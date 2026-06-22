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Το περιστατικό συνέβη σε περιοχή όπου οι Αρχές είχαν επιτρέψει στους πολίτες να κολυμπούν λόγω του καύσωνα.

Ο δήμος Παρισιού χαρακτήρισε την ενέργεια ως μη προβλεπόμενη και δήλωσε ότι τα σκουπίδια έπρεπε να συλλεχθούν από το πεζοδρόμιο.

Ο δήμαρχος Εμανουέλ Γκρεγκουάρ καταδίκασε το γεγονός ως απαράδεκτο και δεσμεύτηκε για τη λήψη μέτρων σχετικά με το συμβάν.

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ΠαρίσιΈντονες αντιδράσεις προκάλεσε στη Γαλλία ένα βίντεο που καταγράφει υπάλληλο καθαριότητας στο Παρίσι να πετάει σκουπίδια στον ποταμό Saint-Martin, προκαλώντας κύμα οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό καταγράφηκε από έναν μαθητή, ο οποίος ανάρτησε το βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας πως «εκεί όπου έκαναν μπάνιο λίγες ώρες νωρίτερα οι Παριζιάνοι λόγω του καύσωνα, πετούν τα σκουπίδια».

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Στα πλάνα φαίνεται μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων να καταλήγει στο νερό και να επιπλέει στην επιφάνεια του καναλιού, την ώρα που η περιοχή είχε ανοίξει για κολύμπι λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που πλήττουν τη χώρα.

Οι αρμόδιες Αρχές είχαν επιτρέψει στους πολίτες να κολυμπούν στο κανάλι από την περασμένη Τετάρτη και έως τις 4 Ιουλίου, σε μια προσπάθεια να προσφέρουν ανάσες δροσιάς στους κατοίκους μέσα στις συνθήκες του καύσωνα.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο δήμος Παρισιού πήρε θέση, υποστηρίζοντας ότι ο εργαζόμενος δεν ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες καθαρισμού.

«Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν αντιστοιχεί στη συνήθη διαδικασία καθαρισμού των δημόσιων χώρων, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη αποβλήτων στο κανάλι», ανέφερε δημοτικός υπάλληλος στην εφημερίδα Le Figaro.

Dimanche soir, un internaute a publié sur Instagram une vidéo montrant un agent de propreté de la Ville de Paris en train d’évacuer, à l’aide d’un karcher, des déchets laissés sur la chaussée près du canal Saint-Martin. Plusieurs détritus sont projetés dans l’eau. pic.twitter.com/FRbbnIVkj1 — Le Figaro (@Le_Figaro) June 22, 2026

Όπως διευκρίνισε ο δήμος, τα σκουπίδια θα έπρεπε να μετακινηθούν προς το πεζοδρόμιο και στη συνέχεια να συλλεχθούν από τους εργαζόμενους, όχι να καταλήξουν στο νερό.

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Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο νεοεκλεγείς δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, χαρακτηρίζοντάς το απαράδεκτο.

«Ειλικρινά, χρειάζεται λίγη διακριτικότητα. Πρόκειται για μια ατομική πράξη και σε καμία περίπτωση για μια τακτική διαδικασία», δήλωσε.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τους εργαζόμενους καθαριότητας, σημειώνοντας πως «προσπαθούν πραγματικά και με θαυμασμό να κάνουν τη δουλειά τους», ωστόσο ξεκαθάρισε πως το συγκεκριμένο περιστατικό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

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«Αυτό δεν είναι σωστό και δεν πρέπει να συμβεί. Θα ληφθούν μέτρα», τόνισε.