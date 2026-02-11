Ένας μαθητής άνοιξε πυρ σήμερα σε ένα τεχνικό σχολείο της Ανάπα, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων δύο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Άλλοτε ιδιαίτερα σπάνιες, οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία τείνουν να γίνονται περισσότερες στη Ρωσία εδώ και λίγα χρόνια, κυρίως με όπλα, παρά τους πολύ περιοριστικούς και προσφάτως πιο αυστηρούς νόμους.

“Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ένας σπουδαστής τεχνικού σχολείου της Ανάπα κρατώντας ένα όπλο άνοιξε πυρ μέσα στο φουαγιέ”, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων δύο, ανακοίνωσε το τοπικό παράρτημα του υπουργείου Εσωτερικών στο Telegram.

Ο δραστης της επίθεσης, που είναι μαθητής του σχολείου αυτού σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Βενιαμίν Κοντράτιεφ, διευκρίνισε ότι ο ανθρώπους που έχασε τη ζωή του ήταν φύλακας.

“Επί του παρόντος, υπάρχει ένας νεκρός: ο φύλακας που δέχθηκε τον πρώτο πυροβολισμό. Αντέδρασε γρήγορα και ειδοποίησε τις δυνάμεις της τάξης. Δεν άφησε τον επιτιθέμενο να μπει μέσα”, έγραψε στο Telegram.

In Anapa, trad & christian russia, a 17-year-old Russian came to his vocational school with his grandfather's TOS-34 rifle and opened fire. The reason, supposedly, was that he didn't get a diploma for which he paid 500k rubles, but they screwed him over.

1 dead, 3 wounded. pic.twitter.com/l16usnU3DB — Decent fella (@Decent__fella) February 11, 2026

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, των οποίων τη γνησιότητα δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει το Γαλλικό Πρακτορείο, δείχνουν έναν νεαρό, που φορά μαύρα ρούχα, έχει τα χέρια ψηλά μπροστά από την είσοδο του σχολείου, του οποίου η πρόσοψη είναι διακοσμημένη με φωτογραφίες που τιμούν τη νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας.

🚨 Russia School Attack: Security Guard Killed

In Anapa, a 17-year-old college student, Ilya O., opened fire with a shotgun in a technical school lobby, killing a security guard who intercepted him and preventing further casualties. Two others, including a student, were injured… pic.twitter.com/WphLnKuD3I — Kadmitriev (@KirillDmitrievv) February 11, 2026

Οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον τρία περιστατικά βίας σε σχολεία τον Φεβρουάριο, εκ των οποίων δύο επιθέσεις με μαχαίρι σε ένα πανεπιστήμιο στα Ουράλια και σε ένα σχολείο στη Σιβηρία, και μια επίθεση με αεροβόλο όπλο στην κεντρική Ρωσία.

Την Τρίτη, ο διευθυντής των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας (FSB) Αλεξάντρ Μπορτνίκοφ μιλώντας στην Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή για το θέμα αυτό, δήλωσε ότι τα υφιστάμενα μέτρα για την πρόληψη της βίας δεν είναι “επαρκή” και προειδοποίησε ότι ο “εχθρός” επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τους νέους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ρωσική Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή (NAK) έστειλε οδηγίες στις περιφερειακές αρχές για την πρόληψη της βίας κατά των μαθητών και των καθηγητών, μετέδωσε την Τρίτη το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η κυβέρνηση υιοθέτησε μέτρα με στόχο την ενίσχυση του πατριωτισμού μέσα στα σχολεία, εισάγοντας επίσης ύλη στρατιωτικής εκπαίδευσης.

