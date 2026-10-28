Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στις 28 Οκτωβρίου 1955 γεννήθηκε στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών ο Γουίλιαμ Χένρι Γκέιτς Γ΄, γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο ως Μπιλ Γκέιτς. Το όνομά του συνδέθηκε όσο λίγα με την επανάσταση των προσωπικών υπολογιστών. Δεν εφηύρε τον υπολογιστή ούτε το διαδίκτυο. Συνέβαλε όμως αποφασιστικά στο να γίνει το λογισμικό καθημερινό εργαλείο για εκατομμύρια σπίτια, σχολεία και επιχειρήσεις.

Από το σχολείο στο Χάρβαρντ

Advertisement

Advertisement

Ο Γκέιτς μεγάλωσε σε οικογένεια με έντονο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση. Στο σχολείο Lakeside γνώρισε τους υπολογιστές και άρχισε να προγραμματίζει σε ηλικία μόλις 13 ετών. Εκεί συνδέθηκε με τον Πολ Άλεν, με τον οποίο μοιράστηκε το όραμα ότι οι μικροϋπολογιστές θα αποκτούσαν τεράστια σημασία. Το 1973 εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, αλλά εγκατέλειψε τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στη νέα επιχειρηματική προσπάθεια.

Η γέννηση της Microsoft

Το 1975 ο Γκέιτς και ο Άλεν ίδρυσαν τη Microsoft. Ξεκίνησαν αναπτύσσοντας λογισμικό BASIC για τον μικροϋπολογιστή Altair. Η καθοριστική εξέλιξη ήρθε με την εξάπλωση των προσωπικών υπολογιστών και τη συνεργασία με την IBM στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Το λειτουργικό σύστημα MS-DOS και, αργότερα, τα Windows έκαναν τη Microsoft πρωταγωνιστή της νέας ψηφιακής εποχής.

Με το γραφικό περιβάλλον των Windows, τη σουίτα Office και μια μεγάλη αγορά εφαρμογών, οι υπολογιστές έγιναν περισσότερο προσιτοί στην καθημερινή χρήση. Η επιτυχία συνοδεύτηκε και από σκληρές αντιπαραθέσεις για τον ανταγωνισμό και την ισχύ της Microsoft στην αγορά λογισμικού.

Η περιουσία και η αποχώρηση από τη διοίκηση

Η άνοδος της εταιρείας κατέστησε τον Γκέιτς έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Το 2000 παρέδωσε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στον Στιβ Μπάλμερ. Το 2008 απομακρύνθηκε από την καθημερινή εργασία στη Microsoft, για να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία, ενώ το 2020 αποχώρησε και από το διοικητικό συμβούλιο. Η Microsoft είναι εισηγμένη εταιρεία με πολλούς μετόχους: ο Γκέιτς είναι συνιδρυτής της, όχι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης της.

Advertisement

Η δεύτερη ζωή: Εμβόλια, υγεία και εκπαίδευση

Μαζί με τη Μελίντα Φρεντς Γκέιτς δημιούργησε το 2000 το ίδρυμα που σήμερα ονομάζεται Gates Foundation. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην καταπολέμηση ασθενειών, στον εμβολιασμό, στη μητρική και παιδική υγεία, στην εκπαίδευση και στην αντιμετώπιση της φτώχειας. Σύμφωνα με το ίδρυμα, την πρώτη 25ετία διέθεσε περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις. Το 2025 ο Γκέιτς ανακοίνωσε σχέδιο να διαθέσει σχεδόν όλη την υπόλοιπη περιουσία του στο ίδρυμα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2045.

Παράλληλα ασχολείται με την κλιματική αλλαγή, τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας και την έρευνα για σοβαρές ασθένειες. Οι πρωτοβουλίες του έχουν μεγάλη απήχηση, αλλά εγείρουν και συζητήσεις για την επιρροή που μπορούν να ασκούν ιδιωτικά φιλανθρωπικά ιδρύματα στις δημόσιες πολιτικές.

Advertisement

Η προσωπική ζωή και η κληρονομιά

Ο Μπιλ Γκέιτς παντρεύτηκε τη Μελίντα το 1994. Απέκτησαν τρία παιδιά και χώρισαν το 2021. Η ιστορία του δεν είναι μόνο μια αφήγηση τεχνολογικής επιτυχίας. Είναι και η ιστορία της μετάβασης από τον υπολογιστή ως εξειδικευμένο μηχάνημα στον υπολογιστή ως καθημερινό μέσο εργασίας, επικοινωνίας και δημιουργίας. Στις 28 Οκτωβρίου 2026 συμπληρώνει 71 χρόνια ζωής.

Πηγές: Gates Foundation (επίσημη βιογραφία και ιστορία ιδρύματος), Biography.com, ιστορικό βιογραφικό Microsoft/Βουλής των Αντιπροσώπων ΗΠΑ.

Advertisement