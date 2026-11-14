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Η κυβέρνηση της Ρωσίας ενέκρινε τη θανάτωση έως και του 30% του πληθυσμού των καφέ αρκούδων, προκειμένου να περιορίσει τον πληθυσμό τους, μετά από επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε 36 ανθρώπους φέτος, όπως ανέφερε το Υπουργείο Φυσικών Πόρων.

Σε ανακοίνωσή του, την οποία επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, το Υπουργείο διευκρίνισε ότι το μέτρο αποσκοπεί στον καλύτερο έλεγχο των πληθυσμών των αρκούδων και στη μείωση των επιθέσεων, ενώ έχει ήδη καταχωρηθεί στο ρωσικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

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«Από την αρχή του έτους, έχουν ληφθεί στη Ρωσία περισσότερες από 12.000 αναφορές για καφέ αρκούδες που πλησιάζουν ανθρώπους. Έχουν καταγραφεί 87 επιθέσεις, με απολογισμό 36 νεκρούς», ανέφερε το Υπουργείο, σύμφωνα με το RIA. «Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση, ελήφθη απόφαση να καταργηθούν οι περιορισμοί και να τεθεί ένα ανώτατο όριο θανάτωσης στο 30% του πληθυσμού των καφέ αρκούδων σε κάθε περιφέρεια».

Το δημοσίευμα του RIA δεν διευκρίνισε πότε πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία θανάτωσης ούτε για πόσο χρονικό διάστημα θα παραμείνει σε ισχύ.

Ο αριθμός των θανάτων είναι κατά έναν μεγαλύτερος από αυτόν που είχε αναφέρει το RIA νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μετά τον θάνατο ενός φύλακα σε κατασκήνωση διακοπών στη χερσόνησο Καμτσάτκα, στην Άπω Ανατολή.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο πληθυσμός των αρκούδων στη Ρωσία ανέρχεται σε 308.000, ενώ τα όρια θανάτωσης ποικίλλουν ανά περιφέρεια: φτάνουν το 14% στην Καμτσάτκα και το 19% στην περιφέρεια Κρασνογιάρσκ, στη δυτική Σιβηρία.

Το Υπουργείο διέθεσε κονδύλια που υπερβαίνουν σε αξία τα 970.000 δολάρια για τη χρηματοδότηση της θανάτωσης αρκούδων που είναι γνωστό ότι πλησιάζουν ανθρώπους και τρέφονται σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, ο πληθυσμός των καφέ αρκούδων έχει υπερδιπλασιαστεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, εν μέρει λόγω των μικρότερων σε διάρκεια και ηπιότερων χειμώνων.