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Η ανάλυση των δεδομένων αποκαλύπτει επιπλέον 885 θανάτους από πυροβόλα όπλα απροσδιόριστης πρόθεσης, οι οποίοι ενδέχεται να αποτελούν επίσης περιστατικά αυτοκτονίας.

Οι σκληρές συνθήκες υπηρεσίας, οι πιέσεις από τη στρατιωτική διοίκηση και ο φόβος για το μέτωπο επιβαρύνουν σημαντικά την ψυχολογική κατάσταση των στρατιωτών.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται δεκάδες νέοι ηλικίας 18 και 19 ετών, ενώ οι καταγεγραμμένες αυτοκτονίες παρουσιάζουν αυξητική τάση όσο παρατείνεται η πολεμική σύγκρουση.

Ειδικοί και εκπρόσωποι οργανώσεων εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των αυτοκτονιών είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερος, λόγω της έλλειψης διαφάνειας στις επίσημες αναφορές.

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Περισσότεροι από 1.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν αυτοκτονήσει από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με στοιχεία της κρατικής στατιστικής υπηρεσίας της Ρωσίας (Rosstat), τα οποία εξέτασε και ανέλυσε ο Guardian. Οι αριθμοί αποτυπώνουν μια λιγότερο ορατή πλευρά του πολέμου, καθώς οι απώλειες στο μέτωπο, οι πιέσεις από τη στρατιωτική διοίκηση και οι σκληρές συνθήκες υπηρεσίας φαίνεται να επιβαρύνουν σημαντικά την ψυχολογική κατάσταση των στρατιωτών.

Στα τέλη Οκτωβρίου του 2024, ο Αλεξέι Μπολγκόφ, λοχίας που φρουρούσε στρατιωτικό αρχηγείο στην κατεχόμενη περιοχή του Ντονέτσκ, είπε τηλεφωνικά στη σύζυγό του, Ναταλία: «Είναι φρικτά αυτά που συμβαίνουν εδώ. Θα σου τα πω όταν επιστρέψω».

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Ειδικότερα, η έρευνα του Guardian εντόπισε 1.087 καταγεγραμμένες αυτοκτονίες στρατιωτικών, ενώ άλλοι 885 θάνατοι αποδόθηκαν σε τραυματισμούς από πυροβόλα όπλα «απροσδιόριστης πρόθεσης». Η συγκεκριμένη κατηγορία ενδέχεται να περιλαμβάνει και αυτοκτονίες, σύμφωνα με ειδικούς, γεγονός που σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι ακόμη υψηλότερος.

Από τις αυτοκτονίες που καταγράφηκαν, τουλάχιστον 614 σημειώθηκαν σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας ή σε ρωσικές περιφέρειες κοντά στα σύνορα, κυρίως στο Μπέλγκοροντ και το Μπριάνσκ. Περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις αφορούσαν τη χρήση πυροβόλων όπλων, ενώ οι θάνατοι σημειώθηκαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, θέσεις μάχης, χώρους εκπαίδευσης αλλά και σπίτια.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι μεταξύ των στρατιωτών που αυτοκτόνησαν στην εμπόλεμη ζώνη περιλαμβάνονται 43 νέοι ηλικίας μόλις 18 και 19 ετών. Παράλληλα, 108 άνδρες κάτω των 25 ετών έβαλαν τέλος στη ζωή τους σε περιοχές της Ρωσίας μακριά από το μέτωπο.

Οι πιέσεις στον ρωσικό στρατό και οι συνθήκες στο μέτωπο

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, οι αυτοκτονίες στον ρωσικό στρατό δεν συνδέονται αποκλειστικά με τις απώλειες του πολέμου, αλλά και με τις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων. Οι πιέσεις από ανώτερους αξιωματικούς και συναδέλφους, ο φόβος αποστολής σε επικίνδυνες αποστολές και η αδυναμία αποχώρησης από τη στρατιωτική υπηρεσία εντείνουν την απόγνωση.

«Είναι σαφές ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί εξαναγκαστικές πρακτικές για να υποχρεώσει τους στρατιώτες να προχωρήσουν προς την πρώτη γραμμή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τους κακοποιούν, τους βασανίζουν και ασκούν διαφορετικές μορφές σωματικής βίας», δήλωσε ο Ρομπ Λι, ανώτερος ερευνητής στο Foreign Policy Research Institute.

«Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι στρατιώτες αυτοκτονούν», πρόσθεσε.

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Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Idite Lesom, Ιβάν Τσουβιλάεφ, η οποία βοηθά Ρώσους στρατιώτες να εγκαταλείψουν τον στρατό, εκτιμά ότι τα επίσημα στοιχεία απέχουν σημαντικά από την πραγματική έκταση του φαινομένου.

«Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια χαμηλή εκτίμηση. Προφανώς, οι περιπτώσεις είναι πολύ περισσότερες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος περιέγραψε την κατάσταση στην πρώτη γραμμή ως ένα περιβάλλον από το οποίο ελάχιστες πληροφορίες καταφέρνουν να διαρρεύσουν, επισημαίνοντας ότι τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία βασίζονται σε αναφορές που μεταφέρονται διαδοχικά μέσα από τη στρατιωτική ιεραρχία.

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Μάλιστα, υποστήριξε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι αυτοκτονίες ενδέχεται να μην καταγράφονται ως τέτοιες, αλλά να παρουσιάζονται διαφορετικά στα επίσημα έγγραφα.

«Ένας άνθρωπος μπορεί να αυτοκτονήσει και στα χαρτιά να εμφανίζεται ως ήρωας. Οι γονείς του μπορεί ακόμη και να λάβουν κάποιο μετάλλιο», σημείωσε.

Αύξηση των αυτοκτονιών όσο παρατείνεται ο πόλεμος

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι καταγεγραμμένες αυτοκτονίες αυξάνονται όσο παρατείνεται η πολεμική σύγκρουση. Το 2022 είχαν καταγραφεί περισσότερες από 50 περιπτώσεις, ενώ το 2024 ο αριθμός ξεπέρασε τις 200. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε το 2025, όταν οι αυτοκτονίες έφτασαν τις 365.

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Για το 2026, η βάση δεδομένων περιλαμβάνει ήδη σχεδόν 300 περιστατικά, παρά το γεγονός ότι τα διαθέσιμα αρχεία είναι ελλιπή και δεν αποτυπώνουν απαραίτητα την πραγματική κατάσταση στο πεδίο.

Τα δεδομένα προέρχονται από περισσότερα από 11 εκατομμύρια πιστοποιητικά θανάτου, τα οποία απέκτησαν η λευκορωσική ομάδα χάκερ Cyber Partisans και η ουκρανική ομάδα Silent Crow. Η Rosstat δεν δημοσιοποιεί στοιχεία για τις αυτοκτονίες στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ το Κρεμλίνο αντιμετωπίζει τις στρατιωτικές απώλειες ως κρατικό μυστικό.

Ο Τσουβιλάεφ εκτιμά ότι η έλλειψη διαφάνειας δεν είναι τυχαία, καθώς μια ακριβέστερη καταγραφή θα μπορούσε να οδηγήσει σε ερωτήματα και έλεγχο της στρατιωτικής ηγεσίας από τα ανώτερα κυβερνητικά και διοικητικά κλιμάκια.

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