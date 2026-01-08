Η Ρωσία δήλωσε την Πέμπτη ότι οποιαδήποτε στρατεύματα αποσταλούν στην Ουκρανία από δυτικές κυβερνήσεις θα αποτελούν «νόμιμους στόχους μάχης», μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και της Γαλλίας για σχέδια αποστολής πολυεθνικής δύναμης στην περιοχή σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

Σε δήλωση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι οι «μιλιταριστικές δηλώσεις» μιας συμμαχίας φιλοουκρανικών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες.

«Σύμφωνα με διευκρινίσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Kιρ Στάρμερ και του Γάλλου προέδρου Eμανουέλ Mακρόν, οι οποίοι υπέγραψαν αντίστοιχη τριμερή δήλωση με τον [Βολόντιμιρ] Zελένσκι, μετά την κατάπαυση του πυρός, το Λονδίνο και το Παρίσι σχεδιάζουν να ιδρύσουν τις δικές τους στρατιωτικές βάσεις στην Ουκρανία και να κατασκευάσουν εκεί εγκαταστάσεις για την αποθήκευση όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού», σημείωσε η Μαρία Zαχάροβα.

«Σε αυτό το πλαίσιο, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιεί ότι η ανάπτυξη στρατιωτικών μονάδων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων, αποθηκών και άλλων υποδομών των δυτικών χωρών στο ουκρανικό έδαφος θα χαρακτηριστεί ως ξένη επέμβαση, η οποία θα αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια όχι μόνο της Ρωσίας, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών», τόνισε η επίσημη εκπρόσωπος. «Όλες αυτές οι μονάδες και εγκαταστάσεις θα θεωρούνται νόμιμοι πολεμικοί στόχοι των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτές οι προειδοποιήσεις έχουν εκφραστεί επανειλημμένα στο υψηλότερο επίπεδο και παραμένουν επίκαιρες».

Σύμφωνα με την Ζαχάροβα, το έγγραφο της δυτικής «συμμαχίας των προθύμων» και του Κιέβου σχετικά με τις «εγγυήσεις ασφάλειας» απέχει πολύ από μια ειρηνική λύση και στοχεύει στη συνέχιση της στρατιωτικοποίησης.

«Οι νέες μιλιταριστικές δηλώσεις της λεγόμενης συμμαχίας των προθύμων και του καθεστώτος του Κιέβου δημιουργούν έναν πραγματικό άξονα πολέμου», δήλωσε η Ζαχάροβα. «Τα σχέδια των συμμετεχόντων γίνονται όλο και πιο επικίνδυνα και καταστροφικά για το μέλλον της ευρωπαϊκής ηπείρου και των κατοίκων της, οι οποίοι επίσης αναγκάζονται από τους δυτικούς πολιτικούς να πληρώσουν για τέτοιες είδους φιλοδοξίες από την τσέπη τους».

Πηγή: Reuters, TASS