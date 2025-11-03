Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία η αποκάλυψη ότι η κινεζική εταιρεία Shein, γνωστή για τα φθηνά είδη μόδας και lifestyle προϊόντα, διέθετε προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας της σεξουαλικές κούκλες με παιδικά χαρακτηριστικά. Το περιστατικό οδήγησε σε μαζική κατακραυγή, την παρέμβαση των αρχών και δυναμικές διαδηλώσεις από οργανώσεις για τα δικαιώματα των παιδιών, αλλά και από τις ακτιβίστριες της φεμινιστικής ομάδας Femen.

Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο έξω από το νέο pop-up store της Shein στο πολυκατάστημα BHV Marais στο Παρίσι, λίγες ημέρες μετά τις αποκαλύψεις που προκάλεσαν σοκ στη γαλλική κοινή γνώμη. Οι Femen, γνωστές για τις γυμνόστηθες ακτιβιστικές τους δράσεις, ύψωσαν πανό με συνθήματα όπως «Shein = παιδοπορνογραφία» και «Τα παιδιά δεν είναι προϊόντα», καταγγέλλοντας την εταιρεία για την εμπορευματοποίηση της παιδικής εικόνας και τη διάδοση νοσηρών προτύπων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, η Shein είχε διαθέσει προς πώληση κούκλες ύψους περίπου 80 εκατοστών, με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού. Σε φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν, η κούκλα κρατούσε ένα αρκουδάκι και παρουσιαζόταν με την περιγραφή: «Σεξουαλική κούκλα, ανδρικό παιχνίδι αυνανισμού με ερωτικό σώμα», σε τιμή 186,94 ευρώ. Η περιγραφή και η εικόνα του προϊόντος προκάλεσαν σοκ στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων και στα μέσα ενημέρωσης, ενώ πολλοί έκαναν λόγο για ξεκάθαρη παιδοπορνογραφική απεικόνιση.

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Κατανάλωσης και Καταστολής Απάτης της Γαλλίας (DGCCRF) ανακοίνωσε ότι υπέβαλε αναφορά στον εισαγγελέα κατά της Shein, υποστηρίζοντας πως η περιγραφή και η κατηγοριοποίηση των προϊόντων «καθιστούν δύσκολο να αμφισβητηθεί ο παιδοπορνογραφικός χαρακτήρας τους». Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης, η Shein εξέδωσε δήλωση ζητώντας συγγνώμη και ενημερώνοντας ότι απέσυρε αμέσως τις επίμαχες κούκλες από την πλατφόρμα της, ενώ ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για να εντοπιστεί πώς εγκρίθηκε η πώλησή τους.

Η αξιωματούχος της DGCCRF, Αλίς Βιλκό-Ντυτάρτ, δήλωσε στη Le Parisien: «Φανταστείτε ένα παιδί που περιηγείται τυχαία στον ιστότοπο, αναζητώντας μια κούκλα, και πέφτει πάνω σε αυτά τα προϊόντα. Πρόκειται για μια απαράδεκτη παραβίαση κάθε ορίου». Παράλληλα, η οργάνωση Mouv’Enfants, που δραστηριοποιείται στην καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, πραγματοποίησε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομίας, ζητώντας την πλήρη απαγόρευση λειτουργίας της Shein στη Γαλλία.

Poupées pédopornographiques vendues sur Shein et Aliexpress : que peut la juridiction française face à ces plates-formes ?

➡️ https://t.co/TqCghqYlzj pic.twitter.com/OFXIiHkIbT — Le Parisien | économie (@leparisien_eco) November 3, 2025

Η υπόθεση πήρε και πολιτικές διαστάσεις, καθώς ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, Ρολάν Λεσκίρ, καταδίκασε σφοδρά την εταιρεία, μιλώντας στο κανάλι BFMTV τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου. «Αυτά τα φρικτά αντικείμενα είναι παράνομα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Έχουμε ξεπεράσει κάθε όριο. Αν τέτοιες πρακτικές επαναληφθούν, η κυβέρνηση θα έχει το δικαίωμα –και εγώ θα το ζητήσω προσωπικά– να απαγορευτεί η πρόσβαση της πλατφόρμας Shein στη γαλλική αγορά».

Ο Λεσκίρ αποκάλυψε επίσης ότι έχει ήδη υποβληθεί αναφορά στον εισαγγελέα, ενώ έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ποινική ευθύνη. Η γαλλική κυβέρνηση έχει ενημερώσει και την Arcom, τη ρυθμιστική αρχή των μέσων και του διαδικτύου, καθώς η πλατφόρμα υπάγεται στη δικαιοδοσία της. «Ο νόμος είναι ξεκάθαρος», τόνισε ο υπουργός. «Για περιπτώσεις που σχετίζονται με τρομοκρατία, διακίνηση ναρκωτικών ή παιδική πορνογραφία, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε το μπλοκάρισμα πρόσβασης μιας πλατφόρμας στη γαλλική αγορά. Αν τέτοιες συμπεριφορές επαναληφθούν, η κυβέρνηση δεν θα διστάσει να το πράξει».

Vente de poupées pédopornographiques sur Shein : l’enseigne chinoise convoquée à l’Assemblée



➡️ https://t.co/bNp6zahQsX pic.twitter.com/PaOYzNMWoa — Le Parisien (@le_Parisien) November 3, 2025

Η Shein, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι το προϊόν προήλθε από εξωτερικό συνεργάτη, χωρίς να έχει εγκριθεί από την ίδια την εταιρεία, και δεσμεύτηκε να ενισχύσει τους ελέγχους περιεχομένου και συμμόρφωσης των προμηθευτών της. Ωστόσο, οι οργανώσεις καταναλωτών θεωρούν ανεπαρκείς τις εξηγήσεις της, επισημαίνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβίαση ηθικών και νομικών προτύπων, από παιδική εργασία μέχρι παραποίηση προϊόντων.

Το περιστατικό έχει ανοίξει έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο στη Γαλλία για τη ρύθμιση των διαδικτυακών αγορών, την ευθύνη των διεθνών πλατφορμών και την ανάγκη αυστηρότερων μηχανισμών εποπτείας. Η υπόθεση Shein δείχνει πως, ακόμη και στον 21ο αιώνα, η ανωνυμία του διαδικτύου μπορεί να καλύψει τις πιο επικίνδυνες μορφές εκμετάλλευσης, υπενθυμίζοντας ότι τα όρια της ελευθερίας της αγοράς σταματούν εκεί όπου αρχίζει η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

