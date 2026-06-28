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Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) στην πόλη Γιμπίν, στην επαρχία Σετσουάν της Κίνας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων.

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Την ίδια στιγμή, βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κατοίκους της περιοχής να εγκαταλείπουν έντρομοι τα σπίτια τους αμέσως μετά τη σεισμική δόνηση.

A few minutes ago, a magnitude 5.3 earthquake has struck China. It is incredible that people in Yibin had enough time to evacuate safely. pic.twitter.com/4RbY6AxYdx June 28, 2026