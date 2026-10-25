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Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς παραδέχτηκε την ήττα του κυβερνώντος κόμματος στις σημερινές βουλευτικές εκλογές στη Σερβία απέναντι στην Φοιτητική Λίστα, το κίνημα που γεννήθηκε μέσα από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των προηγούμενων ετών.

«Ακόμη δεν έχουμε τελικά αποτελέσματα, με βάση ένα δείγμα (…) είναι σαφές ότι χάσαμε τις εκλογές αυτές, η Φοιτητική Λίστα κέρδισε, θα έχουν μεταξύ 135-140 έδρες και εμείς θα έχουμε 105, κανείς άλλος δεν εκλέγεται στο κοινοβούλιο», είπε ο Βούτσιτς.

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Το κίνημα της Φοιτητικής Λίστας ξεκίνησε ως ένα κίνημα διαμαρτυρίας για το δυστύχημα, αλλά πήρε ευρύτερες διαστάσεις απαιτώντας δικαιοσύνη, λογοδοσία και αντιμετώπιση της διαφθοράς, Τελικά εξελίχθηκε σε μια ευρύτερη εκλογική συμμαχία, με ετερόκλητους υποψηφίους από την επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή της χώρας.



Στο Βελιγράδι έχουν ήδη ξεκινήσει οι πανηγυρισμοί.