερμαντικά μαξιλάρια και μεταλλική βαφή, και στη συνέχεια για αεροσκάφη, φορτηγά πυραύλων και οχήματα ραντάρ.

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Ρωσία: Δαπάνησε μισό εκατ. ευρώ σε φουσκωτά μοντέλα στρατιωτικού εξοπλισμού

Η κλίμακα των αγορών της Ρωσίας είναι σημαντική. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, μόνο το 2021 η Μόσχα ξόδεψε τουλάχιστον 48 εκατομμύρια ρούβλια (περίπου 585.000 δολάρια) σε φουσκωτά μοντέλα στρατιωτικού εξοπλισμού.

Στοιχεία εμπορίου που συλλέχθηκαν από την πλατφόρμα Import Genius δείχνουν ότι από τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία έχει εισαγάγει εμπορεύματα αξίας τουλάχιστον 120 εκατομμυρίων δολαρίων υπό έναν ειδικό τελωνειακό κωδικό που χρησιμοποιούν οι Κινέζοι κατασκευαστές στρατιωτικών φουσκωτών ομοιωμάτων.

Źródło: @Telegraph 🇷🇺 Rosja wykorzystuje chińskie dmuchane makiety sprzętu wojskowego: – makiety 🇨🇳 firmy Gauss imitują wygląd, sygnatury termiczne i radiowe. W ofercie: – czołgi – samoloty – wyrzutnie rakiet OPL – systemy artyleryjskie – hangary z imitacją sygnatur termicznych https://t.co/RUE3ptjLpk Advertisement November 25, 2026

Αν και το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας έχει συμβάσεις με εγχώριους παραγωγούς όπως η Rusbal, οι Κινέζοι προμηθευτές προσφέρουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές.

Σύμφωνα με τον Michael Kofman, ανώτερο ερευνητή στο Carnegie Endowment for International Peace, η Ρωσία δύσκολα θα μπορούσε να διατηρήσει τον πόλεμο για περισσότερο από τέσσερα χρόνια χωρίς τη μεγάλης κλίμακας υποστήριξη της Κίνας.

Ο ρόλος της Κίνας στη στήριξη του πολέμου της Ρωσίας βρίσκεται επίσης υπό αυξανόμενη κριτική. Τον Σεπτέμβριο, το Politico ανέφερε ότι η κινεζική κρατική εταιρεία Jilin Chemical Fiber Group είχε αποστείλει δεκάδες τόνους υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή drones σε θυγατρική της ρωσικής κρατικής πυρηνικής εταιρείας Rosatom, συγκαλύπτοντας τις παραδόσεις.

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Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Κίνα δεν είναι ουδέτερη στον πόλεμο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί η Ρωσία, μεταξύ άλλων και για στρατιωτικούς σκοπούς, προέρχεται από την Κίνα, ενώ το Πεκίνο δεν έχει αξιοποιήσει τη σημαντική επιρροή του για να ωθήσει τη Μόσχα προς την ειρήνη.

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