Οι αρχές στην γειτονική Τουρκία έχουν ξεκινήσει έρευνα για υπόθεση ναρκωτικών, σε μια επιχείρηση που στοχεύει μια σειρά από celebrities.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας από το Γραφείο Καταπολέμησης Ναρκωτικών, 19 άτομα – συμπεριλαμβανομένων των ηθοποιών Berrak Tuzunatac, Demet Evgar και της τραγουδίστριας Hadise Acikgoz – κλήθηκαν για ανάκριση και λήψη δειγμάτων αίματος, σύμφωνα με το BBC.

Μουσικοί και τηλεοπτικοί αστέρες, καθώς και influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν αρνηθεί όλες τις κατηγορίες εναντίον τους μέσω των δικηγόρων τους. Δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει σοκ στη βιομηχανία ψυχαγωγίας της Τουρκίας και έρχεται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων ανησυχιών στη χώρα σχετικά με την ελευθερία του λόγου.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι διασημότητες κλήθηκαν την Τετάρτη και αναμενόταν να αφεθούν ελεύθεροι μετά από εξετάσεις αίματος. Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει δημόσια το θέμα.

Σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, η κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών.

Ωστόσο, τα δικαστήρια μπορούν να διατάξουν θεραπεία ή αναστολή για όσους παρανομούν για πρώτη φορά, αποφεύγοντας τις ποινές φυλάκισης.

Οι αντίπαλοι του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισημαίνουν μια ευρύτερη καταστολή καλλιτεχνών, μέσων ενημέρωσης και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης στη χώρα τους τελευταίους μήνες.

Τον Σεπτέμβριο, ξεκίνησε έρευνα εναντίον του μουσικού Mabel Matiz για φερόμενη «αισχρότητα» σε ένα από τα τραγούδια του. Τώρα αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών.

Τον ίδιο μήνα, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι θα ζητήσουν ποινές φυλάκισης ενός έτους για το δημοφιλές γυναικείο συγκρότημα Manifest για «άσεμνη συμπεριφορά» στις συναυλίες τους.

Την περασμένη εβδομάδα, ο εξέχων δημοσιογράφος Φατίχ Αλταΐλι δικάστηκε, κατηγορούμενος για «απειλητικά» σχόλια εναντίον του Ερντογάν. Ο Αλταΐλι – ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε παράβαση – αντιμετωπίζει τώρα ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών.

Τον Μάρτιο, ξέσπασαν διαμαρτυρίες στη χώρα μετά την κράτηση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου από τις αρχές, λίγες μέρες πριν από την ημερομηνία εκλογής του ως υποψήφιου προέδρου για τις εκλογές του 2028.

Η κυβέρνηση Ερντογάν αρνείται τους ισχυρισμούς περί καταστολής.

(με πληροφορίες από BBC)

