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Την ιστορία σεξουαλικής δυσλειτουργίας της, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα της χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής για θέματα ψυχικής υγείας, παρουσίασε πρόσφατα 23χρονη στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του USA Today, η 23χρονη Λόρα Φρίντμαν, η οποία σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt, αφού σταμάτησε τα αντικαταθλιπτικά, βίωσε αυτό που χαρακτήρισε ως «χημικό ευνουχισμό», με πλήρη απώλεια αίσθησης στα γεννητικά της όργανα. Επίσης, όπως είπε, έχασε και την αίσθηση συναισθηματικής σύνδεσης: «Δεν μπορώ να νιώσω αγάπη ούτε για την ίδια μου τη μητέρα, που είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη Γη».

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Η ιστορία της Φρίντμαν προκάλεσε αίσθηση στο κοινό σε εκδήλωση του Ινστιτούτου MAHA, που σχετίζεται με το κίνημα «Make America Healthy Again» του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ – και ένας από τους τομείς με τους οποίους ασχολείται είναι αυτό που χαρακτηρίζει ως υπερβολική συνταγογράφηση φαρμάκων για θέματα ψυχικής υγείας.

Πέραν της Φρίντμαν υπήρξαν και άλλοι που είπαν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα με τα φάρμακα που τους είχαν γράψει ψυχίατροι και τα SSRI, μια κατηγορία αντικαταθλιπτικών. Τα SSRI είναι συνήθως οι πρώτες επιλογές σε τέτοια θέματα, επειδή τείνουν να προκαλούν λιγότερες και πιο ήπιες παρενέργειες συγκριτικά με άλλα.

Η Φρίντμαν τόνισε η ίδια πως ήταν μάλλον απρόθυμη όσον αφορά στην όλη συμμετοχή της, καθώς δεν ήταν στα σχέδιά της να εξελιχθεί σε εκπρόσωπο για θέματα «post-SSRI» σεξουαλικής δυσλειτουργίας, ή αλλιώς PSSD – κάτι που δεν αναγνωρίζεται επίσημα στις ΗΠΑ. «Νιώθω τόσο βαθιά ταπεινωμένη και χωρίς ανθρώπινη ιδιότητα όταν μοιράζομαι με αγνώστους και τον Τύπο και αναπόφευκτα με το Ίντερνετ το ότι είμαι κυριολεκτικά σεξουαλικά μη λειτουργική και συναισθηματικά λοβοτομημένη, που είναι το αντίθετο αυτού που ήμουν πριν».

Τα SSRI έχουν εξελιχθεί σε «φλέγον» ζήτημα για το κίνημα MAHA. Η μηνιαία χορήγηση αντικαταθλιπτικών για νέους αυξήθηκε 66,3% από τον Ιανουάριο του 2016 ως τον Δεκέμβριο του 2022, σύμφωνα με έρευνα του 2024 στο Pediatrics, καθώς έχουν αυξηθεί τα ποσοστά κατάθλιψης. Ομιλητές στην εκδήλωση ζήτησαν να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε μη φαρμακευτικές μεθόδους θεραπείας για την κατάθλιψη, όπως η ψυχοθεραπεία, και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής.